Tren observabilitas 2026

Alat observabilitas berbasis AI dapat mengotomatiskan pengambilan keputusan berdasarkan data telemetri yang mereka kumpulkan, mengintegrasikan visualisasi data ke dalam dasbor melalui AI generatif, dan mengoptimalkan alur kerja dengan insight yang diperoleh melalui machine learning. Lapisan kompleksitas baru yang diperkenalkan AI akan membutuhkan kewaspadaan dalam hal pemantauan biaya, memecah silo, serta memastikan kompatibilitas dan fungsionalitas di seluruh tumpukan penuh sistem terdistribusi.

Oleh karena itu, tiga tren penting dalam lingkungan observabilitas 2026 adalah:

Platform observabilitas menjadi lebih cerdas untuk mengimbangi AI

Menggunakan observabilitas sebagai bagian dari strategi manajemen biaya keseluruhan Peningkatan adopsi standar observabilitas terbuka

Membuat platform observabilitas lebih cerdas akan sangat penting karena lebih banyak sistem yang akan diintegrasikan dan bergantung pada TI yang didukung AI. Kecerdasan observabilitas membutuhkan peningkatan penggunaan alat observabilitas berbasis AI—pada dasarnya, menggunakan AI untuk mengamati AI.

Dalam hal mengelola biaya, menerapkan alat observabilitas secara efektif di lingkungan cloud native memerlukan perhatian khusus pada harga dan kompatibilitas. Peningkatan perkiraan dan perencanaan kapasitas serta fokus pada tujuan tingkat layanan dapat membantu menjaga pengeluaran tetap sejalan dan menghindari vendor lock-in.

Standardisasi observabilitas diperlukan karena standar dan alat telemetri sumber terbuka—seperti OpenTelemetry (OTel), Prometheus, dan Grafana—beradaptasi dengan penggunaan AI generatif dalam beban kerja mereka. Penggunaan standar umum dapat memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan data observabilitas yang dihasilkan oleh alat AI generatif, model machine learning, dan agen AI dengan sisa tumpukan mereka, memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja sistem dan metrik.

Tren utama lainnya dalam observabilitas termasuk observabilitas sebagai kode, praktik DevOps di mana konfigurasi observabilitas dikelola seperti kode, dan peningkatan fokus pada observabilitas untuk fungsi penting bisnis seiring dengan upaya organisasi untuk mengelola peningkatan peringatan observabilitas dengan lebih baik.