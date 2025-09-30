Apa itu Social Media Analytics?

Para praktisi dan analis mengenal media sosial dari berbagai situs web dan kanalnya: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Reddit, dan masih banyak lagi.

Social Media Analytics lebih luas daripada metrik seperti suka, mengikuti, retweet, pratinjau, klik, dan tayangan yang dikumpulkan dari masing-masing saluran. Hal ini juga berbeda dengan pelaporan yang ditawarkan oleh layanan yang mendukung kampanye pemasaran seperti LinkedIn atau Google Analytics.



Social Media Analytics menggunakan platform perangkat lunak yang dirancang khusus yang bekerja mirip dengan alat pencarian web. Data tentang kata kunci atau topik diambil melalui kueri pencarian atau 'crawler' web yang menjangkau saluran. Fragmen teks dikembalikan, dimuat ke dalam basis data, dikategorikan dan dianalisis untuk mendapatkan insight yang bermakna.



Social Media Analytics mencakup konsep mendengarkan sosial. Mendengarkan adalah memantau masalah dan peluang di saluran sosial. Alat Social Media Analytics biasanya menggabungkan mendengarkan ke dalam pelaporan yang lebih komprehensif yang melibatkan mendengarkan dan analisis kinerja.