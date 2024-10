Cos'è la produzione sostenibile?

Le pratiche di produzione sostenibile includono l'uso della tecnologia per massimizzare l'efficienza operativa, l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, l'approvvigionamento di materiali sostenibili e la protezione delle aree naturali e degli ecosistemi. Tali pratiche rispettose dell'ambiente non solo migliorano la sostenibilità della produzione, ma offrono anche vantaggi aziendali quali risparmi sui costi, conformità alle normative, miglioramento della reputazione e maggiore sicurezza sia per i consumatori che per i dipendenti.