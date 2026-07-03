Perancah mengelilingi struktur industri besar dengan balok putih, platform, dan kolom silinder di dalam fasilitas
Manajemen Aset

Apa itu daftar periksa pemeliharaan bangunan?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
diterbitkan 3 Juli 2026

Definisi daftar periksa pemeliharaan bangunan

Daftar periksa pemeliharaan bangunan adalah garis besar terstruktur dari semua tugas inspeksi, servis, dan pemeliharaan yang diperlukan. Proses daftar periksa dapat memastikan semua struktur fisik, peralatan, dan sistem bangunan dipertahankan dan menerima perhatian yang konsisten.

Sebuah bisnis akan mengatur pemeliharaan bangunan berdasarkan musim, frekuensi bangunan, dan sistem. Tim manajemen fasilitas, manajemen properti, dan real estat komersial, tergantung pada industri, memantau daftar periksa. Merawat dan memelihara bangunan agar aman, bersih, dan dapat dioperasikan sangat penting untuk operasi bisnis.

Daftar periksa berfungsi sebagai inti dari program pemeliharaan preventif dan mendorong efisiensi operasi bisnis secara keseluruhan. Operasi modern memasangkan daftar periksa dengan sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS) dan alat yang didukung kecerdasan buatan (AI) untuk mengotomatiskan penjadwalan dan memantau penyelesaian.

Berita teknologi terbaru, didukung oleh insight dari pakar

Tetap terinformasi tentang tren industri yang paling penting—dan menarik—tentang AI, otomatisasi, data, dan di luarnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.

Mengapa pemeliharaan bangunan penting

Pemeliharaan bangunan sangat penting bagi bisnis karena dapat memastikan kesehatan dan keselamatan penghuni, melindungi nilai properti, dan memperpanjang umur aset. Pemeliharaan rutin bangunan, seperti mengganti alarm kebakaran atau membersihkan selokan, dapat memperpanjang umur peralatan mahal dan membatasi paparan tanggung jawab.

Secara terpisah, pemeliharaan bangunan, didukung oleh daftar periksa pemeliharaan preventif dapat membantu memotong biaya dan mengurangi kebutuhan untuk perbaikan darurat atau perombakan sistem total. Pendekatan manajemen pemeliharaan terjadwal yang proaktif dapat menjaga struktur bangunan, meningkatkan efisiensi energi, dan melakukan perawatan pencegahan sebelum kerusakan terjadi.

Ketika sistem bangunan, baik itu kantor, sekolah, atau pabrik berjalan secara optimal, sistem tersebut dapat meningkatkan efisiensi dengan menggunakan lebih sedikit energi. Fasilitas yang terawat dengan baik juga sering kali jauh lebih aman, menghindari bahaya keamanan seperti kerusakan air, detektor asap usang, dan bola lampu yang rusak.

Pemeliharaan bangunan adalah tulang punggung operasi bisnis. Bangunan yang dipelihara dengan buruk menandakan kelemahan yang dapat menjauhkan investor atau calon pembeli dan mengganggu pengalaman bagi penghuni saat ini.

Akademi AI

Bangkitnya AI generatif untuk bisnis

Pelajari tentang sejarah kebangkitan AI generatif dan apa pengaruhnya bagi bisnis.
Buka episode

Jenis pemeliharaan bangunan

Ada beberapa jenis pemeliharaan bangunan yang dapat digunakan organisasi. Pemeliharaan dikategorikan ke dalam strategi spesifik berdasarkan kapan dan mengapa pekerjaan dilakukan:

