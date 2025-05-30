Microsoft Azure Cloud Adoption Framework (CAF)

8 menit
Microsoft Azure Cloud Adoption Kerangka kerja (CAF) adalah kumpulan dokumentasi, panduan implementasi, praktik terbaik, dan alat yang dirancang untuk membantu mempercepat perjalanan adopsi cloud.
Ini memberikan pendekatan terstruktur untuk membantu organisasi merencanakan, membangun, dan mengoptimalkan lingkungan cloud mereka sambil meminimalkan risiko bisnis.
Kerangka kerja Adopsi Cloud menyediakan peta jalan komprehensif untuk membangun model operasi cloud yang mendukung organisasi pada setiap tahap perjalanan komputasi awan mereka. CTO, arsitek cloud, administrator TI, dan pemangku kepentingan lainnya mengandalkan kerangka kerja untuk memandu transisi yang lancar ke cloud, membantu menyelaraskan teknologi dengan tujuan dan hasil bisnis.
Microsoft Azure Cloud Adoption kerangka kerja (CAF) dikembangkan sebagai tanggapan terhadap meningkatnya permintaan untuk Transformasi digital dan kebutuhan untuk sepenuhnya memanfaatkan potensi Teknologi cloud. Ketika organisasi mempercepat perjalanan digital mereka, adopsi cloud menjadi penting untuk meningkatkan kelincahan, skalabilitas, dan kemampuan memungkinkan seperti otomatisasi proses dan analisis data real-time.
Driver utama di balik kerangka kerja ini adalah meningkatnya tekanan pada bisnis untuk memodernisasi operasi. Cloud memainkan peran penting dalam memungkinkan modernisasi ini, menawarkan solusi fleksibel dan dapat diskalakan yang mendukung tujuan seperti efisiensi operasional dan inovasi. CAF memberikan panduan khusus untuk membantu organisasi memindahkan beban kerja ke cloud dengan cara yang aman, sesuai, dan hemat biaya.
Tantangan adopsi sering kali melampaui teknologi. Tim mungkin menghadapi perlawanan karena pergeseran peran dan alur kerja, dan CAF menyertakan strategi manajemen perubahan untuk memudahkan transisi ini. Kesenjangan keterampilan juga sering terjadi, dan kerangka kerja ini membantu organisasi menilai kebutuhan pelatihan dan staf untuk membangun keahlian cloud internal.
Sistem lama dapat semakin mempersulit upaya migrasi cloud. CAF menyediakan alat dan metodologi untuk mengevaluasi dependensi dan merancang solusi teknis yang sesuai. Hal ini juga membantu organisasi mengatasi persyaratan keamanan dan kepatuhan di awal proses, mengurangi risiko seiring dengan meningkatnya skala lingkungan cloud.
Mengelola biaya cloud adalah masalah lain. Dengan pergeseran ke model bayar sesuai penggunaan, banyak organisasi berjuang untuk mempertahankan visibilitas dan kontrol. CAF memperkenalkan praktik-praktik tata kelola dan manajemen keuangan untuk meningkatkan pengawasan dan menyelaraskan pengeluaran dengan prioritas bisnis.
CAF memberikan keuntungan praktis yang mendukung operasi cloud jangka panjang dan pengambilan keputusan. Manfaat utamanya mencakup:
CAF menyederhanakan transisi ke cloud dengan memberikan panduan yang jelas untuk mengelola cloud publik dan layanan serta Sumber daya berbasis cloud dan on premises lainnya.
Dengan menetapkan praktik konsistensi di seluruh tim dan departemen, CAF memecah silo operasional. Ini memastikan bahwa lingkungan cloud dikelola melalui pendekatan terpadu, meningkatkan efisiensi dan koordinasi.
CAF mempercepat adopsi cloud dengan menggunakan metodologi dan praktik terbaik yang telah terbukti. Fitur ini mengurangi trial-and-error penerapan dan mendukung realisasi manfaat yang lebih cepat, seperti mendukung contoh penggunaan cloud publik seperti alokasi Sumber daya dinamis.
CAF menanamkan kepatuhan dan keamanan ke dalam semua fase perjalanan cloud. Ia juga menggabungkan model tata kelola dan kerangka kerja keamanan untuk lingkungan komputasi awan , membantu melindungi data dan aset penting sejak awal.
CAF menyediakan perencanaan dan manajemen keuangan terstruktur untuk prediktabilitas biaya dan ROI yang lebih baik sepanjang perjalanan solusi cloud (misalnya, mengoptimalkan beban kerja yang berjalan pada mesin virtual).
