Cos'è un budget flessibile?

Dagli anni '20, i bilanci statici sono stati lo strumento per le organizzazioni finanziarie per stabilire una previsione di base di ricavi e spese. Le cifre utilizzate in questo approccio rimangono le stesse e non cambiano nel tempo, indipendentemente dall'attività.

Un budget flessibile adotta un approccio molto diverso e ricalcola i dati in base a ciò che l'azienda vende o produce. L'adattabilità di questo approccio ha ampie implicazioni su come le organizzazioni elaborano piani, misurano e rispondono.

Il budget statico è ancora importante per molti settori. Il modello statico funziona al meglio in ambienti aziendali stabili e prevedibili con costi in gran parte fissi. I budget statici sono semplici e facili da comunicare tra i team. Tuttavia, sorgono problemi quando l'attività effettiva si discosta dalla previsione.

In queste circostanze, i budget flessibili possono intervenire adattandosi automaticamente alle differenze di volume e alle inefficienze man mano che si presentano. I team finanziari possono quindi confrontare i risultati effettivi con i costi e i ricavi previsti per quella specifica attività.

Il concetto di budget flessibile risale al 1934. Il metodo si è evoluto notevolmente nell'ultimo decennio grazie a tecnologie moderne come l'AI, l'automazione finanziaria e l'analytics predittiva. Le organizzazioni possono utilizzare entrambi i tipi di budgeting, ma la differenza chiave sta nell'adattabilità e nella reattività.

Il valore di un budget statico emerge con maggiore chiarezza nella pianificazione di alto livello e nel benchmarking finanziario. Tuttavia, i budget flessibili intervengono per monitorare i budget e le modifiche in tempo reale, al fine di rimanere coerenti e aggiornati con i cambiamenti tecnologici e di settore. Entrambi possono collaborare per favorire decisioni più intelligenti e aiutare i team finanziari a definire i criteri di misurazione del successo.