Una piattaforma interna per sviluppatori (IDP) è un insieme centralizzato di strumenti, servizi e workflow interni che un'organizzazione costruisce per facilitare la realizzazione, implementare e gestire il software senza dover gestire tutta l'infrastruttura sottostante da sola.
Anziché costringere ogni team di sviluppo a trovare il proprio metodo per configurare server, reti, protocolli di sicurezza e implementazioni software, i team possono utilizzare "percorsi predefiniti" che rispettano già le regole e le migliori pratiche aziendali. Gli sviluppatori devono semplicemente seguire i percorsi (ad esempio, per "avviare un nuovo microservizio" o "configurare un ambiente di anteprima") e la piattaforma gestisce il resto tramite l'automazione in background.
L'IDP è un modo per unire processi eterogenei in modo che tutti i team di sviluppo all'interno di un'organizzazione seguano più o meno le stesse regole. E si occupa delle decisioni infrastrutturali sottostanti, in modo che gli sviluppatori non abbiano bisogno di una profonda esperienza nell'infrastruttura per distribuire il codice.
Gli IDP sono generalmente progettati e gestiti da un team DevOps, di operazioni o di ingegneria della piattaforma dedicato, ma i loro utenti principali sono gli sviluppatori di applicazione. La piattaforma combina diverse catene di strumenti e tecnologie, come orchestrazione dei container, Infrastructure as Code (IaC), integrazione continua/implementazione continua (CI/CD) e strumenti di observability , il tutto in un ecosistema coeso.
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Un IDP porta ordine e coerenza alle funzionalità altrimenti frammentate di ingegneria, distribuzione e sviluppo software di un'organizzazione. Consente alle organizzazioni di gestire la complessità degli ambienti e delle pratiche di sviluppo software, semplificandoli e ottimizzandoli per ottenere numerosi benefici.
La capacità di un ingegnere di entrare e mantenere uno "stato di flusso", ovvero la condizione di profonda concentrazione durante un lavoro di programmazione significativo, è di enorme valore per un'organizzazione che intende innovare nel settore del software. In questo stato, l'attenzione è totalmente focalizzata e il progresso appare continuo. Gli ingegneri sono in grado di scomporre problemi più complessi perché hanno il tempo necessario, senza interruzioni, per dedicarsi ad essi.
Tuttavia, lo stato di flusso è fragile. A volte gli sviluppatori devono cambiare contesto da un tipo di problema all'altro e questo cambiamento mentale può compromettere il loro progresso sul primo problema, costringendoli a ricominciare da zero quando alla fine tornano al primo problema. Ad esempio, immagina un programmatore che cerca di risolvere un problema identificato in un report di bug: perché un'utilità di prenotazione alberghiera non mostra orari e date nel fuso orario corretto dell'utente. È un problema complesso che riguarda come JavaScript gestisce il tempo a un livello fondamentale. Non è un semplice problema di formattazione. Stanno tracciando il modo in cui i timestamp si muovono attraverso il backend, il frontend e l'interfaccia utente. Stanno riflettendo sulle impostazioni locali del browser e su come gli oggetti data si comportano in diverse condizioni. Si tratta di una grande quantità di informazioni da gestire, ma sono vicini a una svolta decisiva.
Poi devono lasciare l'editor e aprire uno strumento CI/CD, cercare la pipeline corretta per il servizio, provare a ricordare come questo progetto gestisce le distribuzioni, modificare una configurazione, aspettare che la pipeline venga eseguita, aprire uno strumento di monitoraggio separato per verificare il comportamento...
Hanno dovuto abbandonare la fase di ragionamento sul problema e adottare una modalità diversa, incentrata sulla gestione di infrastrutture, strumenti e processi. E quando tornano al bug, la sottile comprensione che avevano costruito sul problema è svanita. Ora devono ricominciare da zero. Ciò rappresenta una perdita di tempo per l'organizzazione e una frustrazione per l'ingegnere. Un IDP riduce questo spreco occupandosi delle questioni terziarie, con conseguente time to market più rapido, maggiore produttività degli sviluppatori e migliore esperienza degli sviluppatori.
Man mano che le organizzazioni crescono, i loro ambienti di sviluppo diventano sempre più complessi. Alcuni team potrebbero adottare un determinato strumento, mentre altri potrebbero sceglierne uno diverso e concorrente per svolgere un compito simile. I team possono sviluppare workflow eterogenei e prendere decisioni su infrastruttura, implementazione o sicurezza che sono utili individualmente per il loro caso d'uso, ma che causano conflitti o inefficienze nel complesso. Con ambienti incoerenti, i colli di bottiglia abbondano. Queste incongruenze si accumulano nel tempo, rendendo i sistemi più difficili da scalare. Al contrario, l'IDP trasforma un insieme frammentato e incoerente di pratiche in flussi di lavoro e processi di consegna software coerenti e ripetibili.
Considerazioni come le convenzioni di denominazione, le pratiche di sicurezza, le pipeline CI/CD: un IDP riduce la variabilità fornendo modelli e stabilendo workflow coerenti tramite scaffolding riutilizzabili. In questo modo, gli sviluppatori non devono iniziare da zero, ma possono selezionare un modello che esegue automaticamente il provisioning di un repository, configura le pipeline di compilazione e distribuzione e integra monitoraggio e sicurezza.
