Seperti apa tren di balik vibe coding?

Saat Sam Altman menyinggung kemampuan menulis kreatif dari model OpenAI berikutnya, para pengembang dan insinyur mulai beralih ke metode yang disebut “pengodean vibe.” Ungkapan ini baru berumur enam minggu, namun Lanjutkan memicu perdebatan di Reddit dan berbagai saluran Slack—termasuk di sini di IBM®.

Sederhananya, vibe coding adalah istilah yang baru-baru ini digunakan oleh Co-Founder OpenAI dan mantan AI Senior Director Tesla Andrej Karpathy untuk menggambarkan betapa bagusnya LLM dalam penalaran dan pengodean. (Bayangkan: Sonnet Claude, atau editor kode AI Cursor). Sekarang, tulisnya di X, pengembang dapat “menyerah pada vibe, merangkul eksponensial dan melupakan bahwa kode itu bahkan ada.” Seperti yang dikatakan oleh Ars Technica: “Alih-alih tentang kontrol dan presisi, vibe coding adalah tentang mengikuti arus.”

Joshua Noble, seorang Technical Strategist di IBM®, mengatakan dia percaya bahwa pengodean vibe dimulai sebagai lelucon. Tapi ungkapan itu tetap, dengan inkubator Y Combinator bahkan membuat video penjelas 30 menit berjudul “Pengodean Vibe Merupakan Masa Depan.”

Pengodean vibe mungkin merupakan masa depan, tetapi saat ini masih belum sempurna. “Menurut saya, ini lebih seperti saat Anda kehabisan ide atau sedang merasa malas, biarkan saja CoPilot mengerjakannya sedikit untuk Anda dan lihat ke mana hasilnya membawa,” kata Noble. “Saya hanya melihat sesuatu, mengatakan sesuatu, menjalankan sesuatu, dan menyalin-menempel sesuatu, dan sebagian besar berhasil.”

Ash Minhas, seorang Manajer Konten Teknis di IBM® , setuju: “Pengodean Vibe itu nyata,” katanya. “Ini seperti Anda bisa mengambil inspirasi dan mengubahnya menjadi sesuatu.” Untuk mengilustrasikan poinnya, Minhas mengatakan dia dan saudaranya menciptakan prompt untuk membuat aplikasi yang membantu pengguna menemukan nomor FIRE (Financial Independence, Retire Early) mereka. “Jika Anda memiliki keterampilan teknis, itu fantastis,” katanya.