Azure Cloud Adoption Kerangka Kerja (CAF) menyediakan Approach untuk Transformasi cloud melalui enam fase yang saling berhubungan. Setiap fase dibangun berdasarkan fase sebelumnya, menciptakan metodologi sistematis yang mengurangi risiko sekaligus memaksimalkan nilai bisnis.
Enam tahap berikut dirancang untuk membantu menciptakan proses migrasi yang mulus dan memungkinkan organisasi menyesuaikan strategi adopsi cloud yang sukses:
Fase strategi menetapkan fondasi untuk rencana adopsi cloud dengan menyelaraskan inisiatif teknologi dengan tujuan bisnis tertentu. Fase strategi juga mencakup pengembangan model keuangan komprehensif yang menunjukkan kasus bisnis untuk adopsi cloud, membantu pemangku kepentingan memahami biaya dan manfaat dari perjalanan transformasi.
Fase rencana mengubah strategi menjadi tindakan dengan mengevaluasi aset digital—termasuk aplikasi, data, dan infrastrukturTI—dan menilai apakah organisasi siap untuk perubahan ke depan.
Tim membangun inventaris terperinci atas aset yang ada sambil menganalisis keahlian saat ini dan mengidentifikasi kesenjangan kemampuan. Hasilnya adalah peta jalan komprehensif yang mencakup perkiraan garis waktu, kebutuhan sumber daya, proyeksi anggaran, dan penilaian risiko — berfungsi sebagai cetak biru untuk pelaksanaan dalam fase berikut.
Fase siap membangun fondasi teknis melalui zona pendaratan Azure—lingkungan pra-konfigurasi yang dirancang sesuai dengan praktik terbaik untuk keamanan, tata kelola, dan skalabilitas. Organisasi menerapkan konfigurasi dasar untuk manajemen identitas dan akses (IAM), kontrol akses berbasis peran, dan kebijakan tata kelola yang disesuaikan dengan lingkungan cloud yang berkembang. Fase ini mencakup validasi melalui penerapan percontohan untuk menguji konfigurasi dan menyelesaikan masalah mendasar sebelum adopsi skala besar dimulai.
Fase adopsi mencakup dua jalur paralel: migrasi dan inovasi.
Fase mengatur mengimplementasikan kebijakan, proses, dan kontrol untuk menjaga ketertiban dan kepatuhan seiring dengan meningkatnya skala lingkungan cloud. Organisasi menetapkan metodologi tata kelola yang menyeimbangkan fleksibilitas operasional dengan pengawasan. Penilaian tolok ukur reguler mengevaluasi keadaan saat ini terhadap standar industri, sementara kerangka kerja tata kelola cloud menyediakan pendekatan yang konsisten untuk manajemen kebijakan dan pengoptimalan biaya.
Fase mengelola menetapkan keunggulan operasional melalui pengelolaan sumber daya cloud yang komprehensif dan proses peningkatan berkelanjutan. Organisasi menentukan garis dasar operasi untuk pemantauan, pemeliharaan, pen cadangan dan pemulihan bencana serta optimalisasi kinerja, yang mencakup operasi platform untuk infrastruktur yang mendasarinya dan operasi beban kerja untuk aplikasi individual. Optimalisasi sumber daya menjadi disiplin berkelanjutan dengan penilaian rutin untuk memastikan bahwa lingkungan cloud memberikan nilai sambil beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis.
Azure menyediakan ekosistem alat yang komprehensif untuk mendukung implementasi kerangka kerja Cloud Adoption. Portal Azure berfungsi sebagai antarmuka manajemen pusat, menawarkan kontrol intuitif untuk penerapan Sumber daya dan manajemen berkelanjutan di seluruh lingkungan cloud.
Untuk implementasi standar, templat dan cetak biru Azure memungkinkan penerapan berulang yang selaras dengan persyaratan organisasi dan kebijakan tata kelola.
Azure Migrate memainkan peran penting dalam perjalanan migrasi. Ini menyediakan kemampuan penilaian dan migrasi untuk beban kerja on premises, membantu organisasi menemukan, mengevaluasi dan memigrasikan server, basis data dan aplikasi ke Azure dengan gangguan minimal. Ini mencakup dukungan untuk berbagai sistem operasi, memungkinkan organisasi untuk memigrasikan beban kerja Windows dan Linux dengan mudah.