  • Pemeliharaan preventif: Pemeliharaan preventif mencakup tugas dan inspeksi yang dilakukan secara teratur untuk memperpanjang umur aset dan mencegah kegagalan peralatan, seperti membersihkan filter HVAC setiap tiga bulan untuk meningkatkan kualitas udara. Daftar periksa pemeliharaan preventif dapat sangat bermanfaat ketika dipasangkan dengan solusi pemeliharaan yang didukung AI.
  • Pemeliharaan korektif: Tugas pemeliharaan korektif dilakukan sebagai respons terhadap gangguan atau kerusakan aset, seperti pipa yang tersumbat atau jendela yang rusak.
  • Pemeliharaan prediktif: Pemeliharaan prediktif menggunakan teknologi canggih d untuk mengumpulkan data aset real-time dan menentukan dengan tepat kapan pemeliharaan diperlukan, seperti mengganti panel listrik. Pendekatan ini berbeda dari pemeliharaan preventif, yang tidak memiliki kemampuan canggih untuk memprediksi kondisi aset di masa depan.
  • Pemeliharaan rutin: Pemeliharaan rutin mencakup tugas-tugas yang dilakukan secara terus-menerus untuk menjaga kebersihan dan fungsionalitas bangunan, seperti mengosongkan tempat sampah atau mengganti bola lampu.
  • Pemeliharaan yang ditangguhkan: Pemeliharaan yang ditangguhkan mengacu pada tugas yang sengaja ditunda karena kurangnya dana, suku cadang, atau tenaga kerja. Perbaikan ini dimasukkan ke dalam backlog ketika sumber daya tersedia.

Manajer fasilitas biasanya mengategorikan daftar periksa pemeliharaan bangunan berdasarkan frekuensi atau sistem fasilitas. Faktor musim juga berperan dan dapat menentukan daftar periksa pemeliharaan.

Tergantung pada daftar periksa, organisasi dapat menggunakan campuran jenis pemeliharaan bangunan. Misalnya, daftar periksa pemeliharaan bangunan komersial akan berbeda dari daftar periksa bangunan sewa karena sifat fasilitasnya.

Daftar periksa pemeliharaan bangunan berdasarkan frekuensi

Manajer fasilitas paling sering mengatur daftar periksa berdasarkan frekuensi, dengan tugas harian, mingguan, bulanan, triwulanan, dan tahunan.

Tugas pemeliharaan harian

  • Periksa area pintu masuk dan area umum
  • Pastikan pintu dan kunci berfungsi dengan baik
  • Periksa pencahayaan dan pastikan bola lampu semuanya berfungsi dengan baik
  • Pastikan sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara (HVAC) beroperasi
  • Periksa operasi dan kebersihan lift
  • Periksa sanitasi, persediaan, dan tanda-tanda kebutuhan pengendalian hama di kamar mandi
  • Pastikan bahwa pintu keluar darurat sudah jelas
  • Periksa sistem keamanan

Tugas pemeliharaan mingguan

  • Periksa perangkat pintu, engsel, dan pegangan tangan
  • Lakukan penyapuan menyeluruh pada pekarangan
  • Uji alarm kebakaran dan sistem penyemprot air
  • Periksa instalasi pipa untuk mengetahui adanya kebocoran
  • Periksa ventilasi dan filter HVAC untuk mendeteksi penghalang
  • Periksa pencahayaan luar ruangan
  • Poles furnitur dan perlengkapan
  • Pangkas pohon, semak-semak, dan potong rumput

Tugas pemeliharaan bulanan

  • Periksa dinding dan langit-langit untuk mengetahui kerusakan atau kebutuhan perbaikan drywall
  • Ganti filter HVAC
  • Periksa alat pemadam kebakaran
  • Periksa talang, saluran pembuangan atap, dan pipa pembuangan air hujan untuk memastikan tidak ada penyumbatan atau masalah drainase
  • Uji sistem otomatis (keran kamar mandi atau pengguyur)
  • Cuci karpet dan permadani dengan sampo
  • Bersihkan perlengkapan lampu dan ganti bola lampu
  • Bersihkan tempat sampah dan tong daur ulang

