Cos'è l'order to cash (O2C)?

Order to cash, noto anche come O2C o OTC, è l'intero sistema di elaborazione degli ordini di un'azienda. Il processo aziendale inizia nel momento in cui un cliente effettua un ordine e prosegue fino al pagamento e alla sua registrazione nella contabilità clienti.
Il sistema O2C è un elemento fondamentale per ottenere e mantenere un flusso di cassa sano. Poiché il processo mira a ridurre il tempo che intercorre tra la ricezione di un ordine e il pagamento dell'azienda, le attività all'interno del sistema O2C possono avere un impatto diretto sulla gestione della supply chain e sulle procedure di gestione dell'inventario.
Il processo order to cash non deve essere confuso con il quote do cash (Q2C o QTC), che è un processo aziendale end-to-end più ampio. Il Q2C, come suggerisce il nome, inizia prima del punto vendita e include le fasi iniziali, come la preparazione dei preventivi e la personalizzazione delle offerte per soddisfare le esigenze dei clienti.
Un modo migliore per differenziare i due è che i processi O2C rientrano nel processo Q2C. Il Q2C inizia con l'intenzione di acquisto del cliente e termina con la decisione finale sul prezzo. È qui che entra in scena l'O2C. Il sistema order to cash dovrebbe essere analizzato per garantire che l'azienda stia cercando un'ottimizzazione e un miglioramento costanti.
La procedura order to cash varia leggermente a seconda del tipo di attività, ad esempio tramite una piattaforma di e-commerce o le vendite dirette, ma fondamentalmente rimarrà la stessa dall'inizio alla fine.
Di seguito è riportato il processo dettagliato del ciclo order to cash:
Il sistema di tracciamento di un ordine dall'inizio all'evasione, insieme a tutte le informazioni e i processi. Il sistema di order management (OMS) gestisce l'ordine e garantisce trasparenza all'azienda e al cliente.
Se l'azienda vende a credito, è importante avere un processo di valutazione o approvazione del rischio finanziario dei clienti. Ciò potrebbe includere una verifica della solvibilità di un nuovo cliente o la richiesta di referenze prima di estendere i termini di pagamento.
Questo passaggio prevede l'effettivo prelievo degli articoli ordinati, seguito dall'imballaggio e dalla spedizione al cliente. Se l'azienda si occupa di prodotti fisici, saranno coinvolti la gestione dell'inventario e il processo di evasione degli ordini.
Il processo di spedizione può essere complesso e variare a seconda della logistica del prodotto. È necessario effettuare un audit regolare per garantire il rispetto degli standard a livello di normative e prestazioni. È importante che tutti i dati relativi all'ordine di acquisto e all'evasione degli ordini siano aggiornati per il team addetto alle spedizioni, in modo che il ritiro e la consegna da parte del corriere avvengano puntualmente.
La generazione e il pagamento delle fatture sono un passaggio critico dell'O2C. Le fatture che i clienti ricevono per il loro ordine dovrebbero includere tutte le voci, i dettagli sul costo per articolo, le tasse e gli eventuali sconti applicati all'ordine. Questo passaggio avvia il processo di pagamento. I sistemi di fatturazione accurati partono dal personale che raccoglie informazioni corrette dal punto vendita, come note dell'ordine, costi, condizioni di credito, data dell'ordine, ecc.
Dopo la generazione della fattura e l'invio dell'ordine al cliente, arriva il team della contabilità clienti. Questo passaggio garantisce la riscossione dei pagamenti ed è più efficiente attraverso l'implementazione di un processo di automazione che avvisa il team riguardo alle fatture non pagate in momenti predefiniti. Il sistema di contabilità automatizzato può rilevare quando vengono commessi errori e i professionisti della contabilità clienti possono quindi esaminare rapidamente i dati e rivedere la fattura in modo tempestivo.
Il modo in cui un cliente paga l'azienda per un ordine deve essere determinato al momento dell'acquisto e indicato chiaramente in fattura. Il pagamento del cliente viene quindi riscosso tramite pagamento online, bonifico bancario, assegno scritto o qualsiasi altro formato accettato dall'azienda. Per garantire che il pagamento venga effettuato, al cliente viene fornito un numero di riferimento dell'ordine che deve corrispondere esattamente all'ordine fisico. Ciò limita la confusione e aiuta con la soddisfazione del cliente, riducendo ulteriormente i problemi a livello di contabilità fornitori o contabilità generale. Altri promemoria di pagamento possono essere impostati come notifiche su dispositivi mobili.
Utilizzando un software integrato, le aziende possono analizzare ogni fase del ciclo O2C in tempo reale e monitorare dove si trovano le inefficienze e in quale fase del processo stanno avendo il massimo successo. Un sistema di integrated data management, come la pianificazione delle risorse aziendali o i sistemi ERP, è importante per la rendicontazione e l'analisi dei dati, in modo da poter apportare modifiche al workflow O2C. Monitorando le metriche chiave, un'azienda può semplificare il processo O2C, eliminare i rallentamenti ed evadere più ordini dei clienti.
