Che cos'è LangSmith?

LangChain e LangSmith sono strumenti per supportare lo sviluppo degli LLM, ma il loro scopo varia.

LangChain è un framework open source in Python che semplifica la costruzione e la distribuzione di applicazioni LLM. Collega più componenti di LLM in workflow strutturati, utilizzando blocchi modulari come catene, agenti e memoria. Questi componenti consentono l'integrazione degli LLM con strumenti esterni, application programming interface (API) e fonti di dati per costruire applicazioni complesse. Invece di affidarsi a un singolo modello, supporta il concatenamento di modelli per compiti come la comprensione del testo, la generazione di risposte e il ragionamento, consentendo a ogni fase di basarsi sull'ultima. LangChain supporta il prompt engineering tramite modelli riutilizzabili e si integra con LangGraph per la progettazione visiva dei workflow. Questa capacità la rende particolarmente potente per la costruzione di agenti conversazionali e sistemi AI che richiedono la gestione del contesto e la progressione logica.

Inoltre, LangSmith è la spina dorsale operativa delle funzionalità di sviluppo di LangChain. Mentre LangChain ti aiuta a costruire workflows, LangSmith garantisce che funzionino senza intoppi offrendo strumenti per il debug, il monitoraggio e la gestione di sistemi AI complessi. LangSmith offre una visibilità profonda sul comportamento del modello, rendendo più facile identificare problemi di prestazioni, tracciare errori e ottimizzare le risposte in tempo reale. Supporta inoltre l'orchestrazione su più modelli e pipeline, consentendo un'implementazione e un coordinamento senza interruzioni. LangSmith offre una perfetta integrazione con strumenti esterni come TensorFlow, Kubernetes. Può inoltre essere integrato con i principali provider di cloud come AWS, GCP e Azure, fornendo al contempo un supporto robusto per configurazioni ibride e distribuzioni on-premise. LangSmith supporta lo sviluppo di applicazioni AI reali, inclusi chatbot e altri sistemi interattivi come agenti AI, assistenti virtuali e interfacce conversazionali. Questa funzionalità aiuta gli sviluppatori a semplificare i loro workflow.

Insieme, LangChain e LangSmith semplificano l'intero processo di sviluppo, dalla prototipazione alla produzione.