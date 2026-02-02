L'integrazione EDI-ERP consiste nel collegamento di una piattaforma di scambio elettronico di dati (EDI) con un sistema di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) per garantire un flusso di dati automatico, efficiente e senza interruzioni tra le piattaforme EDI e ERP.
L'Integrazione EDI ERP automatizza e accelera l'elaborazione e favorisce una maggiore efficienza operativa, cicli più rapidi dall'ordine al casso (O2C), una migliore visibilità dell'inventario e della supply chain, costi operativi più bassi e altro ancora.
Le soluzioni EDI consentono la trasmissione automatica di documenti aziendali elettronici standardizzati (spesso chiamati messaggi EDI) e dati. EDI è principalmente utilizzata come integrazione B2B per lo scambio di documenti come fatture, ordini di acquisto e avvisi di spedizione, ma viene anche impiegata tra sistemi interni eterogenei, come ERP e CRM.
I sistemi ERP gestiscono e ottimizzano le funzioni, i processi e i workflow di un'organizzazione attraverso l'automazione e l'integrazione. Vengono utilizzati per gestire diversi processi aziendali, tra cui finanza, produzione, procurement, gestione della supply chain e altro ancora.
L'integrazione EDI ERP collega le piattaforme EDI con i sistemi ERP interni per facilitare il flusso automatico e fluido delle informazioni tra i due sistemi. Senza questa integrazione, i dati EDI dovrebbero essere inseriti manualmente nell'ERP e in altri sistemi interni (e viceversa, dai sistemi interni nel software EDI).
Esistono diversi modi per integrare piattaforme EDI e soluzioni ERP, tra cui integrazioni native all'interno di software ERP o EDI, integrazioni middleware come piattaforme iPaaS, integrazioni personalizzate basate su API, integrazioni a livello di database, integrazione basata su file e servizi EDI gestiti.
Alcune piattaforme EDI offrono connettori o moduli nativi creati appositamente per i sistemi ERP più diffusi. Queste integrazioni sono precostituite, fornite dal fornitore, progettate per la struttura dati e i workflow di un ERP specifico. Sebbene queste integrazioni utilizzino spesso application programming interface (API) per l'effettivo scambio di informazioni, è il fornitore a sviluppare e mantenere queste API, invece che l'organizzazione cliente.
Queste integrazioni rappresentano una soluzione pronta per l'uso, che consente un collegamento diretto tra EDI e software ERP e la traduzione automatica dei documenti EDI. Sebbene un'Integrazione diretta riduca significativamente il lavoro di codifica e di setup richiesto, come nella maggior parte dei processi di Integrazione, potrebbe comunque essere necessaria una certa trasformazione dei dati per tenere conto delle differenze nei processi aziendali e nelle strutture dati tra i partner commerciali.
Ad esempio, un'organizzazione potrebbe comunque dover mappare campi personalizzati o strutture dati non standard ai segmenti EDI, adattarsi ai partner commerciali che utilizzano campi opzionali in modi diversi o categorizzano i prodotti in modo differente, oppure creare logiche specifiche per il business per strutture di prezzo, codici, identificatori e convenzioni di denominazione differenti.
Poiché non esiste un "intermediario", l'integrazione diretta è spesso un'opzione veloce e ad alte prestazioni. Tuttavia, il blocco da fornitore può essere un problema.
Le organizzazioni spesso utilizzano middleware di integrazione, come le piattaforme iPaaS, per connettere i sistemi EDI e ERP. Le piattaforme iPaaS sono suite di strumenti e soluzioni self-service basati su cloud utilizzati per integrare i dati provenienti da più applicazioni o piattaforme.
Le piattaforme iPaaS sono generalmente utilizzate per connettere diversi sistemi aziendali, oltre alla semplice integrazione EDI ed ERP, e sono opzioni popolari per le organizzazioni più grandi che necessitano di uno scambio di dati senza interruzioni tra molti sistemi interni ed esterni.
