Il monitoraggio delle attività di business (BAM) è il monitoraggio in tempo reale di processi, operazioni e attività aziendali. BAM offre insight dettagliati sulle prestazioni aziendali, consentendo alle organizzazioni di risolvere rapidamente i problemi e di adattarsi alle esigenze degli utenti business.
Attraverso l'osservabilità e una comprensione completa delle principali operazioni di business, le aziende possono ottimizzare le prestazioni aziendali sfruttando i dati per prendere decisioni aziendali piu informate. Il monitoraggio delle attività di business dà priorità all'analisi degli indicatori chiave delle prestazioni (KPI) e degli accordi sul livello di servizio (SLA) per aiutare i team a ricavare insight utili dai propri dati.
Il BAM può essere utilizzato per raccogliere dati relativi alle operazioni di business e per tracciare un quadro dinamico di come le funzioni aziendali possono essere migliorate per mitigare i rischi, aumentare la redditività e migliorare l'esperienza utente. Il monitoraggio delle attività aziendali aiuta a collegare i reparti business e IT allineando i team agli obiettivi aziendali e fornendo informazioni in tempo reale sulle prestazioni aziendali.
Gli strumenti di monitoraggio offrono ai team una comprensione più completa delle operazioni di business e una visione delle prestazioni in tempo reale, consentendo loro di migliorare in modo proattivo le funzioni aziendali invece di limitarsi a intervenire in caso di problemi. A tale scopo, i responsabili aziendali possono monitorare i dati cronologici utilizzando il software di business intelligence (BI) e migliorare i flussi di lavoro con gli strumenti di business process management (BPM).
La Guida aziendale all'AI e all'automazione IT offre uno sguardo approfondito sull'automazione IT basata sull'AI, tra cui perché e come utilizzarla, i problemi che bloccano i tuoi sforzi e come iniziare.
Per comprendere chiaramente le operazioni di business, è necessario impostare gli indicatori chiave delle prestazioni (KPI) per il monitoraggio della performance. I KPI variano in base al prodotto o al servizio in questione e agli obiettivi e alle funzioni dell'organizzazione, ma possono includere metriche come l'utilizzo delle applicazioni, errori di runtime, tempi di inattività non pianificati, rendimento degli investimenti (ROI) o totali delle vendite.
Creare KPI di valore significa che i dirigenti aziendali devono considerare attentamente e definire le aspettative di performance all'interno degli accordi sul livello di servizio (SLA), che specificano i servizi che gli utenti business si aspettano di ricevere da un fornitore di servizi. Gli SLA dovrebbero definire i termini chiari del servizio che un utente può aspettarsi, spiegando anche come le prestazioni del servizio o del prodotto vengono misurate e comunicate a tutte le parti.
Questi standard devono essere discussi, sviluppati e stabiliti in collaborazione con tutti gli stakeholder. Meglio un'organizzazione comprende come dovrebbe funzionare o come è tenuta a funzionare in base a uno SLA, più accuratamente l'organizzazione può valutare i livelli di prestazione e trarre insight preziosi.
Una volta impostate le metriche, i sistemi BAM aiutano nel processo di aggregazione dei dati, ovvero nella raccolta e nella sintesi dei dati provenienti da più applicazioni aziendali. Le soluzioni per il monitoraggio delle attività di business offrono dashboard con visualizzazioni chiare dei dati chiave e li rendono accessibili a tutti i membri del team.
I team possono anche impostare dei trigger all'interno dei sistemi BAM per eseguire automaticamente determinate azioni o raccogliere più dati quando determinate metriche vengono soddisfatte (o meno). Ad esempio, i team possono utilizzare l'automazione all'interno di una piattaforma di monitoraggio delle attività di business per impostare un avviso sulla base di transazioni con carta di credito superiori alla media per un determinato periodo di tempo. Se viene attivato questo avviso, il sistema può sospendere automaticamente i pagamenti fino a quando non sarà possibile effettuare ulteriori indagini su questo aumento di volume.
La metodologia di monitoraggio delle attività di business si concentra sull’utilizzo dell’analisi per ridurre il tempo che intercorre tra la raccolta dei dati e il processo decisionale. Per fare ciò, i dirigenti aziendali sfruttano gli strumenti delle metodologie di business intelligence (BI) e di gestione dei processi di business (BPM).
Business intelligence (BI), business process management (BPM) e business activity monitoring (BAM) si sovrappongono in diverse funzioni, le loro metodologie generali possono essere utilizzate in modo complementare per contribuire al miglioramento dei processi aziendali.
La business intelligence si riferisce a una serie di tecnologie e strategie che consentono agli analisti aziendali di ottenere un accesso semplificato ai dati da molteplici fonti. I seguenti tipi di dati consentono di fornire una comprensione più approfondita delle operazioni aziendali.
Il business process management consente ai dirigenti aziendali di seguire il lavoro della BI e analizzare le grandi quantità di dati raccolti da queste diverse fonti per creare modelli e strategie per ottimizzare specifici processi aziendali. Ad esempio, un'organizzazione può analizzare i dati utente per individuare le domande più frequenti. In questo modo, i team possono istruire i chatbot a rispondere a queste domande ricorrenti, consentendo agli operatori del servizio clienti di guadagnare tempo extra.
Il monitoraggio delle attività di business sfrutta sia la raccolta e la visualizzazione dei dati della BI che la forza analitica del BPM per creare un approccio olistico a tutte le attività di business. Mentre il BPM si concentra sul miglioramento dei singoli processi aziendali, il BAM prende in considerazione tutti i processi e il modo in cui i diversi processi si influenzano a vicenda. Gli strumenti BAM sono anche in grado di utilizzare i dati per prevedere problemi futuri e risolverli in tempo reale.
Insieme, questi approcci possono aiutare le organizzazioni a sviluppare strategie end-to-end per migliorare le funzioni aziendali.
L'utilizzo di strumenti di monitoraggio delle attività di business consente agli analisti di identificare le aree per il miglioramento dei processi aziendali. BAM può aiutare un'organizzazione a:
Il monitoraggio delle attività di business con IBM Instana Observability estende l'osservabilità ai processi aziendali per fornire un contesto in tempo reale per l'IT.
IBM Instana democratizza l'osservabilità fornendo una soluzione che chiunque può utilizzare per ottenere i dati desiderati con il contesto di cui ha bisogno. Costruita appositamente per il nativo del cloud ma indipendente dalla tecnologia, la piattaforma fornisce automaticamente e continuamente dati ad alta fedeltà con una granularità di 1 secondo e tracce end-to-end, con il contesto delle dipendenze logiche e fisiche tra dispositivi mobili, web, applicazioni e infrastrutture.
La piattaforma di ottimizzazione dei costi del cloud ibrido di IBM Turbonomic consente di automatizzare continuamente le azioni critiche in tempo reale che offrono proattivamente un utilizzo più efficiente delle risorse di calcolo, di storage e di rete per le app a ogni livello dello stack.
IBM Instana consente osservabilità in tempo reale che tutti, e chiunque, possono utilizzare. Offre un rapido time to value, verificando al contempo che la strategia di osservabilità possa tenere il passo con la complessità dinamica degli ambienti di oggi e di domani. Dal mobile al mainframe, Instana supporta oltre 250 tecnologie ed è in continua crescita.