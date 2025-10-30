Che cos'è il monitoraggio di AWS?

Il monitoraggio AWS monitora automaticamente le prestazioni e il consumo di risorse tra i componenti dell'infrastruttura AWS.

Queste metriche aiutano i team a identificare le risorse sovradimensionate, prevedere le esigenze di capacità e rilevare il degrado delle prestazioni prima che abbia un impatto sugli utenti.

Amazon CloudWatch, la base del monitoraggio AWS, è lo strumento principale per la raccolta di questi dati. Raccoglie, aggrega e analizza automaticamente le metriche di tutti i servizi AWS. Altri strumenti AWS come X-Ray e CloudTrail si integrano con CloudWatch per fornire una visione unificata dello stato di salute, delle prestazioni e della sicurezza del sistema.