L'integrazione basata su API può offrire la stessa funzionalità di un'integrazione diretta (pur offrendo maggiore flessibilità rispetto a un'integrazione diretta fornita dal fornitore), ma in questo scenario, è l'organizzazione cliente, o una terza parte contrattata (anziché il fornitore software EDI), a costruire l'integrazione tra i sistemi. I moderni sistemi EDI possono esporre e consumare API, spesso API REST o SOAP, che comunicano con un sistema ERP e gli sviluppatori di un'organizzazione creano la connessione, scrivendo codice per le chiamate API su entrambi i lati, mappando i campi dati tra i sistemi, creando logica di trasformazione e altro ancora .
Si tratta di un'opzione flessibile che offre all'organizzazione un grande controllo: gli sviluppatori dell'organizzazione possono adattare l'integrazione ai loro sistemi e alle loro esigenze specifiche. Tuttavia, una soluzione di questo tipo richiede uno sviluppo e una manutenzione continui, e questa responsabilità ricade sui team interni.
In questo scenario, il software EDI scrive direttamente su tabelle di staging in un database ERP, oppure entrambi i sistemi scrivono e leggono in un database condiviso. Questa può essere un'opzione rapida, ma richiede una gestione attenta per mitigare i rischi di integrità dei dati. Gli aggiornamenti di sistema possono essere complicati anche in questo modello di database condiviso.
Un approccio tradizionale, questa integrazione consiste in un semplice scambio di dati in formato "flat file", come ad esempio file CSV (valori separati da virgola), XML (eXtensible Markup Language) o TXT (testo), spesso tramite cartelle condivise o server SFTP.
Un'opzione semplice e affidabile, è più lenta rispetto alle opzioni in tempo reale menzionate in questo articolo e richiede il monitoraggio dei file e la gestione degli errori. È la più "low-tech" delle integrazioni e potrebbe essere soddisfacente per le organizzazioni più piccole con esigenze di scambio di dati meno intense. Uno svantaggio significativo dell'integrazione basata su file è il collo di bottiglia nel caricamento e download dei file, il che significa che non c'è visibilità in tempo reale delle operazioni attuali.
Alcuni provider EDI offrono servizi di integrazione ERP. Tali servizi spaziano da opzioni preconfezionate per sistemi ERP popolari (come le integrazioni native menzionate in precedenza) a opzioni completamente gestite che includono la creazione di integrazioni personalizzate, oltre alla gestione e manutenzione delle integrazioni.
I vantaggi fondamentali dell'Integrazione ERP EDI includono:
L'integrazione dei sistemi EDI ed ERP consente la traduzione e il trasferimento automatico dei dati tra sistemi, eliminando la necessità di reinserimento manuale dei dati ricevuti tramite una piattaforma EDI e accelerando i tempi di elaborazione. Il trasferimento automatico aiuta anche a ridurre gli errori di inserimento dei dati e il tempo necessario per correggerli.
Gli ordini di acquisto, gli avvisi di spedizione e altri documenti entrano ed escono dai sistemi ERP senza soluzione di continuità, riducendo i tempi di ciclo order-to-cash e procure-to-pay.
I movimenti della supply chain e gli aggiornamenti dell'inventario vengono pubblicati automaticamente all'interno dei sistemi ERP in tempo reale, fornendo ai team aggiornamenti più accurati sullo stato degli ordini di acquisto, fatture, spedizioni e altro ancora. Questa visibilità può contribuire a rafforzare il processo decisionale e le previsioni.
Poiché il trasferimento automatico dei dati aiuta a eliminare errori di inserimento dati, documenti smarriti e altri problemi, l'integrazione EDI ERP può ridurre i costi di correzione degli errori, come chargeback e penali.
Le velocità accelerate di trasferimento e la migliore visibilità garantite da un exchange automatizzato possono anche prevenire perdite di ricavi (denaro che un'azienda guadagna ma non riesce a raccogliere a causa di errori, inefficienze o workflow) riducendo perdite finanziarie, operative e legate ai dati.
