L'agilità aziendale è la capacità di un'organizzazione di percepire preventivamente i cambiamenti interni ed esterni e di adattarsi rapidamente attraverso soluzioni innovative per offrire valore aziendale.
Con il crescente numero di sfide globali, le organizzazioni devono dotarsi degli strumenti necessari per essere adattabili e flessibili nelle proprie modalità di lavoro.
L'agilità aziendale non è una metodologia unica: è un modo per descrivere l'insieme di funzionalità e comportamenti organizzativi che permettono a un'azienda di raggiungere il proprio scopo con flessibilità e agilità. Per rispondere alle esigenze dei clienti al ritmo attuale del mercato, le organizzazioni si stanno rivolgendo a nuovi progressi tecnologici come l'intelligenza artificiale (AI), l'AI generativa (gen AI) e l'automazione. Queste tecnologie aiutano a creare esperienze del cliente di maggior valore.
I CEO riconoscono la domanda di approcci innovativi, trasformazione digitale e pratiche agili. Uno studio recente dell'IBM Institute for Business Value ha rilevato che oltre la metà dei CEO afferma che la propria organizzazione sta adottando agenti AI e si sta preparando a implementarli su larga scala.
"Poiché l'AI sta cambiando tutto, il successo non verrà più semplicemente facendo meglio le stesse cose", secondo la guida dei CEO del 2025 pubblicata dall'IBM Institute for Business Value.
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think. Leggi l' Informativa sulla privacy IBM.
L'agilità aziendale significa cercare e cogliere le opportunità a beneficio dei clienti e degli stakeholder. Le aziende agili rispondono in modo rapido ed efficace alle minacce e alle opportunità, creando contemporaneamente un valore maggiore per i clienti, la produttività dei dipendenti e gli stakeholder.
Non esiste un insieme di principi o un insieme di pratiche prescritte per l'agilità aziendale. Tuttavia, la base dell'agilità aziendale è valorizzare gli individui e le loro interazioni, guidare forti iniziative di processo decisionale e concentrarsi sul miglioramento continuo in tutta l'organizzazione.
L'era della disgregazione, il clima geopolitico teso e i rapidi cambiamenti tecnologici stanno tutti esercitando una enorme pressione sulle organizzazioni affinché adottino una mentalità agile e uno sviluppo iterativo. Quello che inizialmente era un concetto emerso dallo sviluppo del software è stato ora scalato su una scala più ampia, guidando un processo decisionale basato sui dati e strategie di mitigazione del rischio più intelligenti.
Un recente studio del Business Agility Institute sostiene che l'agilità aziendale stia fornendo un valore misurabile nonostante le interruzioni al di fuori del loro controllo. Il report rileva che la resilienza è il fattore distintivo chiave nel testare l'agilità aziendale. I dati mostrano che l'agilità è correlata a una forte soddisfazione del cliente, maggiore efficienza operativa e prestazioni finanziarie più prevedibili.
Le organizzazioni partecipanti che hanno migliorato significativamente le proprie funzionalità di agilità aziendale tra il 2024 e il 2025 hanno registrato un aumento medio del 10,3% del fatturato per dipendente. Al contrario, le organizzazioni che hanno riportato un calo dei livelli di agilità aziendale hanno registrato un aumento minore del 3,5%, secondo il rapporto.
Sebbene l'agilità aziendale non sia un framework esatto, è una mentalità sviluppata attraverso l'apprendimento continuo e la leadership agile. Un'organizzazione agile richiede collaborazione interfunzionale e un ambiente aziendale inclusivo.
L'agilità aziendale richiede principi agili. La cultura di un'organizzazione agile valorizza la creatività, la trasparenza e la voglia di cercare nuove opportunità. Diventare un'organizzazione agile richiede un ambiente in cambiamento che incoraggi la sperimentazione e premi l'adattabilità.
La vera agilità aziendale deriva dai membri del team responsabilizzati all'interno di un'organizzazione e dalla loro disponibilità a lavorare in modo inter-funzionale. Il coinvolgimento dei dipendenti è fondamentale per garantire che i team, gli obiettivi e le strategie siano allineati per ottenere il massimo impatto e guidare decisioni strategiche e informate.
Una strategia di governance chiara è fondamentale per l'agilità organizzativa e garantisce che gli obiettivi siano delineati e i processi di gestione del rischio siano in atto. Con dati e metriche in tempo reale, le risorse possono essere allocate rapidamente, riducendo il time to market e mantenendo un vantaggio competitivo.
Con un framework agile, i leader di un'organizzazione vanno oltre i modelli e le strutture organizzative tradizionali. Anziché rigide gerarchie, promuovono la responsabilizzazione, la collaborazione e strutture auto-organizzate.
