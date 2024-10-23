Che cos'è il failover DNS?

Il DNS è stato progettato con una struttura di database gerarchica e distribuita che facilita un approccio più dinamico alla risoluzione dei nomi di dominio, in grado di tenere il passo con una rete di computer in rapida espansione. È comunemente chiamato “l'elenco telefonico di Internet”, ma un'analogia più appropriata è che il DNS gestisce i nomi di dominio in modo molto simile a come gli smartphone gestiscono i contatti.

Gli smartphone fanno sì che gli utenti non debbano ricordare a memoria i singoli numeri di telefono, salvandoli invece in elenchi di contatti facilmente ricercabili. Analogamente, il DNS consente agli utenti di connettersi ai siti web utilizzando i nomi di dominio internet invece degli indirizzi IP. Invece di dover ricordare il server web a "93.184.216.34," Gli utenti possono semplicemente andare sulla pagina web "www.example.com".

Quando un dominio viene registrato, i suoi record del server di nomi vengono creati e memorizzati su un server DNS primario. Il server DNS primario contiene la versione originale di lettura/scrittura del file di zona e vari tipi di record di risorse (inclusi record A, record AAAA, record MX, record CNAME e altri tipi) che mappano e indirizzano i dati appropriati all'utente.

I server DNS di backup, o server di failover, contengono repliche di sola lettura del file di zona. Funzionano come server DNS secondari che gestiscono le richieste solo durante i tempi di inattività del server principale o quando il server principale è sovraccarico.

Sebbene i server DNS primari siano centrali per il funzionamento del DNS, rappresentano anche un unico punto di guasto. Se si verifica un arresto anomalo e non sono stati designati server secondari per farsi carico del workload, può essere compromessa l'intera procedura di risoluzione DNS. Al contrario, i server di backup non possono esistere senza un server DNS primario, ma se c'è un'interruzione del server primario, i server di backup gestiscono i protocolli di failover e si assicurano che le query degli utenti vengano risolte fino al ripristino del server primario.

Oggi, la maggior parte dei principali provider DNS gestiti offre IP di server di nomi da utilizzare e dietro ciascuno di questi IP c'è un pool di server DNS distribuiti geograficamente che instradano le richieste tramite Anycast. A differenza delle dinamiche di comunicazione uno-a-uno associate al DNS convenzionale, il DNS Anycast instrada le richieste degli utenti verso una rete di resolver (invece di un singolo risolutore) e verso il server disponibile più vicino per la risoluzione, ottimizzando le caratteristiche di bilanciamento del carico e la resilienza della rete.