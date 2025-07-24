Kubernetes（k8sまたはkubeとも呼ばれる）は、複数マシンのクラスタ全体にわたりデプロイ、スケーリング、リソース管理を自動化することで、コンテナ（通常はDockerベース）を大規模にオーケストレーションします。

Cloud Native Computing Foundation（CNCF）の2024年の調査によれば、調査対象組織におけるクラウドネイティブの採用率は過去最高の89％に達し、93％の組織がKubernetesを利用中、試験導入中、または評価中と回答しています。1

組織がシンプルなアプリケーションから複雑なマルチサービス・アーキテクチャーに移行するにつれて、Kubernetesのデプロイメントの管理に必要となる構成ファイルはますます複雑になっています。一般的なエンタープライズ・アプリケーションでは、数十の設定ファイルが必要になる場合があり、開発、ステージング、運用などの環境に合わせてそれぞれのファイルをカスタマイズする必要があります。

この複雑さにより、次のようなビジネス上の課題が生じます：

環境間での一貫性を保つことが困難

運用コストの増大

デプロイメント自動化の不足による手作業のミス

新機能の市場投入までの時間の長期化

KustomizeとHelmはいずれもこうした課題に対処するために作られましたが、採用しているアプローチは大きく異なります。Helmは、Kubernetesアプリケーション管理の簡素化を目的とする初期のツールの一つとして、Deis（のちにMicrosoftが買収）が最初に市場に投入しました。2018年にDeisがCNCFへ寄贈したことでプロジェクトの信頼性はさらに高まり、2020年にはCNCFの卒業プロジェクトに認定されました。

一方、Kubernetesは2019年にリリースされたKubernetes 1.14で、Kustomizeをkubectlコマンドライン・インターフェース（CLI）に直接統合しました。