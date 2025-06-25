Cos'è un blade server?

Come tutti i tipi di server, lo scopo fondamentale dei blade server è quello di fornire servizi ad altri programmi e utenti in quello che è diventato noto come il "modello client/server", un'architettura che è il fondamento della maggior parte degli ambienti IT moderni.

I blade server sono componenti fondamentali di molti data center, ovvero spazi fisici che ospitano l'infrastruttura IT e consentono la creazione e l'esecuzione di applicazioni e servizi. I blade server offrono alle aziende un modo compatto, efficiente e altamente scalabile per massimizzare le risorse in un ambiente di elaborazione ad alta densità in cui potenza e spazio fisico sono le priorità.

I blade server sono ampiamente utilizzati e l'anno scorso il loro mercato globale è stato valutato 19 miliardi di dollari. Si prevede che crescerà fino a 31 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni, un tasso di crescita annuo composto (CAGR) pari al 9,1%.1 I blade server e altri tipi di tecnologia server sono prodotti e venduti da alcune delle più grandi aziende IT del mondo, tra cui Dell, Cisco, Hewlett Packard Enterprises (HPE) e Lenovo.