Cos'è un blade server?

I blade server, noti anche come server ad alta densità, sono moduli informatici compatti che gestiscono la distribuzione dei dati su una rete informatica.
Come tutti i tipi di server, lo scopo fondamentale dei blade server è quello di fornire servizi ad altri programmi e utenti in quello che è diventato noto come il "modello client/server", un'architettura che è il fondamento della maggior parte degli ambienti IT moderni.
I blade server sono componenti fondamentali di molti data center, ovvero spazi fisici che ospitano l'infrastruttura IT e consentono la creazione e l'esecuzione di applicazioni e servizi. I blade server offrono alle aziende un modo compatto, efficiente e altamente scalabile per massimizzare le risorse in un ambiente di elaborazione ad alta densità in cui potenza e spazio fisico sono le priorità.
I blade server sono ampiamente utilizzati e l'anno scorso il loro mercato globale è stato valutato 19 miliardi di dollari. Si prevede che crescerà fino a 31 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni, un tasso di crescita annuo composto (CAGR) pari al 9,1%.1 I blade server e altri tipi di tecnologia server sono prodotti e venduti da alcune delle più grandi aziende IT del mondo, tra cui Dell, Cisco, Hewlett Packard Enterprises (HPE) e Lenovo.
I blade server sono noti come sistemi server modulari, il che significa che sono costituiti da componenti più piccoli contenuti in un piccolo involucro blade o chassis per server. Diamo uno sguardo più da vicino ai componenti principali dei blade server e al modo in cui funzionano insieme in un sistema di blade server.
I blade server sono classificati in base a tre aspetti della loro funzionalità: prestazioni, storage e tipo di connessione.
Oltre ai blade server, i moderni data center si basano principalmente su altri due tipi di server: server montati su rack e server tower. Sebbene simili ai blade server nella loro funzionalità, questi altri due tipi presentano alcune differenze degne di nota.
Server montati su rack
I server montati su rack sono un'opzione più economica, leggermente più piccola rispetto ai blade server e non sono così performanti. Inoltre, a differenza dei blade server, non possono essere "sostituiti a caldo", ovvero sostituiti o riparati rapidamente senza interrompere la funzionalità generale del sistema, il che li rende più difficili da mantenere.
Alcune aziende continuano a preferire i server montati su rack per il loro costo, la compatibilità con le tecnologie dei data center esistenti e il fatto che possono essere utilizzati come server stand-alone, fornendo le loro risorse senza una gestione centrale e unificata. I blade server, invece, spesso possono essere utilizzati solo come parte di una rete più grande.
Server tower
I server tower sono PC configurati per funzionare come server. Trattandosi di computer desktop, sono più grandi dei blade server o dei server montati su rack. I server tower vengono in genere utilizzati quando un amministratore IT ha bisogno di un server dedicato per fornire un servizio o una funzionalità specifici. Ad esempio, i server tower spesso abilitano i servizi Dynamic Host Protocol (DHCP) o domain system (DNS), offrendo agli amministratori di rete maggiore flessibilità e controllo sulla rete.
La progettazione dei blade server dà priorità al controllo e alla gestione degli utenti nel modo in cui i dati vengono trasferiti tra i dispositivi di una rete. Questa architettura offre molti benefici che sono prioritari per gli amministratori IT aziendali, come il consumo energetico, la riduzione dei costi, la flessibilità e molto altro.
I blade server sono considerati soluzioni altamente flessibili, spesso implementati in tandem con altri sistemi di server in un data center o in una rete, e consentono agli amministratori di sistema di bilanciare workload su molti server e dispositivi.
Inoltre, la progettazione dei blade server consente alle organizzazioni di aggiungerne o sottrarne facilmente in base alle esigenze di elaborazione. I blade server sono anche sostituibili a caldo, il che significa che possono essere facilmente sostituiti senza influire sulle prestazioni complessive del sistema.
Il design del blade server consente un cablaggio minimo, ovvero l'uso di cavi fisici in un data center o in un ambiente di rete per ottimizzare le comunicazioni tra i vari dispositivi. Anche il numero di componenti su cui si basano per la funzionalità è semplice e minimo e il loro design modulare consente di memorizzarli facilmente.
