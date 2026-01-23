Con il crescente numero di sfide globali, le organizzazioni devono dotarsi degli strumenti necessari per essere adattabili e flessibili nelle proprie modalità di lavoro.

L'agilità aziendale non è una metodologia unica: è un modo per descrivere l'insieme di funzionalità e comportamenti organizzativi che permettono a un'azienda di raggiungere il proprio scopo con flessibilità e agilità. Per rispondere alle esigenze dei clienti al ritmo attuale del mercato, le organizzazioni si stanno rivolgendo a nuovi progressi tecnologici come l'intelligenza artificiale (AI), l'AI generativa (gen AI) e l'automazione. Queste tecnologie aiutano a creare esperienze del cliente di maggior valore.

I CEO riconoscono la domanda di approcci innovativi, trasformazione digitale e pratiche agili. Uno studio recente dell'IBM Institute for Business Value ha rilevato che oltre la metà dei CEO afferma che la propria organizzazione sta adottando agenti AI e si sta preparando a implementarli su larga scala.

"Poiché l'AI sta cambiando tutto, il successo non verrà più semplicemente facendo meglio le stesse cose", secondo la guida dei CEO del 2025 pubblicata dall'IBM Institute for Business Value.