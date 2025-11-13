Apa itu bangunan pintar?

Mengandalkan kemajuan dalam teknologi Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (AI), platform bangunan pintar mengotomatiskan proses manual, mengoptimalkan kinerja bangunan, meningkatkan kenyamanan, dan membantu mengurangi biaya energi.

Istilah “bangunan pintar” pertama kali mulai muncul pada tahun 2000-an untuk menggambarkan bagaimana kebangkitan infrastruktur jaringan (dan kemudian, penggunaan perangkat IoT) berdampak pada desain bangunan komersial.

Meskipun teknologi ini masih menopang bangunan pintar saat ini, teknologi ini telah berevolusi untuk mengambil kemampuan baru yang terutama terkait dengan algoritma machine learning (ML). Algoritma ML adalah sekumpulan aturan yang memungkinkan sistem AI mengenali pola dalam data pelatihan dan menggunakan pola tersebut untuk membuat prediksi yang akurat pada data baru.

Ketika teknologi jaringan, IoT, AI, dan machine learning (ML) terus berkembang, permintaan untuk bangunan pintar yang dapat menggunakan kemajuan terbaru terus bertumbuh. Menurut sebuah laporan baru-baru ini, pasar global bangunan pintar diperkirakan meningkat sebesar USD 76,8 miliar selama 5 tahun ke depan. Peningkatan ini berarti mencapai nilai pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 11,3%.1