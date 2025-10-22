AI dalam pengembangan produk

AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk belajar, memecahkan masalah, dan memutuskan seperti manusia. Sejak integrasi yang luas ke dalam proses bisnis inti yang dimulai pada tahun 2010-an, para perancang produk dan manajer telah bereksperimen dengan cara terbaik untuk menerapkannya pada pengembangan produk.

Hanya dalam dekade terakhir, sistem yang didukung AI telah mengubah cara organisasi mengembangkan produk, merampingkan alur kerja, mengotomatiskan tugas berulang, dan membantu memungkinkan pendekatan yang lebih berbasis data untuk pengembangan produk. Beberapa perusahaan terbesar dan tersukses di dunia telah memasukkan AI ke dalam proses mereka, termasuk Microsoft, Open AI (ChatGPT), dan McKinsey.

Saat ini, alat pengembangan produk AI paling canggih membantu desainer menghasilkan ide produk baru yang menggunakan algoritma kompleks dan model AI generatif (gen AI) dan membuat prototipe serta mengujinya lebih cepat. Pendekatan ini mempersingkat keseluruhan waktu ke pasar.