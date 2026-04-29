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Operazioni di business

Cos'è un budget flessibile?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Pubblicato il 29 aprile 2026

Definizione di budget flessibile

Un budget flessibile è un metodo di pianificazione finanziaria che si adatta ai cambiamenti effettivi delle prestazioni aziendali.

Il piano finanziario riflette i livelli reali di attività, come i cambiamenti in tempo reale nelle vendite, nella produzione e nella disponibilità di risorse. Questi aggiustamenti vengono effettuati automaticamente in base all'output e ai livelli di attività.

I budget statici stabiliscono numeri fissi all'inizio di un periodo finanziario. Un approccio di bilancio flessibile consente di adattare le proiezioni di fatturato e i costi variabili al variare delle condizioni di mercato.

Il modello si basa sui livelli di attività di un'azienda invece che su una singola previsione o di un singolo periodo di budget. Quando viene pubblicato il volume effettivo della produzione o delle vendite, il budget viene ricalcolato per riflettere i costi e i ricavi che avrebbero dovuto essere a quel livello. Questo tipo di ricalcolo offre ai manager una base più significativa per misurare le prestazioni e i risultati effettivi.

Un budget flessibile fa parte di un cambiamento che le organizzazioni finanziarie stanno attuando verso una pianificazione più dinamica e reattiva. Molti stanno adottando modelli di previsione finanziaria integrati con l'AI, automazione e analytics predittiva. Un recente report di IBM Institute for Business Value rileva che il 41% dei processi di pianificazione finanziaria e budgeting sono piuttosto dinamici e il 34% viene aggiornato regolarmente per accogliere nuovi scenari. Tuttavia, solo l'8% è completamente dinamico e reattivo.

Le organizzazioni moderne di tutti i settori stanno raccogliendo i frutti dei vantaggi di questo approccio integrato alla pianificazione finanziaria. I budget flessibili supportano decisioni più informate su prezzi, personale e allocazione delle risorse durante tutto il periodo fiscale, non solo le spese fisse.

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Perché è importante un budget flessibile?

Le condizioni di bilancio raramente seguono un piano o rispettano le scadenze previste. Le condizioni di mercato cambiano, le supply chain si bloccano e le proiezioni di ricavi non raggiungono l'obiettivo. È qui che entra in gioco un budget flessibile per fornire ai team finanziari uno strumento in grado di gestire spese impreviste e attività aziendali impreviste.

I budget flessibili rappresentano uno dei valori più importanti nella gestione delle prestazioni. Adeguando i piani finanziari ai livelli di attività effettivi, i manager possono confrontare i costi reali con quelli previsti. Questo modello fornisce ai leader finanziari e ai chief financial officers (CFO) un segnale più chiaro su quanto bene stia operando l'azienda, non solo una previsione speculativa.

I budget flessibili possono anche rafforzare i controlli dei costi. Un budget flessibile isola le discrepanze di efficienza e individua rapidamente le cause. Il modello separa i costi fissi e variabili, consentendo ai manager di avere un quadro chiaro di dove la spesa potrebbe deviare dalle aspettative.

Nel campo della pianificazione, del budget e della previsione, un budget flessibile può essere preziosissimo. I moderni strumenti finanziari utilizzano l'AI per creare un'analisi flessibile della varianza del budget in più scenari finanziari e sincronizzare i dati in tempo reale provenienti da più reparti.

Questo approccio aiuta i team finanziari a sviluppare una comprensione più profonda del comportamento dei costi e porta a processi decisionali più sicure basate sui dati quando si verificano fluttuazioni. I budget flessibili possono trasformare la funzione di bilancio da una cifra statica a uno strumento dinamico di gestione finanziaria che riflette le prestazioni effettive in tempo reale.

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Budget flessibili e budget statici

Dagli anni '20, i bilanci statici sono stati lo strumento per le organizzazioni finanziarie per stabilire una previsione di base di ricavi e spese. Le cifre utilizzate in questo approccio rimangono le stesse e non cambiano nel tempo, indipendentemente dall'attività.

Un budget flessibile adotta un approccio molto diverso e ricalcola i dati in base a ciò che l'azienda vende o produce. L'adattabilità di questo approccio ha ampie implicazioni su come le organizzazioni elaborano piani, misurano e rispondono.

Il budget statico è ancora importante per molti settori. Il modello statico funziona al meglio in ambienti aziendali stabili e prevedibili con costi in gran parte fissi. I budget statici sono semplici e facili da comunicare tra i team. Tuttavia, sorgono problemi quando l'attività effettiva si discosta dalla previsione.