CAF juga terintegrasi dengan lancar dengan Azure Well-Architected kerangka kerja, membantu memastikan bahwa implementasi teknis memenuhi praktik terbaik yang telah ditetapkan untuk keandalan, keamanan, manajemen biaya, keunggulan operasional, dan efisiensi kinerja.
Selain itu, grup sumber daya Azure menyediakan cara untuk mengatur dan mengelola sumber daya terkait secara logis—seperti mesin virtual, basis data, dan penyimpanan—memungkinkan tim untuk menerapkan, memantau, dan memelihara aset ini secara lebih efisien.
Kerangka kerja Adopsi Azure Cloud unggul dalam mengintegrasikan dengan ekosistem Teknologi perusahaan yang ada. Untuk organisasi dengan infrastruktur on premises, kerangka kerja ini memberikan panduan tentang arsitektur hybrid cloud yang terhubung dengan layanan Azure, menciptakan pengalaman operasional terpadu yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis tertentu dan hasil bisnis yang diinginkan.
Mengingat bahwa lebih dari 97% perusahaan mengoperasikan lebih dari 1 cloud—dengan sebagian besar organisasi menjalankan 10 atau lebih cloud—pendekatan multicloud hybrid menjadi sangat penting dalam bisnis perusahaan. CAF mendukung pengelolaan lingkungan Azure bersama platform cloud lainnya, termasuk Amazon Web Services (AWS), Google Cloud dan IBM® Cloud. Misalnya, organisasi mungkin menjalankan Azure untuk beban kerja aplikasi sambil mempertahankan IBM® Cloud untuk beban kerja khusus pada sistem lama yang mendapat manfaat dari kemampuan perusahaan IBM®.
Integrasi Enterprise juga diperluas untuk menghubungkan layanan Azure dengan sistem ERP seperti SAP, platform CRM seperti Salesforce dan sistem penting lainnya. Kerangka kerja tersebut mencakup strategi untuk mengintegrasikan platform data, yang memungkinkan organisasi membangun ekosistem data komprehensif yang menghubungkan on premises IT dengan analitik Azure, AI dan fungsionalitas lainnya.
CAF juga membahas Integrasi DevOps dengan memandu cara menggabungkan layanan Azure ke dalam pipeline CI/CD tanpa mengganggu alat dan proses yang ada.
Dengan mengaktifkan integrasi tanpa batas di seluruh platform cloud, sistem lokal dan aplikasi, kerangka kerja Adopsi Azure Cloud memperkuat strategi migrasi cloud secara keseluruhan. Integrasi ini memastikan bahwa migrasi bukan peristiwa teknis yang terisolasi, melainkan selaras dengan proses bisnis dan tujuan operasional—mengurangi kompleksitas, menghindari gangguan, dan mempercepat inovasi bisnis di seluruh organisasi.
Pelajari bagaimana IBM® Consulting bermitra dengan klien kami dan dengan Microsoft dan platform Fabric-nya untuk memberikan solusi data komprehensif yang membantu perusahaan memodernisasi data estate mereka, merampingkan operasi data, dan menggunakan AI untuk transformasi bisnis.
Webinar ini akan memungkinkan peserta untuk mendengar dari para pemimpin dan peserta hackathon saat mereka berbagi pengalaman dan insight tentang cara membuat prototipe dan MVP menggunakan Copilot.
Semua atau sebagian dari bagian berikut ini termasuk dalam kutipan ini: Opini IDC, Kriteria Pencantuman Vendor IDC MarketScape, Panduan Penting & Profil Ringkasan Vendor.
Unduh buku virtual ini untuk menjelajahi strategi untuk memindahkan beban kerja SAP ke Microsoft Azure & manfaat bermitra dengan IBM Consulting untuk memanfaatkan keahlian IBM + Microsoft + SAP di bawah satu payung.
Berfokus pada teknologi ramah lingkungan, perusahaan peralatan dan perlengkapan listrik ini bekerja sama dengan IBM untuk membangun tempat kerja modern dengan alur kerja global terintegrasi yang didukung oleh SAP S/4HANA di Microsoft Azure.
Bangun, terapkan, dan kelola siklus hidup infrastruktur Anda dengan cara yang benar.
Lakukan migrasi ke IBM® Cloud dengan solusi dan alat yang dapat disesuaikan untuk mempercepat perjalanan Anda.
Mempercepat adopsi Microsoft Azure dengan layanan konsultasi IBM untuk modernisasi aplikasi dan banyak lagi.
