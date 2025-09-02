Una pista di marmo bianco con molteplici percorsi, con piccole sfere di metallo colorate e argentate

Servizi di consulenza per la business transformation

Cinque cambi di mentalità innovativi per supportare la reinvenzione con l'agentic AI

L'AI giusta, implementata in modo responsabile

Innovazione e personalizzazione dell'esperienza del cliente basate su AI

Trasforma la finanza con l'efficienza basata su AI

Ridefinisci i talenti e i workflow dell'HR con l'AI

Sblocca tutto il potenziale del tuo business con l'AI

Dalla progettazione di una strategia AI su misura a un'implementazione di successo, IBM® Consulting offre un approccio strutturato per aiutare i clienti in ogni fase del loro percorso di trasformazione AI. Collaboriamo con te per utilizzare appieno il potenziale dell'AI in tutta l'azienda con fiducia, responsabilità e servizi e soluzioni personalizzati, al fine di soddisfare i tuoi obiettivi specifici e le esigenze del tuo settore.
Strategia e consulenza

Ti aiutiamo a definire la roadmap della trasformazione con l'AI, garantendo l'allineamento con i tuoi obiettivi aziendali per fornire risultati misurabili e d'impatto.

 Soluzioni basate su AI

Utilizzando le tecnologie di IBM e del suo ecosistema di partner, sviluppiamo soluzioni AI personalizzate per affrontare problemi aziendali complessi, dall'automazione dei processi alla previsione delle tendenze.

 Competenze nel settore

Grazie agli insight dei settori, offriamo soluzioni specializzate per settori quali servizi finanziari, sanità, retail e molto altro, garantendo pertinenza ed efficacia.

 Implementazione e adozioni ottimali

Portiamo le tue iniziative AI dal concept alla scalabilità, attraverso metodi collaudati di implementazione e integrazione, con particolare attenzione all'AI responsabile, alla gestione del cambiamento e all'impatto misurabile.

I nostri esperti

Matthew Candy di IBM sorridente
Global Managing Partner, Strategy and Transformation, IBM Consulting

Matt Candy
Monica Proothi di IBM sorridente
VP and Senior Partner, Global Finance Transformation Lead, IBM Consulting

Monica Proothi
Billy Seabrook di IBM sorridente
Senior Partner, Global Chief Design Officer, Experience Strategy and Design Offering Leader, IBM Consulting

Billy Seabrook
Pushpinder Singh di IBM sorridente
Partner, Global Practice Leader - Supply Chain Transformation and Offerings, IBM Consulting

Pushpinder Singh
Jamie Mackenzie di IBM sorridente
Program Manager, IT Vendor Management CIO, Finance and Operations, IBM Consulting

Jamie Mackenzie
Kim Morick di IBM sorridente
Global HR Technology Offering Leader, IBM Consulting

Kim Morick
Manish Goyal di IBM sorridente
Senior Partner - Global AI and Analytics Leader, IBM Consulting

Manish Goyal
Rich Berkman di IBM sorridente
VP and Senior Partner, Global Sales and Commerce Offering Leader, IBM Consulting

Rich Berkman

Funzionalità

Strategia e governance dell'AI

Integra la governance dell'AI responsabile nella tua struttura aziendale.

 Customer experience transformation

Immagina, progetta e offri esperienze più personalizzate e ottimali durante l’intero percorso del cliente per sbloccare valore e favorire la crescita.

 Servizi di trasformazione finanziaria

Trasforma le operazioni finanziarie con efficienza, integrazione e conformità basate su AI per favorire la crescita.

 Servizi di consulenza per la trasformazione delle risorse umane e dei talenti

Reinventa e modernizza l'HR con l'AI al centro per ottenere risultati aziendali migliori e sbloccare il potenziale dei dipendenti e del business.

Servizi di strategia aziendale

Aiutiamo i clienti ad aumentare il valore aziendale e a risolvere sfide complesse attraverso l'AI e altre tecnologie trasformative.

 Servizi di consulenza sulla sostenibilità

Utilizza la giusta combinazione di persone, processi e tecnologie per trasformare gli obiettivi di sostenibilità in azioni concrete.

 Progettazione e ingegneria del prodotto

Accelera i risultati aziendali e migliora il vantaggio competitivo con prodotti e piattaforme personalizzati.

IBM iX

Adottiamo un approccio alla trasformazione dell'esperienza basato sul design e sui dati.

Case study

Logo di Riyadh Air

Integrazione dell'AI in tutta l'azienda per soddisfare i clienti e aumentare la produttività di Riyadh Air.

 Guarda il video
Logo Coca-Cola European Partners

Il miglioramento della gestione e del sourcing delle categorie è reso possibile grazie all'analisi basata su AI e all'ottimizzazione del procurement.

 Esplora la storia di successo
Logo di Molgroup

Aiutare MOL Group a ottenere più valore dalle sue operazioni retail per favorire la crescita e la fidelizzazione dei clienti.

 Leggi il case study
Logo di Bio Rad

Modernizzare il sistema di pianificazione della supply chain di Bio-Rad Laboratories.

 Maggiori informazioni su Bio-Rad