In queste circostanze, i budget flessibili possono intervenire adattandosi automaticamente alle differenze di volume e alle inefficienze man mano che si presentano. I team finanziari possono quindi confrontare i risultati effettivi con i costi e i ricavi previsti per quella specifica attività.

Il concetto di budget flessibile risale al 1934. Il metodo si è evoluto notevolmente nell'ultimo decennio grazie a tecnologie moderne come l'AI, l'automazione finanziaria e l'analytics predittiva. Le organizzazioni possono utilizzare entrambi i tipi di budgeting, ma la differenza chiave sta nell'adattabilità e nella reattività.

Il valore di un budget statico emerge con maggiore chiarezza nella pianificazione di alto livello e nel benchmarking finanziario. Tuttavia, i budget flessibili intervengono per monitorare i budget e le modifiche in tempo reale, al fine di rimanere coerenti e aggiornati con i cambiamenti tecnologici e di settore. Entrambi possono collaborare per favorire decisioni più intelligenti e aiutare i team finanziari a definire i criteri di misurazione del successo.

Componenti chiave di un budget flessibile

Un budget flessibile è costituito da diversi elementi interconnessi. Devono lavorare tutti insieme per produrre proiezioni finanziarie accurate e basate sulle attività:

  • Costi variabili: un costo variabile dipende dall'output o dal livello di attività. Esempi di variabili che fluttuano al variare del volume della produzione o dei ricavi sono le materie prime, la manodopera oraria e le commissioni di vendita. Questi costi aiutano le organizzazioni a stabilire i controlli dei costi e i livelli di produzione che riflettano le esigenze dell'azienda.
  • Costi fissi: un costo fisso è costante, indipendentemente dal livello di attività. Questi costi sono l'ancoraggio del budget in tutti gli scenari. Esempi comuni includono affitto, tariffa assicurativa e stipendio. Sono cifre statiche che possono aiutare i team finanziari a gestire le spese eccessive e fornire all'organizzazione un punto di riferimento per il budget quando è il momento di prendere qualsiasi decisione finanziaria.
  • Formula del budget flessibile: la formula del budget flessibile calcola i costi previsti in base ai livelli di attività effettivi. La formula è: budget flessibile = (costo variabile per unità x livello di attività effettivo) + costi fissi. Questa formula può essere utilizzata per la valutazione delle prestazioni in quanto riflette i costi che avrebbero dovuto essere al livello effettivo di produzione.
  • Costi misti o semi-variabili: queste spese includono sia componenti fissi che variabili che scalano con l'attività. Alcuni esempi includono fatture delle utenze e manutenzione delle attrezzature, che spesso variano con il consumo. Una separazione accurata di questi costi sarà essenziale per una pianificazione precisa del budget e per limitare le spese superflue.
  • Analisi verticale: questa analisi esamina il contributo percentuale di ogni voce rispetto alla cifra base dello stesso prospetto. Un esempio è il conto economico, dove le voci sono in genere mostrate come percentuale del fatturato totale. Un'analisi verticale può fornire rapide insight su dove i ricavi vengano allocati alle spese e aiutare i team finanziari a determinare se siano necessari apportare modifiche per allinearsi alle esigenze aziendali.
  • Aspettative di fatturato: sono proiezioni dinamiche che si adattano in base ai livelli di attività effettivi e calcolano i ricavi in funzione del volume. Alcuni esempi di casi in cui possono essere applicati includono i ricavi di vendita, le tariffe per i servizi e le unità di produzione. Una stima accurata dei ricavi è fondamentale per aiutare l'organizzazione ad allineare il budget con aspettative finanziarie realistiche e obiettivi di prestazioni.
  • Variazione di budget flessibile: un budget flessibile genera un report sulle prestazioni, che analizza i risultati effettivi rispetto al budget statico. Queste differenze sono chiamate varianze indipendentemente dal fatto che la varianza sia negativa o positiva. Successivamente, un'analisi della varianza può identificare da dove proviene il costo e perché.

Come costruire un budget flessibile

Un budget flessibile richiede una preparazione più accurata rispetto a uno statico, ma in cambio offre un valore analitico di gran lunga superiore. Questi passaggi costruiscono un modello che si adatta dinamicamente all'attività aziendale reale.

1. Identificare e separare i costi

Esamina i dati finanziari storici e categorizza ogni costo come fisso, variabile o semi-variabile.

Parti dai bilanci e collabora con i vari dipartimenti per comprendere le dinamiche dei costi a livello organizzativo. Alcuni esempi di costi variabili sono il costo delle merci vendute (COGS) e i costi di spedizione.

