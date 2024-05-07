ネイティブKubernetesエクスペリエンスで、セキュリティが豊富で可用性の高いアプリをデプロイします。
フルマネージドのプライベート レジストリで Docker コンテナ イメージを管理します。
Git、問題追跡、CI/CD パイプライン、クラウド内の Eclipse Orion Web IDE を使用して、DevOps のベストプラクティスをサポートします。
非構造化データ用に柔軟でコスト効率の高いストレージを提供します。
Web、モバイル、IoT、サーバーレス アプリケーションにスケーラブルな JSON ドキュメント データベースを採用します。
アプリケーション、サービス、インフラストラクチャーのパフォーマンスと正常性を運用面で可視化します。
シングルプラットフォームを使用して、アプリケーションとサーバーのログを集計して検索します。
自然言語インターフェイスをアプリケーションに追加して、ユーザーとの対話を自動化します。
独自のデータでトレーニングされた分析モデルとニューラル ネットワークを構築し、アプリケーションで使用するために展開します。
AI と機械学習をビジネスに組み込みます。独自のデータを使用してカスタム モデルを作成します。
IBM Cloud サービスを使用して、ユーザーとそのアプリケーションに関する洞察を取得します。
モバイルおよび Web アプリに認証を追加し、IBM Cloud 上で実行されている API とバックエンドを保護します。
低遅延とストリーミング・トランスクリプションを活用します。
テキストから自然な音声を合成します。
ターボチャージされた Db2 エンジンを備えたフルマネージドのクラウド SQL データベースを備えています。
オープンソースの Apache Spark と Apache Hadoop を使用して分析アプリケーションを開発および展開します。
IBM Watsonを教えてください。企業データをカタログ化して安全に共有します。
テキスト、ドキュメント、Web サイトをある言語から別の言語に翻訳します。
コグニティブ検索およびコンテンツ分析エンジンをアプリケーションに追加します。
トランザクション データやソーシャル メディア データから洞察を導き出し、心理的特徴を特定します。
感情的、社会的傾向、言語スタイルを含む言語的トーンを検出します。
シーン、オブジェクト、顔、その他のコンテンツについて画像を分析します。
テキストを分析し、コンセプト、エンティティ、感情、センチメントなどのメタデータをコンテンツから抽出します。
管理されたサーバーレス プラットフォームでアプリケーション、バッチ ジョブ、またはコンテナを実行します。
IBM Cloud Hyper Protect 環境でホストされる完全に管理されたデータベースを使用します。現在、MongoDB 3.6.4 をサポートしています。
受信イベントに応答して関数を実行します。
シングルテナントの専用インスタンスでシークレットを一元管理します。
オンプレミスのソースから IBM Cloud データ・プロパティーへのデータの迅速かつ安全な移行を支援します。
インターネットに接続されたアプリケーション、Web サイト、およびサービスの信頼性、パフォーマンス、セキュリティが向上します。
Confidential Computing 環境で Linux ベースの仮想サーバーを作成して実行します。
専門的なスキルを必要とせずに、PostgreSQL データを完全に暗号化されたクライアント データベースに保持します。
このサービスは、データの保護に役立つ暗号キーの管理に使用します。
プロモーションコード: VPC1000
有効期限は 2024 年 12 月 31 日です
IBM Cloud® Virtual Server for VPC、IBM Cloud Block Storage for VPC、および IBM Cloud® Image Service for VPC 製品に対して 180 日間 1,000 ドルのクレジット
プロモーションコード: VPC1000
有効期限は 2024 年 12 月 31 日です
IBM Cloud® Bare Metal Server for VPC (サーバー、ストレージ、ロード・バランサーを含む) に対して 180 日間1,000 USD分のクレジット。
プロモーションコード： DBFREE601
有効期限は 2024年1月31日
IBM Cloud® Databases for MongoDB、Redis、PostgreSQL、Elasticsearchで90日間600 USD分のクレジット
無料の IBM Cloud アカウントを使用すると、Lite 価格プランのある 40 以上の製品にアクセスできます。これは、プランが常に無料であることを意味します。料金が請求されることはなく、プランの有効期限が切れることもありません。
