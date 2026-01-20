AIツールには、データを収集して使用するための新しい手法が必要です。多くの組織は、AIツールを理解し、効率的に導入し、ビジネス目標と確実に整合するようにするために、現在のオブザーバビリティー慣行を見直す必要性が出てきます。

オブザーバビリティーの観点から言えば、「インテリジェンス」とは、ITシステムからのテレメトリー・データの基本的な収集であり、そのデータを用いて異常を検出し、 根本原因分析を行い、問題のトラブルシューティングを行い、UXを改善し、最終的には問題を予測して発生を防ぐ能力を指します。

「2026年には、世界のより多くの側面がAIシステムによって処理されるようになり、それは最終的に、さまざまな方法で故障する可能性のあるインフラストラクチャー上で実行されます」と、IBMのAIOpsとInstanaオブザーバビリティー・プラットフォームのシニア技術スタッフであるArthur de Magalhaesは、IBM Thinkで語りました。

「これらのAIシステムを健全に保つために必要なインテリジェンスと速度も同時に増大しており、より革新的で強力なタイプのインテリジェンスを実装することが求められています。」

de MagalhaesはIBM Thinkで、オブザーバビリティー・インテリジェンスにおける2026年最大のトレンドは、AIエージェントの統合が増加していることであり、AIエージェントは、目標を達成するために必要なオブザーバビリティーのデータと洞察を取り込みます、と述べました。たとえば、ログ処理に特化したエージェントはログを分析し、パターンを抽出して異常を発見し、異なる機能を持つ他のエージェントと連携して中断を解消および防止し、平均修復時間（MTTR）の向上に寄与する場合もあります。

エージェントは、リソースの拡張、トラフィックの再ルーティング、サービスの再起動、デプロイメントのロールバック、データ・パイプラインの一時停止などのタスクも実行できます。これらと並行して、問題に対応が必要かどうか、どのようなアクションが適切か、ビジネス・ニーズに基づいてどの程度の緊急性があるかを決定する、自動化された意思決定エンジンが設定したパラメーターに基づいて行動することが増えてきています。

これらのガバナンスの決定をエージェントに委任するには、決定を裏付けるためのオブザーバビリティー・データが必要です。AIエージェントを効果的に統合したオブザーバビリティー・ソリューションは、人間による介入を最小限に抑えつつ、アクションの結果を観察し、モデルとポリシーを調整し、将来の意思決定を改善することができます。