Che cosa sono i dati sulla sostenibilità?

I dati sulla sostenibilità in genere vengono resi pubblici attraverso i report ESG e di sostenibilità. L'obbligatorietà di tali report dipende dalla regione. Tuttavia, le aziende possono fare riferimento agli SDG come a un quadro di riferimento e seguire le linee guida di organizzazioni come SASB, TCFD e International Sustainability Standards Board (ISSB).

Alcune organizzazioni includono i dati sulla sostenibilità insieme ai dati ESG per offrire una visione più completa delle loro operazioni. Sebbene simili, i dati ESG e di sostenibilità non sono la stessa cosa. I dati ESG forniscono metriche concrete che gli investitori e gli altri stakeholder possono utilizzare per valutare un'azienda. I dati sulla sostenibilità offrono un quadro più olistico dell'utilizzo delle risorse e della strategia di gestione della sostenibilità dell'organizzazione.

I dati sulla sostenibilità possono essere condivisi tramite dashboard, fogli di calcolo o altri strumenti interattivi di visualizzazione dei dati in tempo reale, facilitando il monitoraggio dei progressi dell'organizzazione e la ricerca di aree di miglioramento. I dati possono inoltre essere pubblicati su piattaforme social come LinkedIn per sottolineare gli sforzi verso la sostenibilità e rafforzare così la reputazione del marchio.