Man mano che un'azienda cresce e aggiunge business partner, un sistema integrato e automatizzato può elaborare il volume crescente di transazioni in modo più efficiente e rapido rispetto a un sistema di inserimento manuale. Un'integrazione ben configurata può permettere a un'azienda di scalare senza costi aggiuntivi di personale o ritardi nell'elaborazione.
La documentazione automatica di tutte le transazioni può semplificare i processi di audit e le verifiche di conformità, aiutando le organizzazioni a soddisfare i requisiti normativi.
Alcune sfide comuni dell'integrazione EDI ERP includono:
EDI utilizza formati standardizzati (come X12 o EDIFACT) con strutture segmentali specifiche. ERP e altri sistemi interni hanno i propri modelli di dati. Perché un'integrazione abbia successo, i formati dei dati devono essere tradotti con precisione e i campi mappati con precisione tra i sistemi. Nella configurazione della logica di trasformazione, i punti dolenti comuni includono la gestione dei campi opzionali, i campi che devono essere popolati in più tabelle e i diversi formati di data.
EDI si basa sull'accuratezza dei dati master (ad esempio prezzi, codici prodotto, indirizzi). Le incongruenze tra le voci di dati ERP e i dati che i partner si aspettano possono causare problemi di integrazione e trasferimento. Mantenere i dati sincronizzati su più piattaforme e tra diversi business partner rappresenta una sfida continua.
I requisiti possono variare tra i vari business partner. Ad esempio, potrebbero utilizzare standard EDI diversi o utilizzare campi dati personalizzati o avere requisiti di convalida specifici. L'onboarding di un nuovo partner e la configurazione di un'integrazione che funzioni con il suo sistema unico possono richiedere modifiche alla mappatura, più cicli di test, coordinamento e comunicazione chiari e tempo.
Sebbene un sistema automatizzato spesso offra prestazioni più forti e una scalabilità maggiore rispetto al suo corrispettivo manuale, volumi di transazioni in aumento, trasformazioni complesse e grandi documenti EDI possono causare colli di bottiglia e sfidare le integrazioni.
Le organizzazioni spesso mancano delle funzionalità di monitoraggio multipiattaforma necessarie per garantire visibilità tra workflow integrati. Di conseguenza, può essere difficile individuare le transazioni fallite. Senza processi chiari per identificare le transazioni fallite, meccanismi di riprova automatica o protocolli e percorsi di revisione manuale chiari, le organizzazioni possono avere difficoltà nella gestione degli errori.
Le transazioni EDI spesso contengono informazioni aziendali sensibili e richiedono crittografia e tracce di audit per rimanere conformi. E ogni partner commerciale può avere requisiti differenti di conformità e autorizzazione EDI. Soddisfare i diversi requisiti di conformità e sicurezza di molti business partner diversi può aggiungere una notevole complessità alle integrazioni.
Gli aggiornamenti software, le modifiche alle API e altre modifiche ai componenti di integrazione richiedono spesso nuovi cicli di configurazione, test e risoluzione dei problemi. Tutto ciò richiede tempo, aggravato dal numero di partner per cui devono essere mantenute le integrazioni.
Per mitigare al meglio le sfide di integrazione e sfruttare al massimo i potenziali benefici dell'integrazione, le organizzazioni spesso danno priorità:
Scegli una soluzione di integrazione adatta alle esigenze aziendali e alle risorse disponibili. Un'organizzazione che prevede di integrare diversi sistemi interni con una piattaforma EDI dispone di risorse di sviluppo limitate o prevede di aggiungere costantemente nuovi partner e integrazioni potrebbe scegliere una piattaforma iPaaS che aiuti a centralizzare le integrazioni e fornisca alcuni connettori precostituiti e soluzioni low-code (invece di costruire tutte le integrazioni internamente). Indipendentemente dalla direzione strategica, la chiave è che sia ben ponderata e pianificata.
Pulisci i dati prima di costruire un'integrazione, controlla i codici prodotto, le tabelle dei prezzi e altri dati in un ERP per verificarne l'accuratezza. Strutture di governance dei dati chiare e complete possono contribuire a mantenere un sistema ordinato.
