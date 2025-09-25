IBM Cloud上のコンテナ

セキュアなマイクロサービスを構築することで、アイデアから市場投入までの期間が短縮します。コンピューティングとコンテナのオーケストレーターをニーズに合わせて選択し、ハイブリッドクラウドでの高信頼性も確保します。
Kubernetesなどのオープンソース・テクノロジーを基盤とするIBMのコンテナ・サービスを利用すると、円滑に短期間でクラウドに移行できます。コンテナ化されたアプリケーションをクラウドに構築、デプロイするには、IBM Cloud Continuous Deliveryサービスを、コンテナのオーケストレーションには、Red Hat OpenShift on IBM CloudまたはIBM® Cloud Kubernetes Serviceを利用できます。また、フルマネージドのサーバーレス・プラットフォームIBM® Cloud Code Engineを使用すると、インフラストラクチャーの管理に追われることなくコーディングに注力できます。このように、IBM Cloudにはさまざまなニーズを満たすコンテナ・ソリューションがあります。
IBM Cloudのコンテナ・インフラストラクチャー・ソリューションは、オンプレミスとクラウドの両方でAIや機械学習のプロジェクトとモデルのライフサイクルを円滑に進めるのに役立ちます。
IBM Cloudは、拡張性とワークロード分散のためにKubernetes上で実行され、25,000を超えるクラスターに対応可能です。
IBM Cloudはオープン・スタンダードを構築基盤にしており、柔軟性、移植性に優れ、クラウド・サービスでオープンAPIを利用できます。
IBM Cloudは、KYOK（Keep Your Own Key）やコンテナー・レベルのセキュリティー、幅広い業界コンプライアンスを提供します。
IBM Cloudイメージ・セキュリティー・エンフォースメントは、プライベート・インストールならデフォルトで有効になるので、悪意のあるコードが侵入しても他のコンテナやホスト・システムに影響しません。