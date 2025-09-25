IBM Cloud上のコンテナ

Kubernetesなどのオープンソース・テクノロジーを基盤とするIBMのコンテナ・サービスを利用すると、円滑に短期間でクラウドに移行できます。コンテナ化されたアプリケーションをクラウドに構築、デプロイするには、IBM Cloud Continuous Deliveryサービスを、コンテナのオーケストレーションには、Red Hat OpenShift on IBM CloudまたはIBM® Cloud Kubernetes Serviceを利用できます。また、フルマネージドのサーバーレス・プラットフォームIBM® Cloud Code Engineを使用すると、インフラストラクチャーの管理に追われることなくコーディングに注力できます。このように、IBM Cloudにはさまざまなニーズを満たすコンテナ・ソリューションがあります。