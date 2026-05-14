Apa itu pemeliharaan yang ditangguhkan?

Perusahaan menggunakan pemeliharaan yang ditangguhkan untuk mengelola sumber daya mereka secara strategis dan memprioritaskan kebutuhan pemeliharaan.

Selain pemeliharaan yang ditangguhkan, organisasi sering mengandalkan jenis pemeliharaan lain, seperti pemeliharaan preventif, pemeliharaan prediktif, dan pemeliharaan terjadwal sebagai bagian dari rencana pemeliharaan keseluruhan.

Meskipun ketiga jenis pemeliharaan inti ini efektif, kendala sumber daya masih dapat membuat penundaan beberapa perbaikan diperlukan. Inilah yang menjadi pemeliharaan yang ditangguhkan. Dalam program pemeliharaan yang ditangguhkan yang efektif, manajer fasilitas dan tim pemeliharaan menilai prioritas operasional mereka dan memutuskan masalah pemeliharaan mana yang harus segera mendapat perhatian dan mana yang dapat mereka tunda.

Meskipun pemeliharaan yang ditangguhkan dapat membantu tim menjaga kinerja aset penting, menunda perbaikan terlalu lama dapat menyebabkan antrean pemeliharaan yang ditangguhkan. Selain itu, penundaan pada akhirnya dapat menyebabkan kegagalan sistem, masa pakai aset yang lebih pendek, dan bahaya keselamatan. Menurut sebuah studi baru-baru ini, pemerintah negara bagian dan lokal di Amerika Serikat menghadapi antrean biaya pemeliharaan yang ditangguhkan sebesar 105 miliar USD untuk perbaikan yang diperlukan untuk jalan dan jembatan tahun lalu.1