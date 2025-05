L'automazione del processo P2P è essenziale per le organizzazioni che cercano di scalare in modo efficace e operare con maggiore controllo. Sostituendo le attività manuali con workflow automatizzati, l'approvvigionamento digitale aiuta le organizzazioni a superare i sistemi obsoleti creando workflow più snelli e connessi che supportano velocità e precisione.

Questo cambiamento comporta la scelta della giusta soluzione di approvvigionamento che supporti vari moduli su misura per le esigenze dell'organizzazione. IBM, operativa in più di 170 paesi con il supporto di oltre 13.000 fornitori, ha trasformato le proprie operazioni di approvvigionamento utilizzando l'AI, l'automazione e la blockchain. Questa trasformazione ha permesso al suo team di procurement di effettuare l'onboarding dei fornitori dieci volte più velocemente e di condurre un'analisi dei prezzi in dieci minuti anziché in due giorni.2

Tuttavia, i chief procurement officers (CPO) potrebbero aver bisogno di maggiori argomentazioni per essere convinti. Noti per essere decisori cauti, in realtà hanno il 60% in più di probabilità rispetto agli altri dirigenti di considerare l'AI generativa come poco importante, principalmente a causa dello scetticismo sul ROI. Ma non vedranno alcun ROI finché non inizieranno a utilizzarla. I CEO possono guidare i CPO verso le opportunità di maggiore impatto. Ad esempio, il 59% dei CPO afferma che è importante utilizzare l'AI generativa per la previsione delle spese e l'analytics degli approvvigionamenti.3

In un ambiente aziendale dinamico, la capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato è fondamentale. L'automazione P2P elimina i silos collegando le funzioni di approvvigionamento e di contabilità fornitori, il che aiuta a garantire che i team di approvvigionamento e gli stakeholder abbiano accesso alle informazioni giuste al momento giusto. Questo porta a un processo decisionale più rapido, a operazioni più efficienti e a un maggiore allineamento tra obiettivi finanziari e strategici.

Inoltre, l'automazione del ciclo P2P è fondamentale per mitigare i rischi associati all'errore umano, alle frodi e alla non conformità. I sistemi automatizzati applicano procedure standardizzate e mantengono tracce di audit dettagliate, contribuendo a garantire trasparenza e responsabilità durante tutto il ciclo di vita del processo di approvvigionamento. Questo salvaguarda gli asset finanziari dell'organizzazione e ne rafforza la reputazione nel marketplace.

Ma soprattutto, l'automazione aiuta a ridurre i rischi. Affidarsi a processi manuali lascia spazio a errori umani e attività fraudolente. Grazie all'automazione P2P, le organizzazioni possono applicare politiche coerenti, mantenere audit trail approfonditi e contribuire a garantire che ogni fase del processo di approvvigionamento sia trasparente e responsabile.