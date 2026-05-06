Qu’est-ce qu’un budget statique ?

Les objectifs de dépenses et de revenus établis constituent une constante pour les entreprises, fournissant aux équipes un point de référence pour mesurer leurs performances et leurs dépenses réelles.

Le budget statique reste inchangé pendant la période concernée, quels que soient les ventes réelles, les coûts ou les conditions externes. Cette approche est souvent appelée budget fixe. Un budget statique offre aux équipes financières une méthode structurée pour gérer les postes de dépenses, notamment les salaires, le coût des marchandises vendues (CMV), les factures ou les états financiers.

Les entreprises financières modernes utilisent souvent à la fois un budget statique et un budget flexible pour gérer la planification, les prévisions et la budgétisation. La principale différence est qu’un budget statique est simple, tandis qu’un budget flexible permet de s’adapter lorsque les performances réelles s’écartent des prévisions budgétaires fixes. Les outils de FP&A (planification et analyse financières) basés sur l’IA peuvent aider à établir et à analyser les deux types de budgets afin d’optimiser les fonctions de gestion financière.

De plus en plus, les technologies d’intelligence artificielle (IA), d’automatisation et de machine learning (ML) transforment les fonctions de planification et d’analyse financières (FP&A) en automatisant les tâches, en favorisant une prise de décision fondée sur les données et en améliorant la précision.