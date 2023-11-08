Asisten AI mengoptimalkan otomatisasi dengan agen berbasis API

Asisten yang didukung AI generatif mengubah bisnis melalui antarmuka percakapan cerdas. Mampu memahami dan menghasilkan respons dan konten seperti manusia, asisten ini merombak cara manusia dan mesin berkolaborasi. Model Bahasa Besar (LLM) adalah inti dari terobosan baru ini. LLM dilatih pada sejumlah besar data dan dapat digunakan di seluruh aplikasi yang sangat luas. Mereka dapat dengan mudah disetel untuk contoh penggunaan perusahaan tertentu dengan beberapa contoh pelatihan.
Kami menyaksikan fase evolusi baru ketika asisten AI melampaui percakapan dan belajar bagaimana memanfaatkan alat melalui agen yang dapat memanggil Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API) untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Tugas yang dulunya memakan waktu berjam-jam sekarang dapat diselesaikan dalam hitungan menit dengan mengatur katalog besar agen yang dapat digunakan kembali. Selain itu, agen ini dapat disusun bersama untuk mengotomatiskan alur kerja yang kompleks.
Asisten AI dapat menggunakan agen berbasis API untuk membantu pekerja pengetahuan dengan tugas-tugas biasa seperti membuat deskripsi pekerjaan, menarik laporan dalam sistem SDM, mencari kandidat, dan banyak lagi. Misalnya, seorang manajer SDM dapat meminta asisten AI untuk membuat deskripsi pekerjaan untuk peran baru, dan asisten dapat menghasilkan deskripsi pekerjaan terperinci yang memenuhi persyaratan perusahaan. Demikian pula, perekrut dapat meminta asisten AI untuk mencari kandidat untuk lowongan pekerjaan, dan asisten dapat memberikan daftar kandidat yang memenuhi syarat dari berbagai sumber. Dengan asisten AI, pekerja pengetahuan dapat menghemat waktu dan berfokus pada masalah yang lebih kompleks dan kreatif.
Pembangun otomatisasi juga dapat memanfaatkan kekuatan asisten AI untuk membuat otomatisasi dengan cepat dan mudah. Meskipun mungkin terdengar seperti teka-teki, asisten AI menggunakan AI generatif untuk mengotomatiskan proses otomatisasi. Ini membuat agen bangunan lebih mudah dan lebih cepat. Ada dua langkah penting dalam membangun agen untuk otomatisasi: melatih dan memperkaya agen untuk contoh penggunaan target dan mengatur katalog beberapa agen.
API adalah tulang punggung agen AI. Membangun agen berbasis API adalah tugas kompleks yang melibatkan interaksi dengan pengguna dalam cara percakapan, mengidentifikasi API yang diperlukan untuk mencapai tujuan pengguna, mengajukan pertanyaan untuk mengumpulkan argumen yang diperlukan untuk API, mendeteksi informasi yang disediakan oleh pengguna yang diperlukan saat memanggil API, memperkaya API dengan sampel ucapan, dan menghasilkan respons berdasarkan respons API. Proses ini bisa memakan waktu berjam-jam untuk pengembang berpengalaman. Namun, LLM dapat mengotomatiskan langkah-langkah ini. Hal ini memungkinkan pembangun untuk melatih dan memperkaya API dengan lebih cepat untuk tugas-tugas tertentu.
Asumsikan Bob, pembuat otomatisasi, ingin membuat agen berbasis API untuk membantu penjual perusahaan mengambil daftar pelanggan target. Langkah pertama adalah mengimpor API “Ambil Pelanggan Saya” ke asisten AI. Namun, untuk membuat otomatisasi ini tersedia sebagai agen, Bob perlu mengambil beberapa langkah manual dan membosankan yang mencakup melatih pengklasifikasi bahasa alami dengan ucapan sampel. Dengan bantuan LLM, asisten AI dapat secara otomatis menghasilkan sampel ucapan pelatihan dari spesifikasi OpenAPI. Kemampuan ini dapat secara signifikan mengurangi upaya manual yang diperlukan. Setelah model dasar disetel untuk pemahaman semantik, model ini dapat lebih memahami prompt dan maksud pengguna bisnis. Bob tetap dapat meninjau dan memodifikasi pertanyaan yang dihasilkan dengan menggunakan pendekatan human-in-the-loop.
Segera, proses membangun agen akan sepenuhnya otomatis dengan mengidentifikasi API, mengisi slot, dan memperkaya API. Ini akan mengurangi waktu yang diperlukan untuk membuat otomatisasi, mengurangi hambatan teknis, dan meningkatkan katalog agen yang dapat digunakan kembali.
Membangun alur otomatisasi yang menggunakan beberapa API dapat secara teknis rumit dan memakan waktu. Untuk menghubungkan beberapa API, penting untuk mengidentifikasi, mengurutkan, dan memanggil kumpulan API yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Asisten AI menggunakan LLM dan teknik perencanaan untuk menyederhanakan proses ini dan mengurangi hambatan teknis. LLM dapat bekerja sebagai sistem rekomendasi yang kuat, menyarankan API yang paling sesuai berdasarkan penggunaan, persamaan, dan deskripsi.
Pembangun harus menyelaraskan input dan output dari beberapa API untuk menyusun otomatisasi multiagen, yang merupakan proses membosankan dan rawan kesalahan. Pemetaan API berbasis LLM mengotomatiskan proses penyelarasan ini berdasarkan atribut dan dokumentasi API. Ini lebih memudahkan pembuat otomatisasi untuk menggunakan kembali API yang ada dari katalog yang besar tanpa intervensi manual.
Sekarang, misalkan pembuat otomatisasi kita, Bob, ingin membuat otomatisasi dengan banyak API yang lebih kompleks yang memungkinkan penjual mengambil daftar pelanggan dan kemudian menghasilkan daftar rekomendasi produk yang dipersonalisasi. Setelah mengimpor dan memperkaya agen API “Ambil Pelanggan Saya”, fitur pengurutan yang tertanam LLM dapat secara otomatis merekomendasikan API “Buat Rekomendasi Produk”. Ini berarti Bob tidak perlu menyaring setiap API satu per satu untuk menemukan yang paling cocok dari katalog agen yang luas.
Selain itu, setiap API berisi bidang dari berbagai jenis data. API sumber menyediakan output yang mewakili informasi tentang sekumpulan pelanggan. API target menyajikan bidang input yang juga mewakili informasi pelanggan. Biasanya, Bob harus menghabiskan waktu secara manual memetakan
IBM® watsonx Orchestrate menggunakan kombinasi model AI (termasuk LLM) untuk menyederhanakan proses pembuatan agen AI melalui pengayaan API, pengurutan, dan rekomendasi pemetaan. Dalam fase evolusi baru, asisten AI akan dapat mengurutkan beberapa API saat waktu proses untuk mencapai tujuan bisnis yang ditentukan oleh pekerja pengetahuan non-teknis, yang selanjutnya mendemokratisasikan otomatisasi. Dengan memanfaatkan asisten AI, perusahaan dapat mempercepat inisiatif otomatisasi mereka dan menyebarkan kembali sumber daya yang signifikan ke area yang lebih menghasilkan nilai.
Memanfaatkan kekuatan AI dan otomatisasi untuk memecahkan masalah secara proaktif di seluruh tumpukan aplikasi.