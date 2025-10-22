AI dalam pengembangan produk adalah istilah luas yang menggambarkan penggunaan alat dan kemampuan kecerdasan buatan (AI) dalam berbagai tahap siklus pengembangan produk.
AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk belajar, memecahkan masalah, dan memutuskan seperti manusia. Sejak integrasi yang luas ke dalam proses bisnis inti yang dimulai pada tahun 2010-an, para perancang produk dan manajer telah bereksperimen dengan cara terbaik untuk menerapkannya pada pengembangan produk.
Hanya dalam dekade terakhir, sistem yang didukung AI telah mengubah cara organisasi mengembangkan produk, merampingkan alur kerja, mengotomatiskan tugas berulang, dan membantu memungkinkan pendekatan yang lebih berbasis data untuk pengembangan produk. Beberapa perusahaan terbesar dan tersukses di dunia telah memasukkan AI ke dalam proses mereka, termasuk Microsoft, Open AI (ChatGPT), dan McKinsey.
Saat ini, alat pengembangan produk AI paling canggih membantu desainer menghasilkan ide produk baru yang menggunakan algoritma kompleks dan model AI generatif (gen AI) dan membuat prototipe serta mengujinya lebih cepat. Pendekatan ini mempersingkat keseluruhan waktu ke pasar.
AI secara fundamental mengubah proses pengembangan produk, membantu menghasilkan insight tentang perilaku pelanggan lebih cepat daripada di masa lalu. Ini juga mengubah ide produk, pembuatan prototipe, pengujian, dan penerapan. Berikut ini adalah cara AI diintegrasikan ke dalam berbagai proses pengembangan produk.
Alat AI membantu meningkatkan tahap pertama pengembangan produk terutama dengan menggunakan sistem AI gen. Sistem ini didasarkan pada AI yang dapat membuat konten asli seperti teks, gambar, dan video untuk membantu tim melakukan riset pasar lebih cepat.
Alat Gen AI dapat menyaring kumpulan data besar, mempercepat insight tentang perilaku pengguna di platform media sosial seperti LinkedIn, X, dan Facebook. Algoritma machine learning (ML) membantu manajer produk mengidentifikasi tantangan dan preferensi pelanggan yang dapat menghasilkan peluang baru untuk pengembangan produk.
Sebagai contoh, beberapa organisasi modern bereksperimen dengan asisten AI yang sepenuhnya terintegrasi ke dalam perangkat lunak manajemen produk. Alat AI canggih ini menganalisis masukan pelanggan secara real-time, membantu manajer produk dengan cepat menemukan area untuk pengembangan produk baru.
Pembuatan ide atau brainstorming adalah fase kedua dari siklus pengembangan produk dan telah sangat dipengaruhi oleh AI dalam dekade terakhir. Pengaruh ini terbukti terutama dalam dua tahun sejak peluncuran ChatGPT dan alat gen AI lainnya.
Alat Gen AI dapat membantu manajer produk mengambil insight dari penelitian yang telah mereka kumpulkan di fase pertama. Alat ini mengubah insight menjadi ide untuk produk baru yang cenderung memiliki kecocokan pasar.
Selama fase ini, generator teks dan gambar yang didukung AI membantu tim membangun maket produk baru potensial yang dihasilkan AI yang dapat ditinjau oleh para pemangku kepentingan. Meskipun awalnya dilihat sebagai pengganti potensial bagi desainer, gen AI telah membuktikan dalam tiga tahun terakhir bahwa gen AI dapat berperilaku lebih seperti mitra. Gen AI dapat membantu meningkatkan dan mempercepat kreativitas dengan melakukan tugas-tugas rutin.
Selama fase desain dan pembuatan prototipe, alat AI membantu desainer produk mengambil konsep untuk produk baru dan mengubahnya menjadi prototipe lebih cepat daripada yang mereka bisa secara manual. Sistem desain berbantuan komputer (CAD) yang ditingkatkan AI dapat membuat desain kompleks lebih cepat dan lebih efisien daripada manusia. Mengotomatiskan aspek berulang dari proses desain dan pembuatan prototipe memungkinkan insinyur dan perancang produk untuk lebih fokus pada tugas pengambilan keputusan yang kreatif dan strategis.
Alat simulasi yang ditingkatkan AI juga memainkan peran penting pada tahap ini dengan membantu tim memprediksi bagaimana desain dan prototipe mereka akan digunakan oleh pelanggan. Simulasi yang didukung ML membandingkan setiap desain produk secara menyeluruh, membantu manajer produk memahami bagaimana desain mereka cenderung berjalan di pasar.
Setelah tahap desain selesai, alat yang berbasis AI mengotomatiskan aspek fase pengujian dan pembuatan, menghasilkan ratusan bahkan ribuan variasi prototipe yang diuji satu sama lain untuk kinerja.
