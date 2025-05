Qual è la differenza tra acceleratori AI e GPU?

Tuttavia, il termine acceleratore AI viene sempre più utilizzato per descrivere chip AI più specializzati, come unità di elaborazione neurale (NPU) o unità di elaborazione tensoriale (TPU). Mentre le GPU per uso generico, originariamente progettate per il rendering di immagini e grafica, sono molto efficaci se utilizzate come acceleratori AI, altri tipi di hardware di AI appositamente progettati potrebbero offrire una potenza di calcolo simile o migliore con una migliore efficienza energetica, un throughput maggiore e altre preziose ottimizzazioni per i workload dell'AI.

Le central processing unit (CPU) standard operano in un framework, rispondono a una richiesta alla volta e spesso hanno difficoltà con le richieste di trattamento dei dati ad alte prestazioni. Le GPU sono progettate in modo diverso e soddisfano al meglio tali richieste.

Caratterizzate da più core logici, le GPU suddividono i problemi complessi in parti più piccole, risolvibili contemporaneamente, attraverso una metodologia nota come elaborazione parallela. Originariamente sviluppata da Nvidia nel 2006, l'API CUDA ha liberato l'impressionante potenza di elaborazione parallela della GPU. Questo consente ai programmatori di utilizzare le GPU Nvidia per l'elaborazione generica in migliaia di casi d'uso, come l'ottimizzazione dei data center, la robotica, la produzione di smartphone, il mining di criptovalute e molto altro.

Le funzionalità di elaborazione parallela della GPU si sono dimostrate estremamente utili anche per compiti di AI come l'addestramento di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) o reti neurali. Tuttavia, con l'aumento della domanda aumenta anche il consumo di energia. Inoltre, le GPU ad alte prestazioni sono notoriamente costose e richiedono molta energia.