Tugas pemeliharaan triwulanan

  • Lakukan tes pada semua sistem kelistrikan, termasuk stopkontak dan perangkat
  • Pastikan fitur darurat lift berfungsi dan periksa semua kabel untuk mengidentifikasi kerusakan atau korosi.
  • Bersihkan sistem ventilasi kamar mandi
  • Periksa dan ganti filter udara HVAC
  • Pastikan bahwa papan petunjuk tempat parkir terlihat
  • Uji semua alarm kebakaran, sistem proteksi kebakaran, dan sistem pencegah kebakaran
  • Periksa pemanas air dan boiler
  • Periksa lapisan kedap air, perekat, dan penutup celah eksterior

Tahunan

  • Lakukan servis dan inspeksi sistem HVAC penuh
  • Periksa struktur, pelapis bangunan, dan atap
  • Tambal, lapisi dengan pelindung, dan cat ulang garis parkir
  • Lakukan pemeriksaan terperinci pada bangunan
  • Uji sistem daya cadangan dan generator
  • Periksa tanaman dan tanah di semua tata lanskap
  • Bersihkan dan rawat semua peralatan
  • Periksa semua kunci dan sistem masuk serta lakukan pembaruan yang diperlukan

Daftar periksa pemeliharaan bangunan berdasarkan sistem

Beberapa operasi bisnis mungkin menetapkan pekerjaan berdasarkan jenis keahlian yang diperlukan atau sistem bangunan tertentu, termasuk kategori berikut:

  • HVAC
  • Pipa saluran air
  • Listrik dan penerangan
  • Atap dan eksterior
  • Kebakaran dan keselamatan
  • Lift dan transportasi vertikal
  • Penataan lanskap dan pekarangan

HVAC

  • Ganti filter udara
  • Periksa saluran udara untuk mendeteksi kebocoran atau penumpukan kotoran
  • Uji kalibrasi termostat
  • Servis koil pendingin
  • Periksa kipas pembuang udara kotor
  • Periksa kadar refrigeran setiap tahun

Pipa saluran air

  • Periksa kebocoran pada semua perlengkapan dan sistem pipa
  • Uji tekanan air
  • Periksa pengoperasian pompa banjir
  • Periksa pemanas air untuk melihat adanya korosi
  • Saluran pembuangan pintu siram
  • Uji perangkat pencegah aliran balik

Listrik dan penerangan

  • Uji semua stopkontak pemutus sirkuit gangguan pembumian (GFCI)
  • Periksa panel listrik untuk mengetahui tanda-tanda panas atau korosi
  • Ganti bohlam interior dan eksterior yang terbakar
  • Uji pencahayaan darurat dan pencahayaan pintu keluar
  • Periksa instalasi kabel di ruang mekanik

Atap dan eksterior

  • Periksa membran atap dan pelapis atap
  • Bersihkan saluran pembuangan dan talang
  • Periksa keberadaan tumpukan es selama bulan-bulan musim dingin
  • Periksa apakah terdapat retakan atau rembesan air pada dinding eksterior
  • Tinjau lapisan kedap air di sekitar jendela dan pintu

Kebakaran dan keselamatan

  • Uji alarm kebakaran setiap bulan
  • Periksa alat pemadam kebakaran
  • Uji kepala penyemprot air
  • Pastikan bahwa rambu pintu keluar darurat menyala dan papan petunjuk tidak terhalang
  • Tinjau tanggal sertifikasi sistem pencegah kebakaran

Lift dan transportasi vertikal

  • Periksa kebersihan kabin, tangga, dan pencahayaan setiap hari
  • Uji sistem panggilan darurat
  • Tinjau masa berlaku sertifikat inspeksi
  • Jadwalkan servis komprehensif tahunan

Penataan lanskap dan pekarangan

  • Potong rumput dan rapikan pekarangan sesuai jadwal
  • Periksa sistem irigasi
  • Bersihkan puing-puing dari jalan setapak dan area parkir
  • Pangkas pohon dan semak agar tidak bersentuhan dengan bangunan
  • Periksa apakah terdapat retakan atau bahaya tersandung di trotoar

Daftar periksa pemeliharaan bangunan berdasarkan musim

Perubahan musim dapat menentukan tugas pemeliharaan bangunan dan bisnis mungkin mempertimbangkan untuk mempertahankan daftar periksa terpisah untuk musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Mempersiapkan sistem sebelum cuaca ekstrem datang dapat membantu melindungi bangunan dari kerusakan jangka panjang dan memastikan integritas struktural.