Ketika prototipe telah divalidasi, gen AI sangat penting selama fase pembuatan, mengotomatiskan proses yang dulunya dilakukan secara manual dan menghemat jam waktu tim jaminan kualitas (QA).
Ketika fase pengujian hampir selesai, manajer produk menggunakan AI untuk memvalidasi pilihan mereka, dengan metrik seperti kinerja, pengalaman pengguna (UX), dan keberlanjutan untuk mengevaluasi produk baru. Teknologi AI bahkan digunakan untuk menguji kecocokan pasar dan harga sebelum fase akhir siklus pengembangan produk, peluncuran, dan iterasi.
Selama fase peluncuran dan iterasi, AI memungkinkan produk untuk mengalami peningkatan berkelanjutan, mengumpulkan data dunia nyata untuk memberi organisasi keunggulan kompetitif.
Sistem AI tingkat lanjut dirancang untuk memantau pengalaman pelanggan dan metrik adopsi pasar. Mereka terhubung langsung ke jalur pengembangan produk untuk menginformasikan produk baru dan fitur produk baru.
Algoritma ML sekali lagi menjadi kunci selama tahap ini, menyoroti setiap anomali dalam data sehingga manajer produk dapat menemukan masalah potensial lebih cepat dan ML mendeteksi perubahan yang berarti dalam perilaku pengguna dan tren pasar.
Integrasi AI ke dalam siklus pengembangan produk telah memungkinkan manajer produk dan tim pengembangan menggunakan kemampuan AI untuk meningkatkan proses, mendapatkan insight yang lebih dalam tentang perilaku pelanggan, dan berinovasi lebih cepat. Berikut ini adalah manfaat perusahaan teratas menggunakan AI dalam pengembangan produk.
Dengan mengoptimalkan proses yang ketinggalan zaman dengan alat AI, tim pengembangan produk telah dapat secara dramatis mempersingkat waktu ke pasar untuk berbagai produk. Pembuatan ide, prototipe, dan simulasi semuanya telah ditingkatkan dengan AI, membantu tim melakukan brainstorming, membangun produk baru, dan mengidentifikasi kekurangan lebih cepat dan lebih efisien daripada di masa lalu.
Validasi, tahap pengembangan produk di mana tim menguji produk baru, telah diubah oleh AI. Sekarang, manajer produk dapat memvalidasi kualitas produk dengan analitik real-time yang ditingkatkan AI yang memberi mereka gambaran akurat tentang bagaimana pelanggan menggunakan produk baru. Dalam siklus pengembangan produk piranti lunak, alat pengujian AI menjalankan ribuan simulasi, mengotomatiskan proses jaminan kualitas yang dulunya dilakukan secara manual.
Otomatisasi proses manual adalah salah satu cara inti teknologi AI membantu perusahaan. Tugas berulang dan padat data seperti dokumentasi dan pemantauan kepatuhan sebelumnya memerlukan input manual. Adopsi luas alat AI telah memungkinkan organisasi untuk mengotomatiskan aspek tugas-tugas ini, membebaskan waktu dan sumber daya yang berharga. Selain itu, alur kerja otomatis AI membantu meminimalkan kemungkinan kesalahan manusia dalam siklus pengembangan produk.
Alat AI membantu manajer produk membuat lebih banyak keputusan berbasis data dengan menggunakan dasbor real-time yang memberikan tampilan terperinci tentang metrik utama selama semua tahap siklus hidup pengembangan. Bahkan ketika produk telah dirilis ke pasar, dasbor ini terus memberikan insight tentang bagaimana pelanggan menggunakan produk.
AI membantu inisiatif keberlanjutan dengan membantu tim mengoptimalkan penggunaan bahan baku dan mengurangi limbah di seluruh siklus pengembangan produk. Model AI prediktif memberikan penilaian yang akurat tentang kemungkinan dampak lingkungan dari suatu produk dan menyarankan perubahan dalam desain atau manufaktur untuk memperbaikinya.
Menurut sebuah laporan baru-baru ini, otomatisasi industri yang ditingkatkan AI menghasilkan pengurangan 84% dalam bahan yang digunakan. Selain itu, otomatisasi mencetak pengurangan berat 90%, berpotensi mengurangi emisi CO2 per tahun sebesar tiga ton per item yang diproduksi.1
Manfaat menggunakan AI dalam siklus pengembangan produk telah mengarahkan perusahaan dari semua ukuran untuk mencari cara baru untuk mengintegrasikannya ke dalam proses dan strategi inti mereka. Mulai dari desain dan pembuatan prototipe hingga menelusuri volume data masukan pelanggan untuk mendapatkan insight, berikut ini adalah contoh penggunaan AI dalam pengembangan produk.