Un IDP integra le funzionalità di sicurezza e conformità direttamente nei suoi workflow. Ad esempio, può garantire che tutti i servizi includano meccanismi di autenticazione adeguati e rispettino le configurazioni di rete approvate. In questo modo, lo sviluppatore non deve perdere tempo a pensare se un particolare approccio soddisferà i requisiti. I protocolli adeguati vengono seguiti perché i controlli sono applicati in modo coerente: sono integrati nella piattaforma stessa.
Quando tutti i team seguono gli stessi schemi, è più facile per gli sviluppatori comprendere e contribuire a codebase sconosciute. Le convenzioni condivise riducono il carico cognitivo necessario per passare da un progetto all'altro e i nuovi sviluppatori possono eseguire l'onboarding più rapidamente.
In assenza di un framework coerente, la crescita organizzativa può sfociare nel caos, poiché ogni nuovo servizio introduce ulteriore variabilità e complessità. Un IDP fornisce una base stabile di livello aziendale che consente la scalabilità e aiuta a ottimizzare l'allocazione delle risorse. Le best practice possono essere propagate automaticamente in tutti i sistemi, e anche piccoli team di ingegneria delle piattaforme possono influenzare le pratiche di sviluppo di una grande organizzazione.
L'IDP non è solo un singolo strumento, è un sistema di capacità che lavorano insieme per rispondere alle esigenze specifiche degli sviluppatori e creare un'esperienza più fluida. Le implementazioni possono variare, ma ecco i componenti più comuni.
Portale dello sviluppatore: spesso definito come portale interno dello sviluppatore, rappresenta l'interfaccia principale con cui gli sviluppatori interagiscono. Spesso costruito con strumenti open source come Backstage, fornisce una dashboard, un catalogo di servizi, documentazione, template, plugin e workflow. È il pannello di controllo self-service per sviluppatori della piattaforma.
Catalogo dei servizi: il catalogo dei servizi è un inventario strutturato di tutti i servizi, i sistemi e le risorse. Definisce la proprietà, le dipendenze e fornisce altri metadati in modo che tutti sappiano chi possiede cosa e come i servizi interagiscono tra loro.
Scaffolding e modelli: si tratta di blueprint predefiniti per la creazione di nuovi servizi che consentono agli utenti di creare rapidamente repository GitHub, configurare pipeline CI/CD, applicare configurazioni standard, integrare la registrazione e il monitoraggio e altro ancora. Le pipeline sono preconfigurate e riutilizzabili con best practice incorporate, così gli sviluppatori non devono progettarle da zero.
Provisioning dell'infrastruttura: questo livello gestisce la creazione e la gestione di ambienti, risorse e workload di applicazione attraverso architetture ibride o multi-cloud di vari provider cloud, spesso utilizzando i principi GitOps per l'automazione.
Gestione dell'ambiente: in molte organizzazioni, gli ambienti di sviluppo, staging e produzione si differenziano nel tempo a causa di differenze di configurazione, dipendenze non corrispondenti e dati incoerenti. Un IDP risolve questo problema incoraggiando la parità ambientale, eliminando le ambiguità e rendendo gli ambienti più prevedibili.
Observability: la visibilità è integrata nel comportamento del sistema per impostazione predefinita, fornendo insight in tempo reale tra cui log, metriche e tracce.
Segreti e gestione della configurazione: chiavi API , credenziali e variabili dell'ambiente sono gestite in modo sicuro, aiutando a garantire che i segreti non vengano mai codificati rigidamente e che l'accesso sia controllato e verificabile.
Governance: le politiche di sicurezza e conformità vengono applicate automaticamente e i controlli di governance, come le scorecard e il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC), definiscono chi può effettuare l'implementazione, chi può accedere a cosa e come vengono approvati i flussi di lavoro.
Documentazione: anziché essere frammentata, la documentazione è integrata nei servizi ed è facilmente reperibile tramite il portale.
Sebbene un assistente di agentic coding non assemblerà da solo un IDP di livello produttivo, può pianificare, generare e iterare attivamente su più fasi, accelerando l'intero processo, dall'avvio della piattaforma alla creazione di percorsi ottimali e all'integrazione degli strumenti. L'architettura richiede ancora il giudizio umano, in quanto si tratta di una struttura organizzativa e di team, oltre che di tecnologia.
Una volta creato, un assistente di agentic coding può operare all'interno di un IDP, contribuendo a trasformarlo da un portale statico in un ambiente più dinamico e orientato alle attività. Ad esempio, IBM Bob può integrarsi con i componenti della piattaforma e assistere in compiti come:
Molto più di un chatbot, agisce come un'interfaccia intelligente per la piattaforma. Anziché navigare manualmente tra moduli e workflow, uno sviluppatore può richiedere azioni come "Crea un nuovo servizio", e l'assistente può aiutare a orchestrare i passaggi necessari, rispettando gli standard, i guardrail e i percorsi ottimali- In ambienti ben definiti, può utilizzare i metadati e il contesto del catalogo dei servizi per guidare le sue azioni, incorporando comunque le recensioni umane dove necessario.
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