I veicoli autonomi (AV) sono auto e camion a guida autonoma che utilizzano l'edge computing per migliorare i sistemi di navigazione. Questi sistemi raccolgono e interpretano un flusso infinito di dati forniti da vari input di sensori, come radar, LiDAR e telecamere del traffico. Poiché le situazioni del traffico sono in continua evoluzione, il sistema di navigazione deve interpretare e agire in base a questi dati in tempo reale.

Il Dipartimento dell'Energia definisce gli AV come veicoli dotati della tecnologia in grado di far funzionare un veicolo senza il controllo diretto del conducente. Ora, ci sono almeno 25 case automobilistiche diverse che hanno già iniziato una qualche forma di implementazione degli AV. Il gruppo comprende produttori leader del settore come BMW, Ford, Mercedes-Benz Group AG, Tesla e Cadillac.

Adesso siamo entrati nella fase di implementazione in cui i produttori stanno testando i loro prototipi. Sono numerosi gli aspetti che rendono questa fase dello sviluppo particolarmente delicata.

Anzitutto, i veicoli autonomi sono stati e vengono testati in condizioni di traffico reali, dove le circostanze di guida possono cambiare quasi istantaneamente. E ora, poiché le case automobilistiche incorporano tecnologie che possono indurre alcuni conducenti a prestare meno attenzione alle attività di guida, stanno adottando misure per affrontare le potenziali distrazioni. Stanno anche lavorando per aggiungere caratteristiche che garantiscano ai conducenti di AV di rimanere concentrati.

Ad esempio, il sistema Mercedes Drive Pilot mantiene una telecamera del cruscotto puntata sul viso del guidatore. Quindi, se è vero che il conducente può divertirsi con un vero e proprio videogioco sul cruscotto, è anche vero che lo stesso cruscotto monitora la sua attività. Se la telecamera rileva il sedile vuoto o una qualsiasi incapacità (come un colpo di sogno), il sistema si spegne. Questo sistema è in fase di test come programma di avvio in Nevada, dove tali auto possono essere guidate, ma solo a velocità inferiori a circa 65 km all'ora.

Un altro punto importante da considerare è la spinosa questione della gestione del traffico. L'edge computing risolve i problemi di gestione del traffico elaborando localmente i dati raccolti agli incroci di traffico. Questo avanzamento presenta diversi benefici, come una maggiore sicurezza per i pedoni, migliori condizioni del traffico e un coordinamento più fluido del percorso per i veicoli di emergenza.

L'edge computing supporta anche il "platooning" dei convogli di camion, in cui un operatore umano guida il camion di testa. I camion dietro di esso rimangono collegati in una catena virtuale a margherita e in completo blocco attraverso il controllo dei segnali radio.

Oltre a essere in grado di seguire i percorsi, i veicoli autonomi devono essere addestrati a condividere la strada e compensare momentaneamente i problemi di guida da parte di conducenti umani e di altri veicoli autonomi. Inoltre, va notato che questa tecnologia comporta maggiori costi di infrastruttura. Questi costi includono le spese per l'adeguamento delle caratteristiche di traffico con dispositivi edge, come i sensori IoT, per comunicare istantaneamente con gli AV che passano e aggiornarli sui modelli di traffico in evoluzione, sugli aggiornamenti dei lavori o sugli avvisi meteo.