IBM Cloud での構築を開始するには、まず電子メール アドレスを使用してアカウントを作成する必要があります (電子メール アドレスを既存のアカウントに関連付けることはできません)。

支払いの詳細は事前に必要ですが、有料サービスを利用するまで料金は請求されません。ただし、カードの信頼性を確認するために、名目上保留が行われます。

クレジット カード情報を入力すると、確認メッセージが画面に表示されます。金額は販売者によって決定されますが、通常は約 USD 1.00 です。

この情報をファイルに保存しておくと、必要に応じて従量課金制プランへのシームレスな移行を作成するのに役立ちます。