IBM Cloud での構築を開始するには、まず電子メール アドレスを使用してアカウントを作成する必要があります (電子メール アドレスを既存のアカウントに関連付けることはできません)。
支払いの詳細は事前に必要ですが、有料サービスを利用するまで料金は請求されません。ただし、カードの信頼性を確認するために、名目上保留が行われます。
クレジット カード情報を入力すると、確認メッセージが画面に表示されます。金額は販売者によって決定されますが、通常は約 USD 1.00 です。
この情報をファイルに保存しておくと、必要に応じて従量課金制プランへのシームレスな移行を作成するのに役立ちます。
ライトプランでは料金は発生しません。ただし、Lite 以外のプランを無料利用枠で利用するには、従量課金制プランにアップグレードする必要があります。サービスの無料利用枠のしきい値を超えて使用すると、リソースの使用量に対して毎月請求されます。
アカウント、コンテナ、ランタイム、すべてのサービス、および特定のサービスに対して個別の支出しきい値を設定できます。毎月の支出がこれらのしきい値の 80%、90%、100% に達すると、自動的に通知が届きます。支出通知を設定するには、「管理」 > 「請求と使用量」をクリックし、「支出通知」を選択します。詳細については、 「支出通知の設定」を参照してください。
常に無料 – これらは有効期限のないライトプランの製品です。これらは、安心してプロジェクトに取り組むことができ、誤って請求書が生成されるのを防ぐことができるように設計されています。ライトプランのクォータは使用量ベースであり、期限切れがなく、月単位または 1 回限りの使用量ベースで更新されます。ライトプランの全製品をご覧ください。
無料トライアル – これらはプレミアムトライアルと考えてください。ただし、従量課金制またはサブスクリプションアカウントが必要です。製品によっては、クォータは特定の期間、使用量ベースで動作する場合や、期限切れにならない場合があります。製品によっては、無料レベルを超えて利用すると料金が発生するものもある。無料プランの製品をすべて表示します。
ライト プラン インスタンスのクォータ制限に達すると、その月のサービスが一時停止されます。クォータ制限はインスタンスごとではなく、組織ごとに設定されます。同じ組織内に作成された新しいインスタンスには、以前のインスタンスからの使用状況が反映されます。クォータ制限は毎月 1 日にリセットされます。
コンソールで 管理 > 請求と使用量 に移動し、使用量を選択すると、使用量を確認できます。詳細については、 使用状況の表示を参照してください。
200 USDのクレジットを受け取るには、まず従量課金制アカウントにアップグレードする必要があります。すでに行っている場合は、IBM Cloudコンソールの使用状況ページに移動して、200 USDのクレジットを確認してください。アカウント設定ページに移動して、アクティブなプロモーションを表示することもできます。200 USDのプロモーション クレジットが自動的に適用されますが、アカウントに表示されるまでに数時間かかる場合があります。このクレジットは、初めての従量課金制アカウントでのみ利用可能であり、サードパーティのサービスでは使用できません。
IBM Cloudトライアルアカウントは、認定学術機関の教職員および学生が利用できます。トライアルアカウントの資格を得るには、 「Harness the Power of IBM」にアクセスし、教育機関の資格情報を検証してください。試用アカウントは30日後に有効期限が切れます。
試用アカウントにクレジット カードを追加すると、アカウントは従量課金制アカウントにアップグレードされます。また、試用版アカウントに戻すことはできません。
さらに、教育用機能コードは従量課金制アカウントでは使用できません。教育トライアルアカウントについて詳しくは、 IBM Academic Initiative FAQを参照してください。
請求とプロモーションのページに移動してプロモーションコードを入力し、プロモーションの詳細を確認して、[適用]をクリックします。
認証のためにプロモーションコードを適用するには、クレジットカードを登録する必要があることに注意してください。
コスト算出ツールを使用して、ニーズに合わせてプランをカスタマイズすることで、IBM Cloud® 製品のコストを見積もることができます。カタログを参照して、見積もりに追加するサービスを見つけてください。
IBM Cloud Kubernetes Serviceを無料で試すためのオプション
IBM Cloud® Kubernetes Serviceでクラスターをデプロイおよび運用するための対話式トレーニング。ダウンロードや設定は必要ありません。
IBM Cloudのセキュリティー・リーダーシップ、オープンソースのイノベーションおよびエンタープライズ・グレードの機能により、コンテナ化されたワークロードを実行します。