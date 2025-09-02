Dalla progettazione di una strategia AI su misura a un'implementazione di successo, IBM® Consulting offre un approccio strutturato per aiutare i clienti in ogni fase del loro percorso di trasformazione AI. Collaboriamo con te per utilizzare appieno il potenziale dell'AI in tutta l'azienda con fiducia, responsabilità e servizi e soluzioni personalizzati, al fine di soddisfare i tuoi obiettivi specifici e le esigenze del tuo settore.
Ti aiutiamo a definire la roadmap della trasformazione con l'AI, garantendo l'allineamento con i tuoi obiettivi aziendali per fornire risultati misurabili e d'impatto.
Utilizzando le tecnologie di IBM e del suo ecosistema di partner, sviluppiamo soluzioni AI personalizzate per affrontare problemi aziendali complessi, dall'automazione dei processi alla previsione delle tendenze.
Grazie agli insight dei settori, offriamo soluzioni specializzate per settori quali servizi finanziari, sanità, retail e molto altro, garantendo pertinenza ed efficacia.
Portiamo le tue iniziative AI dal concept alla scalabilità, attraverso metodi collaudati di implementazione e integrazione, con particolare attenzione all'AI responsabile, alla gestione del cambiamento e all'impatto misurabile.
Integra la governance dell'AI responsabile nella tua struttura aziendale.
Immagina, progetta e offri esperienze più personalizzate e ottimali durante l’intero percorso del cliente per sbloccare valore e favorire la crescita.
Trasforma le operazioni finanziarie con efficienza, integrazione e conformità basate su AI per favorire la crescita.
Reinventa e modernizza l'HR con l'AI al centro per ottenere risultati aziendali migliori e sbloccare il potenziale dei dipendenti e del business.
Aiutiamo i clienti ad aumentare il valore aziendale e a risolvere sfide complesse attraverso l'AI e altre tecnologie trasformative.
Utilizza la giusta combinazione di persone, processi e tecnologie per trasformare gli obiettivi di sostenibilità in azioni concrete.
Accelera i risultati aziendali e migliora il vantaggio competitivo con prodotti e piattaforme personalizzati.
Adottiamo un approccio alla trasformazione dell'esperienza basato sul design e sui dati.
Integrazione dell'AI in tutta l'azienda per soddisfare i clienti e aumentare la produttività di Riyadh Air.
Il miglioramento della gestione e del sourcing delle categorie è reso possibile grazie all'analisi basata su AI e all'ottimizzazione del procurement.
Aiutare MOL Group a ottenere più valore dalle sue operazioni retail per favorire la crescita e la fidelizzazione dei clienti.
Modernizzare il sistema di pianificazione della supply chain di Bio-Rad Laboratories.
IBM ha sviluppato un'alleanza unica con Adobe in un ecosistema che include tecnologia e servizi. Con un approccio all'avanguardia nel settore, capacità di consulenza approfondite per tutti e tre i cloud Adobe, soluzioni Adobe proprietarie e una reputazione nella gestione di alcuni dei progetti più complessi nell'ecosistema dei clienti Adobe.
Sblocca il pieno potenziale di Microsoft Cloud con la nostra guida esperta e le nostre soluzioni su misura. Affidati a IBM Consulting facilitare la migrazione, la modernizzazione e la gestione su Microsoft Cloud, con il supporto dell'AI e di 30 anni di esperienza di partnership.
