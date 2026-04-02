Apa itu Pengalaman Pengembang?

Metrik kuantitatif untuk mengevaluasi pengalaman pengembang (DevEx) harus melihat lebih dari sekadar produktivitas mentah, baik karena tidak ada metrik yang sempurna untuk produktivitas maupun karena produktivitas itu sendiri memberikan gambaran yang tidak lengkap tentang DevEx.

Mengukur DevEx dengan menghitung baris kode atau jumlah fitur yang dirilis adalah cara sempit untuk memahami kondisi operasi Anda. Lebih banyak belum tentu lebih baik. Kode berkualitas tinggi pada dasarnya lebih berharga daripada kode berkuantitas tinggi, dan memberi insentif pada kuantitas mentah dapat menyebabkan pengembang mengakali sistem dan membengkakkan basis kode Anda.

Tidak ada standar universal tunggal untuk ukuran kuantitatif dan holistik dari kekuatan pengalaman pengembang suatu organisasi, tetapi ada beberapa kerangka kerja bereputasi baik yang dapat membantu Anda memulai. Salah satu kerangka kerja yang paling menonjol adalah kumpulan metrik DORA, yang awalnya dikembangkan oleh tim DevOps Research and Assessments (DORA) di Google, yang terdiri dari 4 metrik inti:

Frekuensi penerapan: Seberapa sering tim Anda menerapkan kode.

Waktu tunggu untuk perubahan: Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk beralih dari kode jadi ke produksi.

Tingkat kegagalan perubahan: Berapa persentase penerapan yang gagal.

Rata-rata waktu pemulihan (MTTR): Seberapa cepat (rata-rata) kegagalan dapat diatasi.

Perlu diketahui bahwa metrik DORA adalah indikator tertinggal (lagging indicator) yang hanya menangkap hal-hal yang telah terjadi di masa lalu, bukan memprediksi hal yang akan terjadi di masa depan. Mengidentifikasi indikator pendahulu (leading indicator) mana yang berkorelasi baik dengan indikator tertinggal dapat membantu mendorong tim pengalaman pengembang Anda untuk secara proaktif menemukan masalah DevEx sebelum menimbulkan gangguan besar terhadap produktivitas.