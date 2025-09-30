Apa itu Social Media Analytics?

Social Media Analytics adalah kemampuan untuk mengumpulkan dan menemukan makna dalam data yang dikumpulkan dari saluran sosial untuk mendukung keputusan bisnis—dan mengukur kinerja tindakan berdasarkan keputusan tersebut melalui media sosial.
Para praktisi dan analis mengenal media sosial dari berbagai situs web dan kanalnya: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Reddit, dan masih banyak lagi.
Social Media Analytics lebih luas daripada metrik seperti suka, mengikuti, retweet, pratinjau, klik, dan tayangan yang dikumpulkan dari masing-masing saluran. Hal ini juga berbeda dengan pelaporan yang ditawarkan oleh layanan yang mendukung kampanye pemasaran seperti LinkedIn atau Google Analytics.
Social Media Analytics menggunakan platform perangkat lunak yang dirancang khusus yang bekerja mirip dengan alat pencarian web. Data tentang kata kunci atau topik diambil melalui kueri pencarian atau 'crawler' web yang menjangkau saluran. Fragmen teks dikembalikan, dimuat ke dalam basis data, dikategorikan dan dianalisis untuk mendapatkan insight yang bermakna.
Social Media Analytics mencakup konsep mendengarkan sosial. Mendengarkan adalah memantau masalah dan peluang di saluran sosial. Alat Social Media Analytics biasanya menggabungkan mendengarkan ke dalam pelaporan yang lebih komprehensif yang melibatkan mendengarkan dan analisis kinerja.
IBM menunjukkan bahwa dengan prevalensi media sosial: “Berita tentang produk hebat dapat menyebar seperti api. Dan berita tentang produk yang buruk - atau pengalaman buruk dengan perwakilan layanan pelanggan - dapat menyebar dengan cepat. Konsumen sekarang meminta pertanggungjawaban organisasi atas janji merek mereka dan berbagi pengalaman dengan teman, rekan kerja, dan masyarakat luas."
Social Media Analytics membantu perusahaan mengatasi pengalaman ini dan menggunakannya untuk:
Insight ini tidak hanya dapat digunakan untuk membuat penyesuaian taktis, seperti menangani tweet yang marah, tetapi juga dapat membantu mendorong keputusan strategis. Faktanya, IBM menemukan bahwa Social Media Analytics kini "dibawa ke dalam diskusi inti tentang bagaimana bisnis mengembangkan strategi mereka."
Strategi ini mempengaruhi berbagai aktivitas bisnis:
Langkah pertama untuk Social Media Analytics yang efektif adalah mengembangkan tujuan. Sasaran dapat berkisar dari meningkatkan pendapatan hingga menunjukkan masalah layanan. Dari sana, topik atau kata kunci dapat dipilih dan parameter seperti rentang tanggal dapat diatur. Sumber juga perlu ditentukan — tanggapan terhadap video YouTube, percakapan Facebook, argumen Twitter, ulasan produk Amazon, komentar dari situs berita. Penting untuk memilih sumber yang berkaitan dengan produk, layanan, atau merek tertentu.
Biasanya, kumpulan data akan dibuat untuk mendukung tujuan, topik, parameter, dan sumber. Data diambil, dianalisis, dan dilaporkan melalui visualisasi yang membuatnya lebih mudah untuk dipahami dan dimanipulasi.
Langkah-langkah ini adalah tipikal dari pendekatan Social Media Analytics umum yang dapat dibuat lebih efektif dengan kemampuan yang ditemukan di platform Social Media Analytics.