Stabilire la gestione degli errori come principio fondante. Le integrazioni di successo spesso includono riprova automatica per errori transitori, log generati automaticamente per tutte le transazioni e passaggi chiari per le eccezioni che richiedono un intervento manuale.
Gran parte dell'affidabilità di un sistema dipende dalla qualità dei dati, poiché le incongruenze e i problemi di formattazione sono cause comuni di guasto. Pertanto, più punti di validazione dei dati dovrebbero essere integrati nel sistema. Questa precauzione aiuta a garantire la qualità dei dati in entrata e in uscita da un sistema ERP e convalida regolarmente i dati all'interno dell'ERP stesso. Il rilevamento proattivo aiuta a segnalare gli errori prima che si trasformino in problemi più grandi e costosi e contribuisce a un sistema complessivamente più affidabile.
Un'organizzazione che può visualizzare lo stato di salute del sistema in tempo reale è meglio attrezzata per apportare aggiustamenti che evitino errori e degrado delle prestazioni. Le organizzazioni spesso creano dashboard che permettono a una gamma di stakeholder, non solo al personale IT, di visualizzare tassi di successo, stati degli ordini, colli di bottiglia di elaborazione, fallimenti nei trasferimenti e altro ancora in tempo reale.
Queste informazioni aiutano i team ad accelerare i processi e a migliorare le relazioni con i partner. Un sistema osservabile facilita anche la creazione automatica di audit trail. Questi log dettagliati delle transazioni sono preziosi per risolvere problemi di Integrazione o per risolvere discrepanze con business partner.
È saggio creare Integrazione pensando alla crescita: come può essere costruito il sistema per gestire ulteriori business partner e maggiori carichi di transazioni? E come potrebbero essere questi carichi man mano che l'azienda cresce? Affrontare queste domande in anticipo, e seguirle con cicli di test di carico, aiuta a evidenziare i colli di bottiglia prima che abbiano un impatto sui workflow aziendali.
Tuttavia, le soluzioni su misura su tutta la linea non sono i sistemi più scalabili. Sebbene ogni partner possa richiedere un certo grado di personalizzazione dell'integrazione, i template standardizzati e la logica di trasformazione dovrebbero essere costruiti e riutilizzati quando possibile, con la possibilità di adattarsi alle specifiche del partner.
Ad esempio, un approccio modulare alla progettazione dell'integrazione che separa funzioni come estrazione, trasformazione e validazione consente il riutilizzo di alcuni componenti quando possibile. Questo approccio può anche semplificare la risoluzione dei problemi, permettendo la correzione o la personalizzazione di un determinato componente di integrazione senza compromettere l'intera integrazione.
Anche il controllo delle versioni è una parte importante della flessibilità. Una gestione delle versioni accurata e completa fornisce una cronologia dettagliata degli aggiornamenti, semplificando il ripristino in caso di problemi con una nuova versione.
In breve, un forte approccio di integrazione gestisce la complessità per soddisfare le esigenze e le capacità dell'organizzazione e dei suoi business partner, pur rimanendo conveniente e sufficientemente scalabile.
Processi di onboarding standardizzati e documentati aiutano a gettare le basi per una partnership di successo. I modelli per le configurazioni comuni dei partner possono aiutare ad accelerare il processo di onboarding e gli accordi sul livello di servizio (SLA) delineano chiaramente cosa ci si aspetta da tutte le parti.
Per proteggere l'organizzazione e i suoi partner, le integrazioni dovrebbero incorporare misure di sicurezza come la crittografia dei dati in transito e a riposo e protocolli di autenticazione sicura. Le revisioni periodiche della sicurezza aiutano le organizzazioni a individuare i punti deboli del proprio livello di sicurezza e ad aggiornare i protocolli per contrastare le minacce alla sicurezza nuove ed emergenti.
È importante che le integrazioni e le pratiche di gestione dei dati siano conformi ai requisiti normativi e dei partner. Audit trail completi sono utili per mantenere e dimostrare la conformità in caso di revisione normativa o disaccordo tra partner.
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