Alat AI sedang banyak digunakan selama tahap desain produk untuk membantu tim melakukan brainstorming lebih cepat, bereksperimen dengan desain yang berbeda dan menguji hipotesis. Gen AI dan machine learning sangat membantu dalam beberapa tahun terakhir, membantu tim menguji variasi produk dan bahkan menghasilkan desain baru berdasarkan metrics yang telah ditentukan sebelumnya.
Analisis prediktif berbasis AI telah mengubah cara perusahaan melakukan pendekatan terhadap pengembangan produk baru. Prosedur ini melibatkan penggunaan alat AI untuk menganalisis bagaimana suatu produk kemungkinan akan berjalan di pasar berdasarkan media sosial, masukan pelanggan, dan ulasan online. Insight berbasis AI dapat mengungkapkan tren preferensi pelanggan lebih cepat daripada riset manual, memungkinkan organisasi menjadi lebih gesit dan adaptif dalam pendekatan mereka.
Alat bantu Gen AI yang dapat menulis dan menguji kode telah mengubah cara tim DevOps membangun dan menguji produk dan layanan perangkat lunak baru. Agen AI yang dikembangkan oleh Microsoft, OpenAI, dan lainnya mengotomatiskan banyak aspek pengujian dan penerapan. Alat-alat ini memungkinkan para insinyur untuk melakukan iterasi lebih cepat dan lebih fokus pada tugas-tugas kreatif. Agen adalah sistem AI yang dapat melakukan tugas secara mandiri tanpa masukan manusia.
AI telah meningkatkan banyak aspek rantai pasokan modern, membantu manajer inventaris mengoptimalkan penawaran dan permintaan produk dengan alat peramalan canggih yang ditingkatkan AI. Sistem AI menganalisis data real-time dari pemasok, mengotomatiskan pembuatan dan pengiriman produk saat pasokan rendah.
AI sangat meningkatkan analisis sentimen dalam pengembangan produk, proses menganalisis volume besar teks untuk menentukan apakah teks mengekspresikan sentimen positif atau negatif.
Alat analisis sentimen AI secara komprehensif mengumpulkan masukan pelanggan dari situs media sosial dan platform lain dan menganalisisnya sesuai dengan parameter yang ditetapkan oleh manajer produk. Algoritma ML bahkan membantu menyarankan ide atau fitur produk baru berdasarkan masukan yang mereka analisis.
Pengenalan AI ke dalam alur kerja pengembangan produk mewakili perubahan dalam bagaimana organisasi mendekati disiplin. Dari merampingkan bagaimana desainer melakukan brainstorming dan membuat prototipe hingga mengotomatiskan aspek DevOps yang memakan waktu seperti menulis dan menguji kode, AI mengubah seluruh siklus pengembangan produk.
Seiring kemajuan teknologi, tiga bidang tampaknya akan mendorong inovasi:
Integrasi AI ke dalam pengembangan produk kurang cenderung menggantikan kreativitas manusia dan lebih ke arah mengaktifkan dan meningkatkannya. AI Agen, yang mewakili sistem AI yang bernalar, menggunakan alat, dan memecahkan masalah seperti yang dilakukan orang, adalah inti dari upaya ini.
Tingkat kecanggihan AI Agen yang tinggi membuat AI Agen lebih berorientasi pada tujuan daripada gen AI. AI Agen juga mampu mengambil tugas-tugas kompleks seperti riset dan manajemen proses yang dapat menginformasikan dan meningkatkan proses kreatif.
Platform perangkat lunak low-code dan no-code memungkinkan individu tanpa latar belakang dalam pemrograman komputer untuk membuat aplikasi sederhana. Platform ini sedang ditingkatkan secara signifikan oleh AI.
Non-programer menggunakan platform low-code dan no-code untuk membangun aplikasi yang makin canggih dengan biaya yang lebih murah. Menurut laporan terbaru, 70% aplikasi perusahaan baru akan dibangun pada platform low-code dan no-code tahun ini, meningkat 25% selama 5 tahun terakhir.2
Berita utama sering menampilkan ketakutan akan AI, dan makin banyak teknologi ini diintegrasikan ke dalam alat yang diandalkan bisnis setiap hari, ketakutan itu tampaknya makin meningkat. Alih-alih lari dari teknologi, perusahaan modern makin mencari cara untuk memasukkannya secara bertanggung jawab dan etis ke dalam proses mereka.
Contoh dalam pengembangan produk termasuk desainer yang menenun pagar pembatas keadilan dan transparansi ke dalam alat gen AI dan insinyur yang membangun kerangka kerja yang mengurangi bias ke dalam algoritma yang mendasarinya.
