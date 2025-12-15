Namun, produktivitas rekayasa perangkat lunak mencakup lebih dari sekadar kecepatan dan efisiensi. Hal ini juga mencakup efektivitas, kualitas kode, dan pengalaman pengembang. Di beberapa area ini, AI dapat menghalangi lebih dari sekadar membantu.

Sebuah studi oleh organisasi riset nirlaba METR menemukan bahwa alat AI mungkin sebenarnya memperlambat pengembang dalam beberapa kasus. Mereka yang disurvei melaporkan beberapa faktor yang mungkin menjelaskan pengurangan kecepatan, termasuk alat AI yang berkinerja lebih buruk di lingkungan pengembangan yang besar dan kompleks serta kurangnya konteks implisit atau pengetahuan alat yang vital.

Survei Pengembang Stack Overflow 2025 menemukan hasil serupa. Para responden menyebut berurusan dengan solusi yang “hampir benar tetapi tidak cukup” sebagai frustrasi terbesar mereka terkait alat AI, diikuti oleh proses yang memakan waktu untuk mendebug baris kode yang dihasilkan AI. Pengembang yang disurvei juga mengatakan bahwa mereka masih akan meminta bantuan orang lain ketika tidak memercayai jawaban AI, memiliki masalah etika atau keamanan terkait kode, ingin mempelajari praktik terbaik, atau ketika mereka macet dan tidak dapat menjelaskan masalahnya.

Hal ini membuat sentuhan manusia semakin berharga untuk menumbuhkan pengembang yang berkinerja tinggi dan produktif. AI menjadi alat yang wajib dimiliki untuk pengembangan perangkat lunak, tetapi AI bukan tongkat ajaib. Pengembangan perangkat lunak tetap membutuhkan input dari manusia agar efektif. Berikut adalah enam cara untuk meningkatkan produktivitas pengembang perangkat lunak—dengan maupun tanpa AI.