Sbloccare le competenze nel mainframe con l'AI

Mentre gli assistenti AI aiutano gli utenti ad apprendere, l'automazione consente loro di agire. Fornendo workflow guidati, l'automazione consente agli utenti che si trovano nella fase iniziale di eseguire le attività in modo efficace, anche senza una conoscenza pregressa approfondita.

I benefici dell'automazione non riguardano solo i principianti, bensì anche i professionisti del mainframe più esperti. Prendiamo per esempio un programmatore di sistemi esperto che deve configurare un'impostazione di sicurezza raramente utilizzata. Sebbene abbia le conoscenze di base, è possibile che siano trascorsi anni dall'ultima volta che ha svolto questo compito, il che richiede un aggiornamento sui passaggi, le dipendenze e le sfumature del sistema.

Senza linee guida e pratiche adeguate, questo processo può richiedere molto tempo, rischiando di causare ritardi negli aggiornamenti critici e aumentando la probabilità di errore.

L'automazione e gli strumenti basati su AI colmano questa lacuna offrendo assistenza passo dopo passo, automatizzando i workflow ripetitivi e fornendo consigli in tempo reale basati sul contesto dell'AI conversazionale. Questi strumenti consentono agli sviluppatori all'inizio della carriera di affrontare nuovi problemi e ai veterani esperti di ripassare competenze usate raramente. Riducendo gli errori, migliorando l'efficienza e riducendo al minimo la frustrazione, l'automazione consente ai professionisti del mainframe di concentrarsi su iniziative strategiche di alto valore.

Altrettanto importante è la necessità che le soluzioni di automazione siano in grado di integrarsi con gli investimenti esistenti dell'organizzazione. Le aziende spesso si affidano a framework e tecnologie di automazione consolidati come Job Control Language (JCL), Resstructed Extended Executor (REXX) e Ansible, avendo investito molto in questi sistemi nel corso degli anni. Per massimizzare il valore e garantire l'adozione, l'automazione deve supportare questi strumenti fondamentali, offrendo compatibilità e integrazione perfette anziché richiedere costose sostituzioni.