I blade server riducono il consumo energetico nelle reti e nei data center condividendo risorse costose, come alimentatori e sistemi di raffreddamento.
Molte delle reti e dei data center supportati dai blade server richiedono un'elevata disponibilità, ovvero la capacità di un sistema di funzionare il più possibile per il 100% del tempo. A tal fine, i blade server spesso includono caratteristiche come alimentazione ridondante, componenti facilmente sostituibili e cluster che migliorano la disponibilità.
A differenza di altri tipi di server, i blade server sono ultrasottili e composti dal minor numero di componenti necessari per funzionare. Ogni blade, ad esempio, contiene tutti i processori e la memoria necessari per l'esecuzione di una singola applicazione.
Oltre alle dimensioni, il design modulare dei blade server consente loro di essere facilmente impilati con altri tipi di server in un data center o in un ambiente di rete.
Grazie alla loro adattabilità e alle prestazioni, i blade server sono diventati una parte essenziale del supporto delle esigenze dei data center e delle reti per molte applicazioni mission-critical.
Ad esempio, i blade server supportano le esigenze di elaborazione e analisi di molte applicazioni di big data analytics, inclusi molti casi d'uso dell'edge computing e dell'Internet of Things (IoT), in cui i dati devono essere elaborati in tempo reale, vicino al luogo in cui vengono generati.
Grazie al loro design modulare, i blade server possono essere facilmente aggiunti o sottratti dall'infrastruttura IT esistente. A seconda delle esigenze di elaborazione, i blade server possono essere aumentati o ridotti.
Quando sono virtualizzati, i blade server sono ancora più scalabili e offrono agli amministratori IT ancora più flessibilità nella personalizzazione dell'ambiente server.
La scalabilità, la flessibilità e il fattore di forma compatto dei blade server li rendono ideali per un'ampia gamma di scopi aziendali. Dal cloud computing alla virtualizzazione, fino all'edge computing e alle soluzioni Internet of Things (IoT), ecco alcuni dei loro casi d'uso più diffusi:
Sebbene i blade server siano diffusi in molti ambienti IT aziendali, recentemente sono emersi altri tipi di server più adatti a casi d'uso più specializzati.
Come i blade server, i brick server sono progettati per ambienti di elaborazione ad alta densità in cui le dimensioni e l'efficienza sono imperative. Tuttavia, mentre i blade server richiedono chassis specializzati che memorizzano singoli blade, i server brick sono completamente autonomi e possono essere facilmente impilati su tipi più standard di rack.
I brick server sono più compatti e adattabili dei blade server. Sono anche più compatibili con altri tipi di software e hardware, ma non condividono le risorse come fanno i blade server.
Le aziende spesso ricorrono ai brick server nei casi in cui devono eseguire applicazioni che richiedono una potenza di elaborazione per pollice quadrato di spazio fisico ancora maggiore di quella che possono offrire i blade server.
I cartridge server, noti anche come microserver, sono ancora più compatti dei blade server e dei brick server. Di fatto, il loro nome deriva dalla somiglianza per dimensioni e forma con una cartuccia per stampante.
I cartridge server offrono molti degli stessi benefici dei blade server and brick server (dimensioni, efficienza, scalabilità), ma su scala ancora più piccola. I cartridge server sono riservati ad ambienti di elaborazione altamente specializzati come determinati tipi di web serving, hosting, video transcoding, big data analytics e molto altro.
I server ibridi sono una combinazione di risorse server virtualizzate e on-premise. Questa architettura consente alle aziende di utilizzare le risorse dei server nel cloud in base alle necessità, pur conservando le risorse dei server on-premise.
In genere, le aziende che cercano un elevato livello di controllo e gestione del proprio ambiente server si affidano ai blade server. Tuttavia, le aziende che vogliono dare priorità alla scalabilità e alla flessibilità del cloud solitamente ricorrono a una soluzione server ibrida.
