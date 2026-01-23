Operazioni di business

Cos'è l'agilità aziendale?

Pubblicato il 23 gennaio 2026
Donna al computer
By Teaganne Finn , Ian Smalley

Definizione di agilità aziendale

L'agilità aziendale è la capacità di un'organizzazione di percepire preventivamente i cambiamenti interni ed esterni e di adattarsi rapidamente attraverso soluzioni innovative per offrire valore aziendale.

Con il crescente numero di sfide globali, le organizzazioni devono dotarsi degli strumenti necessari per essere adattabili e flessibili nelle proprie modalità di lavoro.

L'agilità aziendale non è una metodologia unica: è un modo per descrivere l'insieme di funzionalità e comportamenti organizzativi che permettono a un'azienda di raggiungere il proprio scopo con flessibilità e agilità. Per rispondere alle esigenze dei clienti al ritmo attuale del mercato, le organizzazioni si stanno rivolgendo a nuovi progressi tecnologici come l'intelligenza artificiale (AI), l'AI generativa (gen AI) e l'automazione. Queste tecnologie aiutano a creare esperienze del cliente di maggior valore.

I CEO riconoscono la domanda di approcci innovativi, trasformazione digitale e pratiche agili. Uno studio recente dell'IBM Institute for Business Value ha rilevato che oltre la metà dei CEO afferma che la propria organizzazione sta adottando agenti AI e si sta preparando a implementarli su larga scala.

"Poiché l'AI sta cambiando tutto, il successo non verrà più semplicemente facendo meglio le stesse cose", secondo la guida dei CEO del 2025 pubblicata dall'IBM Institute for Business Value.

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Cosa significa l'agilità aziendale per le organizzazioni di oggi

L'agilità aziendale significa cercare e cogliere le opportunità a beneficio dei clienti e degli stakeholder. Le aziende agili rispondono in modo rapido ed efficace alle minacce e alle opportunità, creando contemporaneamente un valore maggiore per i clienti, la produttività dei dipendenti e gli stakeholder.

Non esiste un insieme di principi o un insieme di pratiche prescritte per l'agilità aziendale. Tuttavia, la base dell'agilità aziendale è valorizzare gli individui e le loro interazioni, guidare forti iniziative di processo decisionale e concentrarsi sul miglioramento continuo in tutta l'organizzazione.

L'era della disgregazione, il clima geopolitico teso e i rapidi cambiamenti tecnologici stanno tutti esercitando una enorme pressione sulle organizzazioni affinché adottino una mentalità agile e uno sviluppo iterativo. Quello che inizialmente era un concetto emerso dallo sviluppo del software è stato ora scalato su una scala più ampia, guidando un processo decisionale basato sui dati e strategie di mitigazione del rischio più intelligenti.

Un recente studio del Business Agility Institute sostiene che l'agilità aziendale stia fornendo un valore misurabile nonostante le interruzioni al di fuori del loro controllo. Il report rileva che la resilienza è il fattore distintivo chiave nel testare l'agilità aziendale. I dati mostrano che l'agilità è correlata a una forte soddisfazione del cliente, maggiore efficienza operativa e prestazioni finanziarie più prevedibili.

Le organizzazioni partecipanti che hanno migliorato significativamente le proprie funzionalità di agilità aziendale tra il 2024 e il 2025 hanno registrato un aumento medio del 10,3% del fatturato per dipendente. Al contrario, le organizzazioni che hanno riportato un calo dei livelli di agilità aziendale hanno registrato un aumento minore del 3,5%, secondo il rapporto.

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I pilastri fondamentali dell'agilità aziendale

Sebbene l'agilità aziendale non sia un framework esatto, è una mentalità sviluppata attraverso l'apprendimento continuo e la leadership agile. Un'organizzazione agile richiede collaborazione interfunzionale e un ambiente aziendale inclusivo.

Cultura

L'agilità aziendale richiede principi agili. La cultura di un'organizzazione agile valorizza la creatività, la trasparenza e la voglia di cercare nuove opportunità. Diventare un'organizzazione agile richiede un ambiente in cambiamento che incoraggi la sperimentazione e premi l'adattabilità.
Persone

La vera agilità aziendale deriva dai membri del team responsabilizzati all'interno di un'organizzazione e dalla loro disponibilità a lavorare in modo inter-funzionale. Il coinvolgimento dei dipendenti è fondamentale per garantire che i team, gli obiettivi e le strategie siano allineati per ottenere il massimo impatto e guidare decisioni strategiche e informate.
Governance

Una strategia di governance chiara è fondamentale per l'agilità organizzativa e garantisce che gli obiettivi siano delineati e i processi di gestione del rischio siano in atto. Con dati e metriche in tempo reale, le risorse possono essere allocate rapidamente, riducendo il time to market e mantenendo un vantaggio competitivo.
Leadership

Con un framework agile, i leader di un'organizzazione vanno oltre i modelli e le strutture organizzative tradizionali. Anziché rigide gerarchie, promuovono la responsabilizzazione, la collaborazione e strutture auto-organizzate.

Quattro vantaggi dell'agilità aziendale

Un'organizzazione agile presenta molti vantaggi, tra cui abbattere i silo organizzativi e rafforzare i team interfunzionali.

