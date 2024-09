Non c'è stato un vero e proprio punto di svolta, quanto una necessità di cambiamento che andava intensificandosi da tempo. Lungo un periodo durato molti mesi, Solar aveva acquisito altre società di imbottigliamento in Brasile per espandere la propria presenza e guadagnare quote di mercato. Parallelamente all'espansione, Solar si muoveva anche per decentralizzare ulteriormente le attività, conferendo ai dirigenti delle 18 unità aziendali per stato la responsabilità delle decisioni operative e della redditività. Affinché questo modello avesse successo, Solar doveva garantire a ciascuna unità decentralizzata la disponibilità dei dati giusti, strutturati a un alto livello di granularità, a scopi decisionali e di pianificazione.

Il problema - afferma Marques - era la complessità. "Molti concordavano sul fatto che il sistema esistente [basato su fogli di calcolo] semplicemente non fosse in grado di gestire la complessità ormai raggiunta dal reporting e dal data modeling" - spiega. “Sapevamo che adattare il sistema non sarebbe bastato, cosa confermata anche dal nostro fornitore di soluzioni di fiducia". Ci occorreva uno strumento di pianificazione in grado di sostenere la complessità delle nostre attività e permetterci di lavorare agilmente".

Il fornitore di cui parla Marques è CTI Global, Business Partner IBM specializzato in soluzioni di supporto al processo decisionale. Nel lungo rapporto con Solar, ha costruito questa fiducia supportando il team finanziario nei momenti chiave, mentre la richiesta di maggiori volumi di dati, qualitativamente migliori e più veloci andava crescendo. Ora che Marques e il suo team stavano attraversando un altro momento critico, CTI, con la sua conoscenza approfondita dei processi, sembrava la risposta ideale, ma non era una questione di tecnologia. "Quello che cercavamo davvero era una conoscenza dei processi finanziari, delle best practice nella presentazione dei dati più rilevanti per le specifiche decisioni aziendali" - dice Marques. "CTI possedeva questa conoscenza, ma, cosa altrettanto importante, voleva preparare il nostro team a gestire le cose in autonomia in futuro".

Solar chiedeva a CTI di ottimizzare i processi di esecuzione di quelle simulazioni finanziarie così cruciali per la pianificazione e il processo decisionale dell'azienda. Significava rendere il processo non solo più rapido e accurato, ma anche più flessibile e capace di supportare analisi decentralizzate da parte delle diverse unità di business di Solar.

Dal punto di vista dell’implementazione, le sfide legate alla costruzione di un tale sistema erano duplici. Il primo, per il quale l'esperienza di CTI si è rivelata essenziale, era sapere come utilizzare i giusti dati finanziari per inquadrare correttamente le decisioni aziendali più importanti di Solar. Sembra semplice, afferma Marques, fino a quando non si considera la complessità di tutti i fattori dinamici e interdipendenti che concorrono alla simulazione anche di una singola decisione. "Se vuoi simulare l'impatto di una variazione di prezzo di un singolo SKU in un solo mercato sui margini, sui profitti aziendali al netto delle imposte e sul flusso di cassa, devi poter testare le ipotesi a un livello molto granulare, con dati reali in un modello finanziario di ed causa-effetto molto complesso”. "Ecco perché una profonda esperienza con gli aspetti finanziari dei processi di imbottigliamento è un prerequisito assoluto per farlo bene."

L'altra grande sfida riguarda direttamente il tipo di processo decisionale decentralizzato verso cui Solar si sta muovendo. E qui, afferma Francisco Loschiavo Neto, Managing Partner di CTI, il principio di base è semplice, ma l'esecuzione non lo è affatto. "Se un dirigente o un responsabile della pianificazione esegue una simulazione a livello di stato o anche di cliente, è assolutamente essenziale poter vedere l'impatto sull'intera azienda, mantenendo una singola fonte affidabile" - sostiene Loschiavo. "L'integrated planning continua non si può gestire con i fogli di calcolo, e crediamo che IBM Planning Analytics ne permetta l'esecuzione meglio di qualsiasi altra soluzione".