I professionisti di financial planning and analysis (FP&A) si stanno preparando per un enorme cambiamento nel 2026, mentre i progressi tecnologici come l'AI e l'automazione rimodellano il futuro dell'FP&A.
In un contesto di volatilità dei mercati, interruzioni delle supply chain globali e cambiamenti nel comportamento dei clienti, i direttori finanziari (CFO) stanno misurando il successo della pianificazione e analisi finanziaria (FP&A) al di là dei risultati di rendicontazione finanziaria. Al contrario, puntano a considerare i team finanziari come partner strategici e guide in periodi di incertezza.
I team di FP&A sono sotto pressione per fornire previsioni finanziarie dinamiche e agilità aziendale, ma molti restano limitati da workflow legacy e processi manuali che rendono difficile agire rapidamente. Il modo in cui l'FP&A funzionava 10 anni fa non sarà più sufficiente nel 2026.
Per adattarsi a questo nuovo ambiente, i professionisti dell'FP&A vogliono analytics che rispondano prima che chiedano e una funzione finanziaria che guidi il processo decisionale in tempo reale.
Questa panoramica evidenzia le tendenze FP&A più importanti che hanno plasmato il 2026. È anche importante sottolineare che non tutte le tendenze sono incentrate sull'AI. Tuttavia, condividono tutte un obiettivo comune: trasformare i report finanziari in insight pratici che favoriscano decisioni migliori per i professionisti della finanza.
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Fino a poco tempo fa, una parte importante del ruolo dell’FP&A comprendeva compiti tediosi come l’inserimento manuale dei dati e la consolidazione dei fogli di calcolo. I progressi tecnologici, come l’AI e l’automazione, stanno ridefinendo le organizzazioni FP&A attraverso insight più approfonditi e analisi più approfondite.
L’AI nell’FP&A sta guadagnando popolarità. Secondo una recente ricerca dell’IBM Institute for Business Value (IBV), il 69% dei CFO afferma che l’AI è parte integrante della loro strategia di trasformazione finanziaria. Purtroppo, l’implementazione rimane un ostacolo importante per molti CFO.
I leader finanziari stanno andando oltre la sperimentazione dell’AI e stanno passando all’uso quotidiano, facendo intenzionalmente degli investimenti di Tecnologia una priorità.
Le organizzazioni stanno introducendo agenti AI e automazione dei workflow funzionalità per automatizzare l’ingestione dei dati, l’analisi del budget e la generazione di narrazioni. Questi strumenti permettono ai professionisti dell’FP&A di diventare business partner in tutta l’organizzazione e di concentrarsi su insight e azione. Con questi nuovi risorse, i team finanziari possono prendere decisioni rapide basate su insight e previsioni basate su dati in tempo reale, invece di perdere tempo a gestire i dati e analizzare i dati.
I modelli di machine learning (ML) migliorano continuamente la precisione delle previsioni apprendendo da nuovi dati e adattando dinamicamente le ipotesi. Di conseguenza, i cicli di pianificazione si riducono da settimane a ore.
I CFO si stanno rapidamente rendendo conto dei vantaggi dell’AI e la stanno applicando ai processi finanziari. Più di quattro CFO su cinque affermano che è importante adottare l’AI tradizionale nella financial planning and analysis e nel procure-to-pay, secondo il report di IBV.
L’AI, e ora l’AI generativa, sta aiutando i team finanziari ad anticipare i risultati anziché reagire. Questi progressi tecnologici consentono ai team finanziari di fornire previsioni su larga scala, di supportare il processo decisionale e di rafforzare l’allineamento con la Strategia.
La spinta verso l'analytics predittiva è in linea con gli obiettivi di un'organizzazione moderna: anticipare il rischio e consentire una pianificazione aziendale dinamica attraverso modellazione basata su scenari e dashboard basate sull'AI.
L'analytics predittiva alimenta processi di pianificazione integrata che collegano diverse parti dell'azienda in una visione unica e continua. Le moderne soluzioni software FP&A si integrano perfettamente con i foglio di calcolo Excel esistenti e con gli strumenti customer relationship management (CRM) e di pianificazione delle risorse aziendali (ERP). Questa tecnologia può collegare finanza, operazioni, forza lavoro e supply chain per permettere alle organizzazioni di prendere decisioni basate sui dati e snellire workflow che un tempo erano isolati.
I team finanziari utilizzano analytics avanzata per ottimizzare le funzioni di budgeting attraverso la pianificazione degli scenari, valutando l'impatto della volatilità del mercato e del comportamento dei clienti. Integrated FP&A sta riunendo dati e metriche in un unico modello integrato in grado di garantire l'allineamento da obiettivi specifici all'esecuzione operativa.
Un approccio di analytics predittiva trasforma le funzioni finanziarie da un semplice processo annuale a una funzione di pianificazione continua. Una previsione continua si adatta con l'evoluzione delle condizioni di mercato, mentre la pianificazione degli scenari diventa accessibile ai leader aziendali di tutta l'organizzazione. La finanza non funge più da custode dei modelli, ma da orchestratore di insight.
Integrando l'analytics predittiva predittiva nella pianificazione integrata, l'FP&A rafforza la qualità e la velocità delle decisioni. I leader acquisiscono chiarezza sui compromessi prima di impegnare capitali o risorse. Nel 2026, le organizzazioni che collegano previsione e pianificazione posizioneranno FP&A come partner strategico che aiuta a modellare i risultati piuttosto che interpretarli.