2. Stabilire i costi di base

Crea una scaletta di base di un budget basata su una previsione o su dati finanziari passati e calcola il costo per unità di attività per ogni variabile.

Si calcola dividendo i costi variabili totali per il volume totale di attività di un periodo precedente. Le squadre devono convalidare questi tassi rispetto a più periodi per tenere conto di cambiamenti stagionali o eventi puntuali, così da non distorcere i numeri.

3. Determinare i livelli di attività

Categorizza i potenziali livelli di attività aziendale che il budget dovrebbe considerare, ad esempio basso, medio e alto, in base a dati storici e proiezioni o scenari futuri.

Determinare questi livelli fin dall'inizio aiuterà i team a creare un budget dinamico in grado di adattarsi alle condizioni aziendali in evoluzione.

4. Sviluppare la formula su più scenari di attività

Crea formule per ogni costo variabile e semi-variabile con una base di costo fissa.

Tipicamente, i livelli sono inferiori, pari e sopra il range previsto. Separatamente, ricavi del progetto per diversi scenari di attività come i costi delle materie prime o le bollette elettriche durante le stagioni.

5. Implementare il budget flessibile utilizzando software

Il moderno software di financial planning and analysis (FP&A) offre modi semplici per impostare budget flessibili e permette ai team di lavorare direttamente in Excel.

A seconda delle esigenze dell'organizzazione, stabilisci costi fissi su tutti i livelli e utilizza formule per calcolare costi variabili e semi-variabili. Gli strumenti FP&A basati sull'AI possono regolare automaticamente il budget in base ai livelli reali di attività.

6. Utilizzare i risultati per monitorare e adeguare le previsioni

Monitora attivamente i budget. Un budget flessibile è un processo iterativo che richiede un costante perfezionamento.

I team finanziari dovrebbero confrontare regolarmente i dati finanziari reali con un budget flessibile per calcolare variazioni significative. Valutando costantemente i bilanci, i team finanziari possono assicurarsi che il budget rimanga aggiornato e rifletta le condizioni attuali del business.

Chi utilizza budget flessibili?

Un budget flessibile è pensato per le organizzazioni i cui costi e ricavi variano in base ai livelli di attività, anziché seguire un flusso di cassa costante. I leader finanziari, i manager operativi e intere unità di business si affidano a questo approccio per mantenere il controllo e gestire le condizioni in evoluzione.

Produzione e operazioni

Le aziende manifatturiere operano in contesti in cui il volume di produzione fluttua in base alla domanda, rendendo i budget statici un benchmark inaffidabile per il controllo dei costi.

I budget flessibili consentono ai responsabili delle operazioni di monitorare i costi dei materiali, della manodopera e le spese generali rispetto a quanto sarebbe stato necessario spendere in base agli output effettivi. Questa maggiore visibilità aiuta i team di produzione a identificare le inefficienze e a indirizzo loro prima che abbiano un impatto sui margini.
Vendita al dettaglio ed e-commerce

Il settore retail e dell'e-commerce deve affrontare oscillazioni costanti del volume degli ordini, della domanda stagionale e delle attività promozionali che un budget fisso non è in grado di soddisfare.

Un budget flessibile regola le aspettative di costo per aree come la realizzazione e il personale in base all'attività effettiva di vendita. Questa adattabilità offre ai team finanziari del retail un quadro più accurato delle prestazioni dei margini in periodi di alto e basso volume e contribuisce a migliorare la gestione della supply chain.
Team di pianificazione e analisi finanziaria (FP&A)

I budget flessibili sono uno strumento fondamentale per l'analisi della varianza, la previsione e la rendicontazione finanziaria.

Con i moderni strumenti di FP&A, i team possono ricalcolare gli obiettivi di budget a livelli di attività effettivi e identificare quali voci devono rimanere stabili, senza lunghi calcoli manuali. I team possono anche isolare le reali variazioni di costi e ricavi dal rumore causato dalle oscillazioni di volume.
CFO e dirigenti finanziari

I leader a livello esecutivo si affidano a budget flessibili per mantenere la supervisione dell'azienda. Devono essere in grado di capire quando le condizioni economiche cambiano e si discostano dal piano annuale.

Il modello di bilancio flessibile offre alla leadership una visione dinamica delle misure di attività rilevanti e delle spese variabili, aiutandola a valutare se l'organizzazione sta funzionando in modo efficiente. Questo approccio supporta decisioni di allocazione del capitale più rapide e aiuta a costruire linee di comunicazione credibili con gli investitori.

Autori

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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