Le soluzioni EDI consentono la trasmissione automatica di documenti aziendali elettronici standardizzati (spesso chiamati messaggi EDI) e dati. EDI è principalmente utilizzata come integrazione B2B per lo scambio di documenti come fatture, ordini di acquisto e avvisi di spedizione, ma viene anche impiegata tra sistemi interni eterogenei, come ERP e CRM.

I sistemi ERP gestiscono e ottimizzano le funzioni, i processi e i workflow di un'organizzazione attraverso l'automazione e l'integrazione. Vengono utilizzati per gestire diversi processi aziendali, tra cui finanza, produzione, procurement, gestione della supply chain e altro ancora.

L'integrazione EDI ERP collega le piattaforme EDI con i sistemi ERP interni per facilitare il flusso automatico e fluido delle informazioni tra i due sistemi. Senza questa integrazione, i dati EDI dovrebbero essere inseriti manualmente nell'ERP e in altri sistemi interni (e viceversa, dai sistemi interni nel software EDI).