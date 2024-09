Sebbene il Software-as-a-Service (SaaS) sia simile nell'utilizzo di IaaS e PaaS descritti in precedenza, merita in realtà un discorso a parte per il cambiamento innegabile che questo modello ha introdotto nel modo in cui le aziende utilizzano il software. Il SaaS offre accesso software online attraverso un abbonamento, anziché costringere i team IT ad acquistare e installare il software sui singoli sistemi.

I fornitori SaaS, come ad esempio Salesforce, consentono l'accesso al software ovunque e in qualsiasi momento, purché sia disponibile una connessione a Internet. Questi strumenti hanno aperto l'accesso a strumenti e funzionalità più avanzati, come l'automazione, i workflow ottimizzati e la collaborazione in tempo reale in varie sedi.