Apa itu sistem terdistribusi?

Sistem terdistribusi membagi beban kerja dan data ke banyak mesin yang berjalan secara bersamaan, sehingga pekerjaan yang mungkin memerlukan waktu satu minggu untuk diselesaikan oleh satu mesin besar dapat diselesaikan hanya dalam beberapa jam, bahkan menit. Setiap mesin—atau “node”—dalam sistem memiliki CPU, memori, dan sering kali penyimpanannya sendiri. Node-node tersebut dapat saling bertukar pesan untuk mengoordinasikan pembagian data, mendistribusikan pekerjaan, dan menggabungkan hasil pemrosesan mereka guna mencapai tujuan bersama.

Dalam sistem terdistribusi, mesin-mesin dapat berada di rak server yang sama (dalam satu pusat data), di pusat data yang berbeda, atau di lingkungan hybrid cloud yang tersebar di berbagai lokasi di seluruh dunia. Terlepas dari konfigurasi tersebut, sistem terdistribusi dirancang agar pengguna dan aplikasi klien dapat berinteraksi dengannya seolah-olah merupakan satu layanan tunggal (“basis data,” “situs web,” atau “layanan penyimpanan”), bukan sekumpulan server yang terpisah.

Sistem terdistribusi menawarkan solusi bagi organisasi untuk menghadapi tantangan komputasi modern yang semakin kompleks. Banyak aplikasi saat ini terlalu besar, terlalu sibuk, atau terlalu penting untuk dijalankan secara efektif pada satu mesin saja. Aplikasi-aplikasi tersebut sering menangani volume data dan jumlah permintaan yang sangat besar, yang dapat membebani satu server. Mereka menangani arus lalu lintas runcing yang membutuhkan kemampuan penyeimbangan beban yang tangkas. Banyak di antaranya juga mendukung proses bisnis yang sangat penting, di mana waktu henti yang berkepanjangan dapat menimbulkan konsekuensi serius (seperti pada sistem perbankan).

Sistem terdistribusi mendistribusikan beban kerja ke banyak node dan dapat secara otomatis menambahkan node baru ke jaringan sesuai kebutuhan. Skalabilitas ini memungkinkan sistem menangani lebih banyak pengguna dan volume data yang lebih besar, bahkan ketika lonjakan lalu lintas sulit diprediksi. Skalabilitas sistem terdistribusi inilah yang memungkinkan platform streaming, misalnya, melayani jutaan pengguna di seluruh dunia, sering kali secara bersamaan.

Sistem terdistribusi juga dapat membantu meningkatkan keandalan dan toleransi kesalahan dalam arsitektur TI. Ketika satu node mengalami kegagalan, node lain dapat mengambil alih tugasnya sehingga layanan secara keseluruhan tetap berjalan. Kemampuan ini mengurangi risiko titik kegagalan tunggal dan membantu organisasi mempertahankan sistem dengan ketersediaan tinggi, yang sangat penting bagi layanan yang menuntut tingkat waktu aktif mendekati 100%.

Selain itu, dalam sistem terdistribusi, node-node yang terpisah bekerja sama secara erat, tetapi masing-masing memiliki basis data dan sistem penyimpanannya sendiri. Pengaturan ini memudahkan tim TI untuk membangun arsitektur modular, sehingga berbagai bagian sistem dapat diskalakan dan dikembangkan secara independen sesuai kebutuhan.