Che cos'è una rete edge?

Le reti edge sono state create in risposta a un problema. Per monitorare con precisione la loro origine, è necessario discutere dell'evoluzione dei data center hyperscale, creati anche in risposta a un problema. Sebbene sia certamente vero che molte organizzazioni più piccole e aziende di medie dimensioni possono trarre vantaggi concreti dalle reti edge (come una maggiore scalabilità), è anche vero che le reti edge sono state originariamente sviluppate come contromisura per rimediare alla situazione di sovraffollamento dei data center hyperscale, che per loro natura tendono a essere massicci e a essere utilizzati soprattutto dalle aziende di dimensioni maggiori che possono permettersi il loro prezzo esorbitante, che può raggiungere milioni di dollari o addirittura miliardi.

Tutto è cominciato negli anni Novanta quando le content delivery network (CDN) hanno iniziato a essere utilizzate per la prima volta. Un CDN è un gruppo di server distribuiti geograficamente e che consente il caching dei contenuti più vicino agli utenti. I CDN hanno abilitato il provisioning dei contenuti Web/video e il relativo storage nei data center.

I data center erano una conseguenza di concetti definiti come cloud computing e virtualizzazione. Tuttavia, entro i primi anni 2000, molte aziende iniziarono a espandere i loro data center locali, che portarono alla creazione di data center on-premise costruiti o noleggiati in strutture in colocation. Inoltre, per molte organizzazioni, era necessaria una maggiore scalabilità oltre a più spazio di storage per gestire i loro enormi workload.

I data center iperscalabili offrivano la scalabilità desiderata, oltre alla capacità, allo spazio e alla larghezza di banda per avviare diverse app all'interno di strutture iperscalabili, se necessario. Ben presto questi data center iperscalabili iniziarono a comparire in tutto il mondo, offrendo elaborazione di rete su una scala macro aggressiva. In base alla definizione di settore del data center hyperscale , creata da International Data Corporation (IDC), per essere un vero e proprio data center hyperscale, una struttura deve utilizzare almeno 5.000 server e occupare almeno 10.000 metri quadrati di spazio.

E questo ci porta all'attuale problema dei data center iperscalabili, che, ironia della sorte, ora hanno problemi di data storage. Quando molte aziende hanno adottato i data center iperscalabili, hanno dato per scontato di avere spazio e larghezza di banda sufficienti per archiviare tutte le possibili forme di dati. E in effetti era così, ma a un costo: aumento della latenza e diminuzione della velocità di trasmissione dei dati. Il risultato? Alcuni di questi data center iperscalabili sono diventati così stipati che riescono a malapena a funzionare.

Questo problema ha determinato la necessità di sviluppare reti edge. Dalla loro introduzione, le reti edge sono diventate rapidamente una preziosa soluzione di riferimento per l'azienda moderna che si occupa di dati. L'analista del settore, Gartner, ha studiato la rete edge nel 2023, evidenziando come il 69% dei CIO intervistati abbia affermato che le loro organizzazioni avevano già iniziato a utilizzare le soluzioni edge computing o avevano progettato di farlo entro la metà del 2025.

Per quanto riguarda il solo mercato statunitense, si può notare la crescita e l'accettazione quasi esplosiva della tecnologia di rete edge. Un Global Edge Computing Market Report ha affermato che il mercato statunitense aveva una dimensione di mercato di 7,44 miliardi di dollari nel 2021. La stessa serie di proiezioni di valore dell'analisi di mercato prevedeva un'incredibile proiezione di valore per il 2030 di 157,9 miliardi di dollari. Ciò equivale a un tasso di crescita costante e sostanziale del 37,9% anno su anno.