Musim semi

  • Alihkan HVAC dari mode penghangat ke pendinginan
  • Mulai dan uji sistem irigasi
  • Periksa atap setelah musim dingin
  • Cuci eksterior dan jalan setapak bangunan dengan air bertekanan
  • Lakukan servis unit pendingin udara (AC) dan koil bersih
  • Periksa apakah terjadi kerusakan akibat musim dingin pada pencahayaan luar ruangan
  • Bersihkan saluran pembuangan air hujan

Musim panas

  • Pantau kerusakan atap saat hujan lebat
  • Periksa permukaan dan garis-garis tempat parkir
  • Pastikan kinerja sistem pendingin dalam penggunaan puncak
  • Periksa apakah terdapat masalah erosi atau limpasan di pekarangan
  • Periksa apakah ada pembusukan atau karat pada bahan struktural eksterior

Musim gugur

  • Servis tungku dan boiler sebelum musim pemanasan
  • Lakukan perawatan saluran irigasi untuk musim dingin
  • Bersihkan talang dari dedaunan yang berguguran
  • Periksa insulasi pipa
  • Tandai jalan masuk untuk kendaraan pembersih salju
  • Pastikan ketersediaan rencana darurat musim dingin dan penghapusan salju
  • Tutup retakan tempat parkir sebelum suhu turun di bawah titik beku

Musim dingin

  • Periksa apakah terdapat tumpukan es di atap dan selokan
  • Pantau tanda-tanda pembekuan pipa pada interior
  • Uji semua stopkontak GFCI dan operasi sistem pemanas
  • Periksa kerusakan air di langit-langit dan lantai
  • Pastikan bahwa layanan penghilangan salju dan es aktif

Cara membuat daftar periksa pemeliharaan bangunan

Langkah pertama adalah menentukan bagaimana bisnis ingin menerapkan pendekatan terhadap daftar periksa. Langkah selanjutnya adalah menyusun daftar periksa, yang membutuhkan dukungan organisasi, kolaborasi lintas fungsi, dan sistem untuk melacak semua tugas di satu tempat.

  1. Lakukan penilaian kebutuhan sistem bangunan: Setiap bangunan berbeda. Sebuah bisnis perlu mengevaluasi bangunan dan aset untuk menentukan persyaratan unik dan pendekatan pemeliharaan secara umum. Perhatikan ukuran bangunan, usia, batas hunian, dan persyaratan peraturan yang mungkin berlaku untuk jenis bangunan tertentu, seperti fasilitas pendidikan atau bangunan taman umum.
  2. Buat kategori tugas: Bisnis perlu mengatur tugas pemeliharaan mereka berdasarkan sistem, frekuensi, dan musim. Tergantung pada bangunan dan aset, mungkin suatu pendekatan lebih ditekankan daripada yang lain. Mengatur tugas pemeliharaan berdasarkan ketiga jenis tersebut dapat memastikan cakupan yang komprehensif, mengefisienkan perintah kerja, dan mendorong pengambilan keputusan strategis.
  3. Tuliskan setiap tugas dengan jelas: Setiap tugas pada daftar periksa harus didefinisikan dengan jelas. Berikan detail dan instruksi spesifik, peringatan keselamatan, dan bahan yang diperlukan sehingga semua staf pemeliharaan bangunan saat ini dan baru dapat menjalankannya. Ambiguitas dapat memperlambat jadwal pemeliharaan dan efisiensi tim secara keseluruhan.
  4. Tetapkan tanggung jawab: Manajer pemeliharaan bangunan harus mendelegasikan daftar periksa kepada individu atau tim. Putuskan apakah tim pemeliharaan musiman tertentu diperlukan dan jelaskan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap tugas. Langkah ini adalah kunci untuk membangun akuntabilitas di seluruh tim.
  5. Gunakan templat untuk pembuatan daftar periksa: Proses pembuatan daftar periksa memerlukan ketelatenan. Manfaatkan templat yang telah dirancang sebelumnya untuk setiap daftar periksa, termasuk lembar log dan persetujuan. Mendokumentasikan detail ini membantu merampingkan operasi pemeliharaan dan dapat memastikan konsistensi.
  6. Pertimbangkan solusi yang didukung AI: Operasi bisnis yang bekerja di lingkungan yang kompleks harus mempertimbangkan untuk menemukan solusi pemeliharaan prediktif yang didukung AI. Unggah data daftar periksa secara real-time dan dapatkan informasi yang jelas tentang riwayat aset, prioritas, dan kinerja. CMMS adalah alat yang membuat daftar periksa pemeliharaan dapat diskalakan menggunakan data penyelesaian untuk menyempurnakan program dari waktu ke waktu.

