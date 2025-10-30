Che cos'è il monitoraggio di AWS?

Il monitoraggio AWS è il processo di tracciamento, raccolta e analisi dei dati dalla piattaforma di cloud computing Amazon Web Services (AWS). Aiuta a ottimizzare le risorse AWS, identificare i problemi di prestazioni, gestire i costi e mantenere un'infrastruttura cloud sicura.
Possedendo oltre il 30% del mercato del cloud, AWS gestisce più infrastrutture di qualsiasi altro fornitore di infrastrutture cloud.1 Le aziende utilizzano AWS per l'hosting web, lo storage dei dati, l'analytics dei big data, lo sviluppo di app mobili e i servizi IT aziendali.
Per queste organizzazioni, il monitoraggio dei loro workload su AWS è critico. Consente loro di tenere traccia delle metriche delle prestazioni, dei log di sistema e degli eventi per garantire che gli ambienti AWS funzionino come previsto.
Senza il monitoraggio di AWS, i problemi di prestazioni possono moltiplicarsi inosservati, i costi possono aumentare a causa dell'eccessivo provisioning delle risorse e le vulnerabilità di sicurezza possono rimanere esposte. Ad esempio, un traffico di rete eccessivo potrebbe sovraccaricare un' unità di elaborazione centrale (CPU) e causare colli di bottiglia. Oppure, contenitori di storage cloud non configurati correttamente potrebbero esporre dati sensibili attraverso l'accesso pubblico.
Gli strumenti di monitoraggio AWS possono identificare questi problemi e attivare risposte automatiche, come l'invocazione delle funzioni AWS Lambda per la correzione, o avvisare i team per la risoluzione manuale dei problemi. Questo aiuta le organizzazioni a mantenere prestazioni ottimali, ridurre i costi, rafforzare il loro livello di sicurezza e prendere decisioni basate sui dati sulla propria infrastruttura.
Il monitoraggio AWS aiuta a garantire l'affidabilità, la disponibilità e le prestazioni delle risorse cloud AWS. Fornisce visibilità sulle infrastrutture AWS in modo che le organizzazioni possano rilevare e risolvere i problemi in modo proattivo, riducendo le interruzioni e riducendo al minimo i tempi di inattività.
Il monitoraggio aiuta a rivelare lo stato di salute delle risorse basate sul cloud AWS, tra cui capacità di calcolo, sistemi di storage e infrastruttura di rete.
Ad esempio, se un server subisce un carico elevato a causa del traffico dei clienti, il monitoraggio attiva lo scaling automatico per aggiungere altri server. Questo aiuta a prevenire arresti anomali delle applicazioni e garantisce tempi di risposta costanti anche durante i picchi di traffico, in modo che le applicazioni rimangano accessibili agli utenti finali.
Raccogliendo metriche sulle risorse cloud AWS, il monitoraggio può aiutare a ottimizzare le configurazioni per una maggiore velocità ed efficienza.
Ad esempio, se gli utenti in Asia riscontrano un caricamento lento delle pagine, gli strumenti di monitoraggio possono memorizzare nella cache i contenuti a Singapore, più vicino alla loro posizione. Questo aiuta a ridurre la latenza e consente un caricamento delle pagine più rapido, garantendo uno streaming più fluido e migliorando l'esperienza utente.
I costi del cloud rappresentano spesso una delle principali voci del budget IT di un'organizzazione.
Il monitoraggio può identificare risorse AWS sottoutilizzate o non necessarie per aiutare a ottimizzare i costi del cloud. Ad esempio, un Virtual Servers che utilizza solo il 10% della memoria allocata per il workload può rischiare di sprecare il 90% dei costi di memoria. Il monitoraggio AWS può aiutare a correggere automaticamente le dimensioni delle istanze e a chiudere le risorse inattive durante le ore non di punta.
Il monitoraggio rileva attività sospette o modifiche insolite alle infrastrutture AWS che potrebbero indicare minacce alla sicurezza, come chiamate API non autorizzate, trasferimenti di dati insoliti e modifiche alla configurazione.
Ad esempio, quando gli strumenti di monitoraggio rilevano ripetutamente tentativi di accesso falliti, possono bloccare l'indirizzo IP di origine e attivare notifiche di sicurezza.
Il monitoraggio può individuare potenziali problemi prima che si verifichino e abbiano un impatto sugli utenti finali. Ciò può includere l'avvicinamento ai limiti di capacità, il peggioramento dei trend delle prestazioni e la scadenza dei certificati SSL.
Ad esempio, il monitoraggio di un database che si avvicina a una capacità di storage superiore al 90% attiva gli avvisi agli sviluppatori affinché aggiungano più spazio prima che il database si guasti.
Il monitoraggio di AWS raccoglie e analizza continuamente i dati dall'infrastruttura AWS.
I dati di monitoraggio in genere includono metriche delle prestazioni, utilizzo delle risorse e tassi di errore di server, database e applicazioni, insieme a registri di sistema come chiamate API, modifiche alla configurazione, attività di rete ed eventi di sicurezza.
Gli strumenti analizzano questi dati per identificare tendenze, rilevare anomalie e visualizzare le prestazioni in tempo reale tramite dashboard.
