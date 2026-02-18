Fino a poco tempo fa, una parte importante del ruolo dell’FP&A comprendeva compiti tediosi come l’inserimento manuale dei dati e la consolidazione dei fogli di calcolo. I progressi tecnologici, come l’AI e l’automazione, stanno ridefinendo le organizzazioni FP&A attraverso insight più approfonditi e analisi più approfondite.

L’AI nell’FP&A sta guadagnando popolarità. Secondo una recente ricerca dell’IBM Institute for Business Value (IBV), il 69% dei CFO afferma che l’AI è parte integrante della loro strategia di trasformazione finanziaria. Purtroppo, l’implementazione rimane un ostacolo importante per molti CFO.

I leader finanziari stanno andando oltre la sperimentazione dell’AI e stanno passando all’uso quotidiano, facendo intenzionalmente degli investimenti di Tecnologia una priorità.

Le organizzazioni stanno introducendo agenti AI e automazione dei workflow funzionalità per automatizzare l’ingestione dei dati, l’analisi del budget e la generazione di narrazioni. Questi strumenti permettono ai professionisti dell’FP&A di diventare business partner in tutta l’organizzazione e di concentrarsi su insight e azione. Con questi nuovi risorse, i team finanziari possono prendere decisioni rapide basate su insight e previsioni basate su dati in tempo reale, invece di perdere tempo a gestire i dati e analizzare i dati.

I modelli di machine learning (ML) migliorano continuamente la precisione delle previsioni apprendendo da nuovi dati e adattando dinamicamente le ipotesi. Di conseguenza, i cicli di pianificazione si riducono da settimane a ore.

I CFO si stanno rapidamente rendendo conto dei vantaggi dell’AI e la stanno applicando ai processi finanziari. Più di quattro CFO su cinque affermano che è importante adottare l’AI tradizionale nella financial planning and analysis e nel procure-to-pay, secondo il report di IBV.

L’AI, e ora l’AI generativa, sta aiutando i team finanziari ad anticipare i risultati anziché reagire. Questi progressi tecnologici consentono ai team finanziari di fornire previsioni su larga scala, di supportare il processo decisionale e di rafforzare l’allineamento con la Strategia.