Penyusun

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

Bangun lebih cerdas dan lebih cepat dengan rekayasa sistem digital

Dapatkan insight tentang cara mempercepat pengembangan produk multimodal melalui rekayasa sistem berbasis model dan alur digital cerdas.

Sumber daya

Perusahaan di tahun 2030: Direkayasa untuk inovasi berkelanjutan

Temukan lima prediksi kami tentang apa yang akan menentukan perusahaan paling sukses di tahun 2030, dan langkah-langkah yang dapat diambil para pemimpin untuk mendapatkan keuntungan yang mengutamakan AI.
Bukan hanya chatbot: Bangun agen virtual yang benar-benar membantu dengan gen AI

Dengarkan untuk melihat apakah agen virtual dapat menggantikan manusia karena mereka menjadi lebih cepat dan lebih akurat dengan AI generatif.
Membuka kekuatan AI generatif dan memodernisasi bisnis Anda

Jelajahi bagaimana CEO menggunakan AI generatif dan modernisasi aplikasi untuk mendorong inovasi dan tetap kompetitif.
Mengubah pengalaman pelanggan B2C dan B2B dengan pemenuhan pesanan omni-channel

Pelajari mengapa untuk memenuhi permintaan pelanggan, pengecer harus memahami inventaris apa yang tersedia.
Mengapa IBM mengadopsi OpenPages untuk GRC di seluruh perusahaan

Temukan bagaimana organisasi CIO IBM® menerapkan IBM® OpenPages untuk menyatukan tata kelola, risiko, dan kepatuhan, merampingkan proses audit, dan meningkatkan visibilitas di seluruh unit bisnis.
Solusi terkait
Solusi operasi bisnis

Bangun bisnis yang lebih tangguh dengan didukung solusi AI untuk manajemen aset dan rantai pasokan yang cerdas.

 Jelajahi solusi operasi
Layanan konsultasi operasi bisnis

Transformasikan operasi bisnis Anda dengan IBM menggunakan data yang lengkap dan teknologi AI yang tangguh untuk mengintegrasikan proses pengoptimalan.

 Jelajahi layanan operasi bisnis
IBM Cloud Pak for Business Automation

IBM Cloud Pak for Business Automation adalah seperangkat modular komponen perangkat lunak terintegrasi untuk manajemen operasi dan otomatisasi.

 Jelajahi Otomatisasi Bisnis
Ambil langkah selanjutnya

Transformasikan operasi bisnis Anda dengan solusi IBM yang terdepan dalam industri. Tingkatkan produktivitas, ketangkasan, dan inovasi melalui alur kerja cerdas dan teknologi otomatisasi.

 

  1. Jelajahi solusi operasi
  2. Jelajahi layanan kecerdasan buatan