Cos'è l'order to cash (O2C)?

Il sistema O2C è un elemento fondamentale per ottenere e mantenere un flusso di cassa sano. Poiché il processo mira a ridurre il tempo che intercorre tra la ricezione di un ordine e il pagamento dell'azienda, le attività all'interno del sistema O2C possono avere un impatto diretto sulla gestione della supply chain e sulle procedure di gestione dell'inventario.

Il processo order to cash non deve essere confuso con il quote do cash (Q2C o QTC), che è un processo aziendale end-to-end più ampio. Il Q2C, come suggerisce il nome, inizia prima del punto vendita e include le fasi iniziali, come la preparazione dei preventivi e la personalizzazione delle offerte per soddisfare le esigenze dei clienti.

Un modo migliore per differenziare i due è che i processi O2C rientrano nel processo Q2C. Il Q2C inizia con l'intenzione di acquisto del cliente e termina con la decisione finale sul prezzo. È qui che entra in scena l'O2C. Il sistema order to cash dovrebbe essere analizzato per garantire che l'azienda stia cercando un'ottimizzazione e un miglioramento costanti.