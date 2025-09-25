コンテナ・アプリケーションの線画

IBM Cloud上のコンテナ

安全性、信頼性、拡張性に特に優れた環境に対応するように構築されたコンテナ・プラットフォーム。

セキュリティー、管理、監視のためのツールを備えたマネージド・サービス

コンテナ、バッチ・ジョブ、コード、関数のマネージド・サーバーレス・ランタイム

コンテナ化アプリの高可用性とセキュリティー保護のためのマネージドKubernetes

コンテナ・イメージを保管し配布するためのフルマネージド・プライベート・レジストリー

Red Hat SummitでAIの力を活用

IBMブース「#1133」にお越しいただき、IBM Cloud上のRed Hat AIがアプリケーションのイノベーションをどのように加速できるかをその目でお確かめください。

概要

セキュアなマイクロサービスを構築することで、アイデアから市場投入までの期間が短縮します。コンピューティングとコンテナのオーケストレーターをニーズに合わせて選択し、ハイブリッドクラウドでの高信頼性も確保します。

Kubernetesなどのオープンソース・テクノロジーを基盤とするIBMのコンテナ・サービスを利用すると、円滑に短期間でクラウドに移行できます。コンテナ化されたアプリケーションをクラウドに構築、デプロイするには、IBM Cloud Continuous Deliveryサービスを、コンテナのオーケストレーションには、Red Hat OpenShift on IBM CloudまたはIBM® Cloud Kubernetes Serviceを利用できます。また、フルマネージドのサーバーレス・プラットフォームIBM® Cloud Code Engineを使用すると、インフラストラクチャーの管理に追われることなくコーディングに注力できます。このように、IBM Cloudにはさまざまなニーズを満たすコンテナ・ソリューションがあります。
5年前、銀行は安全性と拡張性を口実にして、当社のような企業との交渉を避けていました。今日ではまさにその理由から、当社と協業したがっているのです。
Matthieu M. Job氏 Circeo社CEO Red Hat OpenShift on IBM Cloudをご利用のお客様
メリット IBM Cloudでコンテナを利用すると、特に次の分野の開発者や開発チームに大きなメリットがあります。
AIワークロードを実現

IBM Cloudのコンテナ・インフラストラクチャー・ソリューションは、オンプレミスとクラウドの両方でAIや機械学習のプロジェクトとモデルのライフサイクルを円滑に進めるのに役立ちます。

無料で構築を開始

Kubernetesクラスターを無料で取得しましょう。そのうえ、40以上の常時無料製品と200米ドルのクレジットも獲得できます。

Kubernetesへのコミットメント

IBM Cloudは、拡張性とワークロード分散のためにKubernetes上で実行され、25,000を超えるクラスターに対応可能です。

Open — ベンダー・ロックインなし

IBM Cloudはオープン・スタンダードを構築基盤にしており、柔軟性、移植性に優れ、クラウド・サービスでオープンAPIを利用できます。

エンタープライズ・グレードの機能

IBM Cloudは、KYOK（Keep Your Own Key）やコンテナー・レベルのセキュリティー、幅広い業界コンプライアンスを提供します。
*制限事項があります

セキュアバイデザイン

IBM Cloudイメージ・セキュリティー・エンフォースメントは、プライベート・インストールならデフォルトで有効になるので、悪意のあるコードが侵入しても他のコンテナやホスト・システムに影響しません。