1. Approccio incentrato sul cliente

L'agilità aziendale mantiene il cliente al centro di ogni decisione. I team raccolgono il feedback e analizzano i dati di utilizzo per rispondere rapidamente ai bisogni in evoluzione.

Questo focus aiuta le organizzazioni a fornire prodotti e servizi che risolvono problemi reali e creano un valore misurabile nel tempo. Allineando le priorità ai risultati dei clienti, le aziende agile migliorano la soddisfazione, snelliscono lo sviluppo delle soluzioni e costruiscono fiducia.

2. Processo decisionale accelerato

Le organizzazioni agile permettono ai team di prendere decisioni informate rapidamente. I leader stabiliscono obiettivi chiari, mentre i team utilizzano dati e analytics in tempo reale per agire senza approvazioni inutili.

Questo approccio riduce i ritardi, migliora la reattività e aiuta l'azienda a cogliere le opportunità man mano che emergono. Decisioni più rapide limitano anche il rischio permettendo ai team di testare, imparare e modificare prima che piccoli problemi diventino costosi.

3. Cultura del miglioramento continuo

L'agilità aziendale può essere applicata a vari tipi di strategie aziendali. Il metodo agile promuove una cultura di apprendimento continuo e modalità agili di miglioramento. I team esaminano regolarmente i risultati, misurano le prestazioni e applicano le lezioni apprese.

Questa disciplina migliora la qualità, riduce i difetti e migliora l'efficienza nel tempo. Perfezionando continuamente processi e soluzioni, le organizzazioni rimangono competitive e meglio preparate al cambiamento.

4. Maggiore adattabilità

Le aziende agili si adattano rapidamente ai cambiamenti del mercato, alle evoluzioni tecnologiche e alle nuove normative. I team danno priorità al lavoro e adattano le strategie senza interrompere le operazioni.

Questa adattabilità aumenta la resilienza e aiuta le organizzazioni a mantenere lo slancio durante l'incertezza, continuando al contempo a offrire valore.

Best practice di agilità aziendale

Una trasformazione agile richiede una strategia agile. La capacità di un'organizzazione di diventare agile dipende dalla sua apertura a una pianificazione flessibile e dinamica, al feedback continuo e all'ottimizzazione.

  • Formalizza una dichiarazione di visione: definisci dove l'organizzazione intende essere tra 1, 5 e 10 anni. Collabora con i principali stakeholder per creare una visione chiara e convincente che possa essere condivisa a livello interno ed esterno. Questa affermazione diventa il punto di convergenza dell'organizzazione, guidando il processo decisionale e allineando i team. La visione definisce la destinazione, mentre una strategia agile determina come arrivarci.
  • Crea una roadmap: crea una roadmap flessibile che colleghi il lavoro direttamente a risultati mirati piuttosto che a risultati fissi. Identifica gli obiettivi chiave che promuovono la visione e includi criteri di successo chiari. Fornire indicazioni sufficienti per avviare i progetti con sicurezza, consentendo al contempo ai team di adattarsi e iterare. Questo approccio aiuta i team a decidere quando investire, modificare o cambiare direzione in base ai risultati.
  • Esegui continuamente: stabilisci un ritmo regolare per la revisione delle iniziative, l'avvio di nuovi lavori e la condivisione dei progressi all'interno dell'organizzazione. Definisci la frequenza con cui la leadership rivede la strategia e come gli aggiornamenti vengono comunicati ai dipendenti. Concedere autonomia ai singoli team nel scegliere i propri ritmi e strumenti garantisce l'allineamento senza sacrificare la flessibilità.
  • Implementare la strategia in un'unica area: avvia una strategia agile in un'unica area in cui il successo è probabile. Usa questo progetto pilota come case study per dimostrare valore, identificare le sfide e perfezionare le pratiche. Risolvi problematiche come lacune nelle competenze o resistenze attraverso formazione e coaching mirati. Dopo la dimostrazione, espandi gradualmente la strategia tra team e dipartimenti.

Agilità aziendale al lavoro

Un ottimo esempio di azienda con una mentalità agile è Solar Coca-Cola, che è il secondo più grande imbottigliatore di Coca-Cola in Brasile. La società ha acquisito altre società di imbottigliamento in Brasile e contemporaneamente è passata a decentralizzare ulteriormente la propria attività. È in questo momento che è intervenuto CTI Global, IBM Business Partner fornitore di soluzioni di Solar, per ottimizzare i processi e renderli più rapidi e precisi.

In poco più di cinque mesi, CTI ha progettato e implementato una soluzione di pianificazione integrata che Solar ora mantiene autonomamente. Ha realizzato questo processo attraverso l'integrazione di IBM® Planning Analytics con la piattaforma IBM® Cognos Analytics esistente di Solar, che l'azienda storicamente utilizzava per la rendicontazione finanziaria.

Una parte della fase di trasferimento delle conoscenze ha incluso membri designati del team finanziario che hanno imparato a utilizzare le funzioni delle business rules all'interno della piattaforma Planning Analytics. Questa condivisione di conoscenze dimostra un approccio agile, collaborazione incrociata e il vantaggio competitivo che ora Solar ha grazie all'esperienza di settore.

"Il fatto che possiamo fare affidamento su noi stessi per adattare il sistema secondo le nostre necessità ci offre un'enorme flessibilità", ha affermato Hermeson Anibal Marques, senior executive di Solar. "E questo significa che il nostro team è più efficiente e più produttivo."

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

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