Asisten AI mengoptimalkan otomatisasi dengan agen berbasis API

Asisten yang didukung AI generatif mengubah bisnis melalui antarmuka percakapan cerdas. Mampu memahami dan menghasilkan respons dan konten seperti manusia, asisten ini merombak cara manusia dan mesin berkolaborasi. Model Bahasa Besar (LLM) adalah inti dari terobosan baru ini. LLM dilatih pada sejumlah besar data dan dapat digunakan di seluruh aplikasi yang sangat luas. Mereka dapat dengan mudah disetel untuk contoh penggunaan perusahaan tertentu dengan beberapa contoh pelatihan.

Kami menyaksikan fase evolusi baru ketika asisten AI melampaui percakapan dan belajar bagaimana memanfaatkan alat melalui agen yang dapat memanggil Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API) untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Tugas yang dulunya memakan waktu berjam-jam sekarang dapat diselesaikan dalam hitungan menit dengan mengatur katalog besar agen yang dapat digunakan kembali. Selain itu, agen ini dapat disusun bersama untuk mengotomatiskan alur kerja yang kompleks.

Asisten AI dapat menggunakan agen berbasis API untuk membantu pekerja pengetahuan dengan tugas-tugas biasa seperti membuat deskripsi pekerjaan, menarik laporan dalam sistem SDM, mencari kandidat, dan banyak lagi. Misalnya, seorang manajer SDM dapat meminta asisten AI untuk membuat deskripsi pekerjaan untuk peran baru, dan asisten dapat menghasilkan deskripsi pekerjaan terperinci yang memenuhi persyaratan perusahaan. Demikian pula, perekrut dapat meminta asisten AI untuk mencari kandidat untuk lowongan pekerjaan, dan asisten dapat memberikan daftar kandidat yang memenuhi syarat dari berbagai sumber. Dengan asisten AI, pekerja pengetahuan dapat menghemat waktu dan berfokus pada masalah yang lebih kompleks dan kreatif.

Pembangun otomatisasi juga dapat memanfaatkan kekuatan asisten AI untuk membuat otomatisasi dengan cepat dan mudah. Meskipun mungkin terdengar seperti teka-teki, asisten AI menggunakan AI generatif untuk mengotomatiskan proses otomatisasi. Ini membuat agen bangunan lebih mudah dan lebih cepat. Ada dua langkah penting dalam membangun agen untuk otomatisasi: melatih dan memperkaya agen untuk contoh penggunaan target dan mengatur katalog beberapa agen.