ソリューション IBM Cloud Code Engine
ソースコードやコンテナ・イメージからサーバーレス・アプリケーションやバッチ・ジョブを実行します。
Red Hat OpenShift on IBM Cloud
フルマネージド型の高可用性OpenShiftクラスターを、ボタンをクリックするだけでデプロイできます。
IBM Cloud Kubernetes Service
Kubernetesのデプロイメント、管理、オペレーションを簡素化します。
Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud
セキュアな仮想マシンをIBM CloudのクラウドやAIネイティブ・プラットフォームで実行し管理します。
IBM Cloud Satellite
Red Hat OpenShift on IBM Cloudのマネージド・サービスとして、オンプレミスをはじめとするクラウド・インフラストラクチャーにデプロイできます。
Red Hat OpenShift IPIインストーラー
独自のセルフマネージドRed Hat OpenShiftクラスターを、IBM Cloudインフラストラクチャーに作成できます。
Red Hat AI InstrucLab
AIモデルのトレーニングとデプロイメントを簡素化、拡張、セキュリティー保護
Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud
IBM watsonxポートフォリオの生成AIサービスの補完役として、オンプレミスとクラウドの両環境でAIや機械学習のプロジェクトやモデルのライフサイクルの円滑化に貢献します。
IBM Cloud Container Registry
プライベート・レジストリーでコンテナ・イメージを保存および配布します。
IBM Cloud Continuous Delivery
Tektonベースのデリバリー・パイプラインでビルドとテストを自動化します。
IBM Cloud Schematics
クラウド・リソースのオペレーションを自動化し、ソフトウェアをインストールし、クラウド・リソースにある多層アプリを簡単かつ高速に実行できます。
IBM Cloud Logs
ログのオブザーバビリティーを最適化して、インフラストラクチャーとアプリの性能を向上させます。
IBM Cloud Monitoring
コンテナ・ソリューションを監視し、トラブルシューティングします。
IBM Cloud Security and Compliance Workload Protection
ソフトウェアの脆弱性を探し出して優先順位を付け、脅威を検知して対応し、設定を管理します。
IBM Cloud Object Storage
内部レジストリーのストレージを管理します。
IBM Cloud Secrets Manager
Ingressサブドメインの証明書とシークレットを管理します。
IBM Cloud Key Protect
etcdデータベースとワーカー・ノードのブート・ボリュームを暗号化します。
IBM Cloud HyperProtect Crypto
マルチクラウド環境全体にわたって、セキュリティー・ポリシーを管理し、オーケストレーションします。
IBM Cloud Managed ODF
OpenShift Data Foundationソフトウェア定義ストレージを、OpenShiftクラスターにデプロイします。
お客様事例
ウィンブルドンのスタジアムで、テニス選手がネット越しにサーブを打つ様子
ウィンブルドン
ウィンブルドン選手権ではワークフローを自動化しており、コンテナにあるさまざまなアプリケーションやAIモデルから流れるデータを統合してオーケストレーションしています。その結果、毎年270万件のデータ・ポイントが収集されるデジタル・エクスペリエンスを生み出しています。
観客でにぎわうマスターズ・ゴルフコースの風景
マスターズ
IBMは、パンデミックに適応するために、オープン・ハイブリッドクラウド・テクノロジーを適用して困難な課題を解決し、大量の非構造化データを活用してシームレスなデジタル・エクスペリエンスを創出しました。
空港に駐機している飛行機の空撮
Etihad Airways社
Etihad社は、IBM Cloud Kubernetes Serviceを使用して、マイクロサービスに基づくオープンなサービス・オーケストレーション・プラットフォームを作成しました。
通りを歩く人たち
Sweap.io
IBM Cloud Code Engineにより、Sweap.io社は自動スケーリング機能を扱い、顧客に価値を提供することに集中できるようになっています。
トレーニングと認定 IBM Cloud Professional Architect
IBM Cloud Professional Architectカリキュラム内のコースを通じてコンテナ・スキルを構築します。
IBM Cloud Professional Developer
IBM Cloud Professional Developerカリキュラム内のコースを通じてコンテナ・スキルを構築しましょう。
IBM Cloud DevSecOps Specialty
コンテナ化アプリケーションをクラウドに構築してデプロイする方法を学習します。

次のステップ

 

IBMのコンテナ・ソリューションから1つ選んで、今すぐ無料で試しましょう。