La situazione attuale, sia economica che geopolitica, richiede team FP&A resilienti. I team devono percepire il rischio fin dall'inizio e rispondere in modo deciso senza compromettere la redditività. La moderna FP&A fornisce la struttura, i dati e l'intelligenza per costruire tale resilienza.
I team finanziari si stanno rivolgendo all'architettura basata su cloud per garantire la continuità e la scalabilità. Durante l'implementazione dell'analytics avanzata, vengono identificate vulnerabilità su ricavi, prezzi e liquidità. Inoltre, i moderni team di FP&A simulano molteplici scenari per comprendere i rischi al ribasso e i percorsi di recupero. Queste funzionalità permettono alle organizzazioni di trasformare i dati storici e gli indicatori chiave di prestazioni (KPI) in business intelligence.
I team di FP&A più resilienti automatizzano i processi e standardizzano i modelli di dati come elementi fondamentali della loro attività. I processi automatizzati riducono la dipendenza dallo sforzo manuale e permettono ai team di riallocare capacità e concentrarsi sulle partnership. Con un modello di dati standardizzato, i team di FP&A stanno creando una singola fonte affidabile e migliorando la fiducia e il coordinamento con gli stakeholder.
I team FP&A possono essere resilienti nel 2026 essendo proattivi e preparati. Il ruolo di un team FP&A è quello di fornire ai leader insight chiari che infondano la fiducia necessaria per prendere decisioni difficili sotto pressione. Modernizzando strumenti e processi, la finanza sta diventando una forza stabilizzante che aiuta un'organizzazione ad assorbire risultati imprevedibili e a lavorare di conseguenza.
I leader FP&A devono abbinare investimenti costanti nelle piattaforme moderne a un potenziamento deliberato delle competenze finanziarie. Un doppio focus può garantire che i team di FP&A comprendano appieno il valore di analytics avanzate, AI e automazione. I professionisti di FP&A stanno ampliando le loro mansioni al di là della tradizionale analisi finanziaria e stanno diventando più poliedrici.
Stanno sviluppando una certa fluidità nei concetti di data science, nella modellazione di scenari e nella narrazione aziendale. Al contempo, l'analytics predittiva e le piattaforme intuitive stanno riducendo le barriere tecniche, permettendo ai team di sperimentare e iterare senza dipendere dall'IT.
La discussione su questo tipo di investimento è popolare su piattaforme di social network come LinkedIn o X. I professionisti del settore discutono spesso dell'importanza di investire in tecnologia e mantenere il personale.
Separatamente, le organizzazioni stanno riprogettando ruoli e percorsi di carriera per adattarli al cambiamento del landscape FP&A. La funzione di FP&A si sta spostando dalla rendicontazione transazionale a ruoli di consulenza basati su insight. Questo cambiamento sta attirando talenti con competenze sia finanziarie che tecnologiche. L'apprendimento continuo diventa parte integrante del modello operativo, supportato dalla formazione digitale e dalle comunità collaborative.
Allineando gli investimenti tecnologici con la trasformazione della forza lavoro, l'FP&A sta costruendo un vantaggio sostenibile. Nel 2026, le organizzazioni finanziarie più efficaci non si limiteranno a implementare le ultime tecnologie, ma daranno ai team più intelligenti la possibilità di utilizzarle.
Storicamente, l'FP&A operava in silo, separata dalle altre aree aziendali. Venivano fatte richieste di budget, i team di FP&A consegnavano e tutto finiva lì.
Ora, con la pianificazione finanziaria integrata, i team finanziari svolgono un ruolo centrale nell'allineare gli intenti finanziari alla realtà operativa. Le organizzazioni iniziano a comprendere che una strategia ha successo quando la collaborazione tra finanza e operazioni rimane allineata.
Questo cambiamento è alimentato da piattaforme dati integrate che collegano i modelli finanziari con driver come capacità, produttività e domanda dei clienti. I team di FP&A stanno trasformando gli obiettivi strategici in obiettivi operativi misurabili, stabilendo la responsabilità tra gli stakeholder. Quando si presenta un problema, può essere risolto rapidamente guardando un set di dati unificato invece di puntare il dito contro determinati dipendenti o team.
Inoltre, la modellazione degli scenari e la modellazione finanziaria stanno rafforzando questo allineamento. I team di finanza e operazioni possono valutare congiuntamente compromessi e rischi, aiutando i leader finanziari a definire priorità che generino valore sostenibile. Adottando questo allineamento, i team FP&A acquisiscono chiarezza, velocità e disciplina nell'esecuzione, trasformando i modelli finanziari in obiettivi chiari.
Guardando al 2026, il risultato principale è che FP&A, come funzione, deve essere riscritto per avere successo. Il passaggio verso la creazione di valore è ormai una realtà e richiede un chiaro cambiamento di priorità e obiettivi. La sfida che la maggior parte delle organizzazioni dovrà affrontare sarà quella di disporre delle risorse e dei processi necessari per supportare questo livello di trasformazione.
I team di FP&A devono affrontare un lavoro significativo per modernizzare la propria azienda. Questa trasformazione richiederà agli stakeholder di fissare obiettivi chiari, di mantenere una mentalità aperta e di considerare le seguenti linee guida:
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