La crescita e lo sviluppo di un'azienda dipendono fortemente da diversi fattori, in particolare da solide relazioni con i clienti. Con un solido processo order to cash, si garantisce che i clienti vengano serviti in modo ottimale, efficace ed efficiente. Un sistema O2C può migliorare il flusso di cassa e il capitale circolante, migliorando contemporaneamente l'esperienza del cliente, a patto che tutte le parti del processo O2C collaborino.
Separatamente, il processo O2C è fondamentale per la soddisfazione del cliente. È uno dei modi più diretti con cui un cliente interagisce con un'azienda ed è direttamente correlato alla redditività complessiva. Un ciclo order to cash efficiente consentirà ai clienti di effettuare facilmente un ordine, ricevere una fattura con l'importo dovuto e la scadenza del pagamento e monitorare la data prevista per la consegna degli ordini tramite notifiche. I clienti soddisfatti sono un aspetto importante di qualsiasi azienda di successo e un sistema di ordini efficiente che semplifichi il processo dall'ordine all'incasso è da considerarsi ottimale.
L'attuale contesto aziendale richiede che i CFO, i professionisti del finance e le funzioni finanziarie che dirigono siano aperti all'apprendimento di nuovi approcci alla gestione finanziaria. Ciò include l'adozione e l'utilizzo della potenza dell'intelligenza artificiale (AI). Le innovazioni basate sull'AI disponibili possono migliorare il credit scoring del sistema order to cash, le decisioni sui prezzi e aiutare nella prevenzione dei pagamenti fraudolenti.
I leader dovrebbero considerare nuovi strumenti tecnologici come l'AI e l'AI generativa (gen AI) come un modo per migliorare i processi finanziari e ottimizzare i costi operativi della propria azienda. In particolare per l'order to cash, l'AI generativa può recuperare denaro verificando le richieste di rimborso e le detrazioni dei clienti, con una conseguente riduzione delle perdite di fatturato pari al 60-70%. Un miglioramento delle prestazioni come questo può dare un notevole impulso ai profitti di un'azienda se i team finanziari sono addestrati a utilizzare la tecnologia in modo responsabile.
Migliorare il processo order to cash è importante per i flussi di cassa in entrata e il successo complessivo di tutti gli ordini di vendita. Ecco quattro best practice per ottimizzare il ciclo O2C.
Piuttosto che adottare un approccio macro al ciclo O2C, prova ad analizzarlo passo dopo passo. Scopri come funziona ogni fase del ciclo e come funziona in relazione all'intero processo.
Inizia con gli obiettivi più facili da raggiungere o con le aree problematiche più comuni del ciclo O2C. Inizia affrontando le aree che hanno il rendimento più elevato con il minimo sforzo necessario.
I clienti e il personale della tua azienda sono una parte fondamentale del successo del processo O2C. Ascolta i reclami dei clienti e verifica se emergono pattern ricorrenti, oppure presta attenzione ai problemi ricorrenti che il personale del magazzino affronta.
Le nuove tecnologie, come il software as a service (SaaS), possono automatizzare la gestione dei processi aziendali come un ciclo O2C. Ciò può generare un miglioramento a livello di flusso di cassa ed efficienza operativa. Il software ERP può invece fornire una piattaforma unificata per tutte le applicazioni aziendali, semplificando l'intero processo O2C.
Quote to cash è un sistema più ampio, con più passaggi iniziali che precedono l'ordine. L'O2C inizia invece presso il punto vendita.
La fase di fatturazione nel processo O2C si riferisce alla richiesta di pagamento da parte del cliente. Solitamente ciò avviene tramite fattura.
Le fasi tipiche comprendono order management, gestione del credito, evasione degli ordini, spedizione degli ordini, fatturazione clienti, contabilità clienti, riscossione dei pagamenti, rendicontazione e gestione dei dati.
Procure to Pay e Order to Cash gestiscono entrambi le richieste di acquisto o di servizi. Tuttavia, procure-to-pay si concentra specificamente sull'elaborazione degli ordini effettuati dall'azienda all'interno dell'organizzazione.
La contabilità clienti è la fase del processo O2C responsabile di documentare l'acquisto da parte del cliente e garantire la riscossione del pagamento.
Il processo O2C diventa più complesso via via che il volume delle vendite aumenta e richiede che un'azienda rimanga al passo con ogni fase del processo. L'effetto valanga è molto importante quando si tratta del successo di un processo O2C. Ad esempio, se un cliente è in ritardo nel pagamento di una fattura, questo potrebbe sottrarre capitali a un'azienda, con un impatto sulle retribuzioni dei dipendenti.
I clienti vogliono fidarsi dell'azienda da cui acquistano e viceversa. Un processo O2C trasparente ed efficiente può garantire un'esperienza pressoché ottimale e un servizio clienti semplificato. Oltre ai clienti, i dipendenti possono anche trarre beneficio da un sistema O2C automatizzato che li solleva dalle attività ripetitive e offre loro più tempo per dedicarsi a progetti strategici.