Gli strumenti di monitoraggio AWS possono quindi avvisare i team di potenziali problemi per la risoluzione dei problemi e l'analisi della causa principale. Possono anche risolvere automaticamente alcuni problemi, tra cui l'aggiunta di risorse o il riavvio dei servizi AWS.
Ad esempio, quando i clienti abbandonano i carrelli della spesa online a causa dei check-out falliti, il monitoraggio AWS può identificare gli errori del gateway di pagamento e avvisare il team DevOps. I team possono quindi esaminare e correggere l'impostazione del timeout obsoleta, riducendo al minimo la perdita di guadagni.
I prezzi del monitoraggio di AWS in genere variano in base al numero di metriche personalizzate, ai volumi di inserimento dei log e alla frequenza di analisi, a seconda dei servizi utilizzati.
Per fornire una copertura completa, il monitoraggio AWS in genere tiene traccia delle metriche in quattro aree principali:
Il monitoraggio AWS monitora automaticamente le prestazioni e il consumo di risorse tra i componenti dell'infrastruttura AWS.
Queste metriche aiutano i team a identificare le risorse sovradimensionate, prevedere le esigenze di capacità e rilevare il degrado delle prestazioni prima che abbia un impatto sugli utenti.
Amazon CloudWatch, la base del monitoraggio AWS, è lo strumento principale per la raccolta di questi dati. Raccoglie, aggrega e analizza automaticamente le metriche di tutti i servizi AWS. Altri strumenti AWS come X-Ray e CloudTrail si integrano con CloudWatch per fornire una visione unificata dello stato di salute, delle prestazioni e della sicurezza del sistema.
EC2 fornisce virtual servers che eseguono applicazioni nel cloud con capacità di calcolo su richiesta.
Le metriche chiave di EC2 includono:
ECS e EKS, i servizi container nativi di Amazon, implementano e orchestrano applicazioni containerizzate su larga scala.
Le metriche chiave dei container includono:
RDS fornisce database gestiti in ambienti cloud AWS.
Le metriche RDS chiave includono:
Lambda offre l'elaborazione serverless per attività come il ridimensionamento delle immagini o l'aggiornamento dei database.
Le metriche Lambda chiave includono:
L'ELB distribuisce il traffico in entrata verso le risorse cloud appropriate per contribuire a mantenere un'elevata disponibilità.
Le metriche chiave dell'ELB includono:
Il monitoraggio delle prestazioni di AWS può tracciare il comportamento delle applicazioni, ma solo con la configurazione manuale e la strumentazione del codice.
Le applicazioni raramente esistono in isolamento: si connettono a processori di pagamento esterni, API di terze parti e database non AWS.
Il monitoraggio di queste interazioni rivela se i problemi di prestazioni derivano dalle risorse AWS o da dipendenze esterne. Fornisce inoltre insight su come gli utenti finali interagiscono con le applicazioni.
AWS X-Ray, un servizio di tracciamento distribuito, è lo strumento principale per la raccolta di queste metriche. Quando il codice è strumentato con il suo SDK, X-Ray traccia le richieste mentre si spostano tra le applicazioni, fornendo visibilità su latenza, errori e colli di bottiglia tra i servizi AWS.
Le principali metriche di monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni includono:
Il monitoraggio di AWS tiene traccia automaticamente delle attività e delle modifiche alla configurazione all'interno di un account AWS. Queste metriche aiutano a identificare chi ha avuto accesso ai dati sensibili, a rilevare le violazioni delle politiche e a dimostrare la conformità normativa.
I diversi servizi di sicurezza AWS offrono diversi vantaggi in termini di sicurezza, come audit trail, tracciamento della configurazione e rilevamento delle minacce. Alcuni, come CloudTrail, registrano l'attività di base per impostazione predefinita, mentre altri, come GuardDuty e Config, richiedono una configurazione esplicita.
I principali servizi di sicurezza nativi di AWS includono:
Le principali metriche di sicurezza includono:
Il monitoraggio AWS può tenere traccia delle metriche aziendali, ma richiede una configurazione personalizzata in cui le organizzazioni le definiscono e le inviano agli strumenti di monitoraggio AWS sotto forma di metriche personalizzate.
Queste metriche, come le entrate, i tempi di evasione degli ordini o la soddisfazione dei clienti, possono aiutare a collegare le prestazioni tecniche ai risultati aziendali, giustificare la spesa per il cloud e identificare l'impatto dei problemi di sistema sulle entrate.
Le principali metriche operative e aziendali includono:
Il monitoraggio aiuta a rispondere a ciò che non va, mentre l'observability aiuta a spiegare perché sta accadendo.
Le soluzioni di monitoraggio AWS in genere includono funzionalità di observability di AWS. Entrambi lavorano insieme per risolvere i problemi e mantenere l'affidabilità.
Il monitoraggio acquisisce metriche predefinite come l'utilizzo della CPU e la latenza di rete, offrendo un'istantanea delle prestazioni del sistema ma poche informazioni sul motivo per cui si verifica un problema. Ad esempio, il monitoraggio potrebbe identificare un elevato utilizzo della CPU in un server Web, ma non la causa principale.
L'osservabilità mette in correlazione diversi tipi di dati di telemetria (metriche, eventi, log e tracce, ovvero i dati MELT) per fornire una visione in tempo reale degli ambienti AWS. Si è evoluta dal monitoraggio tradizionale per gestire la complessità delle architetture cloud-native.
