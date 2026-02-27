Seperti log dan pelacakan OpenTelemetry dan metrik, metrik OTel menyediakan sinyal telemetri standar yang menggunakan model data umum yang netral bahasa dan protokol transmisi—tepatnya OpenTelemtetry Protocol (OTLP)—untuk menyerap data dari berbagai sumber, sistem, dan format dan mengirimkannya ke backend observabilitas .

Metrik OTEL mengandalkan instrumentasi OpenTelemetry untuk mengumpulkan data deret waktu—seperti penggunaan CPU dan memori, throughput, tingkat kesalahan, jumlah permintaan, dan waktu respons—dari aplikasi dan komponen infrastruktur saat berjalan. Setelah pengembang instrumen kode untuk merekam metrik yang diperlukan, oTel memungkinkan metrik tersebut untuk dikumpulkan dan diekspor ke (atau setiap) alat observabilitas backend untuk penyimpanan, kueri, dan visualisasi, semuanya tanpa mengubah instrumentasi.

Metrik biasanya merupakan sinyal telemetri pertama yang mengungkapkan masalah sistem. Dalam kerangka kerja oTEL, mereka terintegrasi dengan log (catatan abadi dari peristiwa sistem diskrit) dan jejak (perjalanan menyeluruh dari permintaan data) yang mengandalkan konsep dan metadata yang sama.

Dinamika ini memungkinkan pengembang dan insinyur keandalan situs (SRE) menggunakan metrik sebagai sistem peringatan dini tingkat tinggi. Mereka dapat mengikuti jalur lengkap kegagalan (termasuk metrik untuk setiap layanan yang berinteraksi dengan komponen yang gagal) dalam satu tampilan yang koheren dan dengan cepat beralih ke jejak dan log untuk analisis akar masalah.

Dalam praktiknya, ini berarti tim TI dapat beralih dari “ titik akhir ini lambat “ ke “permintaan dan dependensi spesifik ini adalah masalahnya “ hanya dalam beberapa klik.

Selain itu, protokol standardisasi oTel memfasilitasi korelasi sinyal otomatis di seluruh vendor observabilitas, memberi perusahaan fleksibilitas untuk mengganti alat observabilitas kapan pun mereka memilih atau menggunakan beberapa alat secara bersamaan.