Un'organizzazione agile presenta molti vantaggi, tra cui abbattere i silo organizzativi e rafforzare i team interfunzionali.
L'agilità aziendale mantiene il cliente al centro di ogni decisione. I team raccolgono il feedback e analizzano i dati di utilizzo per rispondere rapidamente ai bisogni in evoluzione.
Questo focus aiuta le organizzazioni a fornire prodotti e servizi che risolvono problemi reali e creano un valore misurabile nel tempo. Allineando le priorità ai risultati dei clienti, le aziende agile migliorano la soddisfazione, snelliscono lo sviluppo delle soluzioni e costruiscono fiducia.
Le organizzazioni agile permettono ai team di prendere decisioni informate rapidamente. I leader stabiliscono obiettivi chiari, mentre i team utilizzano dati e analytics in tempo reale per agire senza approvazioni inutili.
Questo approccio riduce i ritardi, migliora la reattività e aiuta l'azienda a cogliere le opportunità man mano che emergono. Decisioni più rapide limitano anche il rischio permettendo ai team di testare, imparare e modificare prima che piccoli problemi diventino costosi.
L'agilità aziendale può essere applicata a vari tipi di strategie aziendali. Il metodo agile promuove una cultura di apprendimento continuo e modalità agili di miglioramento. I team esaminano regolarmente i risultati, misurano le prestazioni e applicano le lezioni apprese.
Questa disciplina migliora la qualità, riduce i difetti e migliora l'efficienza nel tempo. Perfezionando continuamente processi e soluzioni, le organizzazioni rimangono competitive e meglio preparate al cambiamento.
Le aziende agili si adattano rapidamente ai cambiamenti del mercato, alle evoluzioni tecnologiche e alle nuove normative. I team danno priorità al lavoro e adattano le strategie senza interrompere le operazioni.
Questa adattabilità aumenta la resilienza e aiuta le organizzazioni a mantenere lo slancio durante l'incertezza, continuando al contempo a offrire valore.
Una trasformazione agile richiede una strategia agile. La capacità di un'organizzazione di diventare agile dipende dalla sua apertura a una pianificazione flessibile e dinamica, al feedback continuo e all'ottimizzazione.
Un ottimo esempio di azienda con una mentalità agile è Solar Coca-Cola, che è il secondo più grande imbottigliatore di Coca-Cola in Brasile. La società ha acquisito altre società di imbottigliamento in Brasile e contemporaneamente è passata a decentralizzare ulteriormente la propria attività. È in questo momento che è intervenuto CTI Global, IBM Business Partner fornitore di soluzioni di Solar, per ottimizzare i processi e renderli più rapidi e precisi.
In poco più di cinque mesi, CTI ha progettato e implementato una soluzione di pianificazione integrata che Solar ora mantiene autonomamente. Ha realizzato questo processo attraverso l'integrazione di IBM® Planning Analytics con la piattaforma IBM® Cognos Analytics esistente di Solar, che l'azienda storicamente utilizzava per la rendicontazione finanziaria.
Una parte della fase di trasferimento delle conoscenze ha incluso membri designati del team finanziario che hanno imparato a utilizzare le funzioni delle business rules all'interno della piattaforma Planning Analytics. Questa condivisione di conoscenze dimostra un approccio agile, collaborazione incrociata e il vantaggio competitivo che ora Solar ha grazie all'esperienza di settore.
"Il fatto che possiamo fare affidamento su noi stessi per adattare il sistema secondo le nostre necessità ci offre un'enorme flessibilità", ha affermato Hermeson Anibal Marques, senior executive di Solar. "E questo significa che il nostro team è più efficiente e più produttivo."
Esplora il BARC Score di quest'anno, che valuta 16 soluzioni di pianificazione leader e mostra come IBM si sta evolvendo per affrontare le sfide urbanistiche odierne.
Esplora in che modo i CFO del settore dei servizi finanziari possono ottenere il massimo dalla gen AI, come prepararsi a questa tecnologia, dove applicarla e cosa fare per renderla un'aggiunta preziosa.
Esamina come le soluzioni basate su AI stanno rimodellando il ruolo del CFO di oggi, oltre a migliorare la pianificazione finanziaria.
Ottieni un'integrated business planning incorporata nell'AI, insieme alla libertà di implementare l'ambiente che meglio supporta gli obiettivi.
Strategia dei dati con approccio architettonico: supporta le decisioni basate sui dati per la tua azienda.
IBM Strategy Consulting aiuta le organizzazioni a definire strategie pronte per il futuro utilizzando dati, AI e competenze settoriali per supportare la crescita e la resilienza.