Daftar periksa pemeliharaan bangunan adalah garis besar terstruktur dari semua tugas inspeksi, servis, dan pemeliharaan yang diperlukan. Proses daftar periksa dapat memastikan semua struktur fisik, peralatan, dan sistem bangunan dipertahankan dan menerima perhatian yang konsisten.
Sebuah bisnis akan mengatur pemeliharaan bangunan berdasarkan musim, frekuensi bangunan, dan sistem. Tim manajemen fasilitas, manajemen properti, dan real estat komersial, tergantung pada industri, memantau daftar periksa. Merawat dan memelihara bangunan agar aman, bersih, dan dapat dioperasikan sangat penting untuk operasi bisnis.
Daftar periksa berfungsi sebagai inti dari program pemeliharaan preventif dan mendorong efisiensi operasi bisnis secara keseluruhan. Operasi modern memasangkan daftar periksa dengan sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS) dan alat yang didukung kecerdasan buatan (AI) untuk mengotomatiskan penjadwalan dan memantau penyelesaian.
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Pemeliharaan bangunan sangat penting bagi bisnis karena dapat memastikan kesehatan dan keselamatan penghuni, melindungi nilai properti, dan memperpanjang umur aset. Pemeliharaan rutin bangunan, seperti mengganti alarm kebakaran atau membersihkan selokan, dapat memperpanjang umur peralatan mahal dan membatasi paparan tanggung jawab.
Secara terpisah, pemeliharaan bangunan, didukung oleh daftar periksa pemeliharaan preventif dapat membantu memotong biaya dan mengurangi kebutuhan untuk perbaikan darurat atau perombakan sistem total. Pendekatan manajemen pemeliharaan terjadwal yang proaktif dapat menjaga struktur bangunan, meningkatkan efisiensi energi, dan melakukan perawatan pencegahan sebelum kerusakan terjadi.
Ketika sistem bangunan, baik itu kantor, sekolah, atau pabrik berjalan secara optimal, sistem tersebut dapat meningkatkan efisiensi dengan menggunakan lebih sedikit energi. Fasilitas yang terawat dengan baik juga sering kali jauh lebih aman, menghindari bahaya keamanan seperti kerusakan air, detektor asap usang, dan bola lampu yang rusak.
Pemeliharaan bangunan adalah tulang punggung operasi bisnis. Bangunan yang dipelihara dengan buruk menandakan kelemahan yang dapat menjauhkan investor atau calon pembeli dan mengganggu pengalaman bagi penghuni saat ini.
Ada beberapa jenis pemeliharaan bangunan yang dapat digunakan organisasi. Pemeliharaan dikategorikan ke dalam strategi spesifik berdasarkan kapan dan mengapa pekerjaan dilakukan:
Manajer fasilitas biasanya mengategorikan daftar periksa pemeliharaan bangunan berdasarkan frekuensi atau sistem fasilitas. Faktor musim juga berperan dan dapat menentukan daftar periksa pemeliharaan.
Tergantung pada daftar periksa, organisasi dapat menggunakan campuran jenis pemeliharaan bangunan. Misalnya, daftar periksa pemeliharaan bangunan komersial akan berbeda dari daftar periksa bangunan sewa karena sifat fasilitasnya.
Manajer fasilitas paling sering mengatur daftar periksa berdasarkan frekuensi, dengan tugas harian, mingguan, bulanan, triwulanan, dan tahunan.
Beberapa operasi bisnis mungkin menetapkan pekerjaan berdasarkan jenis keahlian yang diperlukan atau sistem bangunan tertentu, termasuk kategori berikut:
Perubahan musim dapat menentukan tugas pemeliharaan bangunan dan bisnis mungkin mempertimbangkan untuk mempertahankan daftar periksa terpisah untuk musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Mempersiapkan sistem sebelum cuaca ekstrem datang dapat membantu melindungi bangunan dari kerusakan jangka panjang dan memastikan integritas struktural.
Langkah pertama adalah menentukan bagaimana bisnis ingin menerapkan pendekatan terhadap daftar periksa. Langkah selanjutnya adalah menyusun daftar periksa, yang membutuhkan dukungan organisasi, kolaborasi lintas fungsi, dan sistem untuk melacak semua tugas di satu tempat.
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