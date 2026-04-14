Bukan sekadar peninjauan yang dilakukan dari waktu ke waktu, kepatuhan operasional merupakan proses berkelanjutan yang melekat dalam aktivitas sehari-hari organisasi. Langkah ini mengatur pengambilan keputusan, kontrol dan prosedur yang menentukan apakah bisnis memenuhi kewajiban kepatuhannya dari hari ke hari.

Sebagai bagian penting dari strategi manajemen risiko perusahaan, kepatuhan operasional membantu organisasi menghindari sanksi, melindungi terhadap ancaman keamanan dan menjaga integritas bisnis dan akuntabilitas yang diharapkan pelanggan, pemangku kepentingan, dan regulator.

Dalam industri yang sangat diatur (misalnya, layanan keuangan, perawatan kesehatan), kepatuhan adalah bagian wajib dari operasi sehari-hari. Misalnya, organisasi di sektor ini harus mematuhi peraturan ketat seperti Undang-Undang Gramm-Leach-Bliley (GLBA) atau Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA).

Kepatuhan operasional tidak terbatas pada sektor yang tunduk pada pengawasan ketat. Faktanya, sebagian besar industri harus memenuhi persyaratan kepatuhan operasional sebagai bagian dari bisnis sehari-hari. Peretail harus mengamankan data pembayaran pelanggan, produsen harus memenuhi standar keamanan dan perusahaan teknologi harus mengelola privasi pengguna.

Dengan ekspansi kecerdasan buatan (AI) yang terjadi di seluruh organisasi, peran kepatuhan operasional semakin meningkat. Bisnis perlu memastikan bahwa model dan sistem AI mereka selaras dengan peraturan dan kebijakan tata kelola internal yang terus berkembang.

Dalam sebuah laporan dari Stratistics, MRC memproyeksikan pasar tata kelola AI dan kepatuhan global mencapai 2,54 miliar pada tahun 2026. Selain itu, diperkirakan akan tumbuh menjadi 8,23 miliar USD pada tahun 2034, menunjukkan CAGR 15,8% selama periode perkiraan.1