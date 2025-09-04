Meskipun ada kesamaan di antara keduanya, ada juga perbedaan penting yang perlu dipertimbangkan ketika menilai masing-masing untuk tujuan bisnis.

Edge AI mengacu pada proses penggunaan algoritma AI dan model AI di edge atau perangkat Internet of Things (IoT) seperti smartphone, termostat, dan pemantau kesehatan wearable. Edge AI mendapatkan namanya dari komputasi edge, jenis komputasi terdistribusi yang membawa aplikasi lebih dekat ke sumber data.

Sebaliknya, cloud AI adalah jenis AI yang bergantung pada komputasi cloud—akses sesuai permintaan ke sumber daya komputasi virtual melalui internet—untuk berfungsi.

Meskipun kedua jenis tersebut mendukung pemrosesan dan analitik data tingkat lanjut, keduanya berbeda dalam cara menjalankan model AI dan lokasi untuk menyimpan dan memproses data, sehingga pengaplikasian dan manfaatnya pun berbeda.