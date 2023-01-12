Une allocation est un processus consistant à transférer les frais généraux au sein d’une entreprise. Une entreprise peut souhaiter répartir les coûts entre ses différentes unités commerciales ou services. D’autres pourraient vouloir attribuer des coûts à des produits ou projets individuels. Fondamentalement, l’approche la plus intelligente en matière d’allocations consiste à attribuer correctement les coûts aux secteurs qui en profitent de l’avantage.
Lorsque les organisations répartissent les coûts, elles bénéficient de rapports financiers plus précis qui présentent un plus grand niveau de détails. En répartissant correctement les coûts, nous pouvons obtenir des résultats de rentabilité réels et prendre des décisions stratégiques basées sur ces résultats.
Ces résultats détaillés permettent aux entreprises de répondre à des questions telles que :
Quatre phrases clés sont associées aux allocations. À savoir :
Comment effectuer une allocation ? Vous devez d’abord calculer le montant d’allocation. Nous utilisons le pilote pour déterminer un pourcentage et répartir les coûts. Par exemple, une entreprise possède un bureau avec deux services différents. Une répartition très simple consiste à diviser en deux les coûts globaux du bureau et à en attribuer une partie à chaque service. Dans cet exemple, le pourcentage d’allocation est de moitié. Une fois le montant défini, nous publions une entrée de journal pour déplacer le montant alloué vers la cible et supprimer le montant de la source.
Il s’agit d’une explication très simple des allocations. Dans le monde réel, certaines entreprises adoptent une approche complexe en matière d’allocations.
Un client Revelwood dans le secteur de la santé nous a demandé de créer un modèle d’allocation pour son environnement IBM Planning Analytics. Il souhaitait répartir une série de coûts de produits par territoire et par combinaison de clients. L’entreprise propose plusieurs catégories de produits, notamment des produits commerciaux, des produits Medicare et des produits Medicaid.
Nous avons relevé ce défi en concevant un modèle d’allocation qui pourrait être ajouté à leur modèle de planification et de rapport existant. Le nouveau modèle permet à l’entreprise de calculer les pourcentages d’attribution à l’aide de plusieurs méthodes. Parmi ces méthodes, citons les suivantes :
Ce modèle d'allocation Planning Analytics suit un processus en deux étapes. Il calcule d’abord les pourcentages d’allocation. Ensuite, il utilise les pourcentages calculés pour répartir les coûts par entité, client, produit, territoire, etc. Il offre à l'équipe financière la flexibilité nécessaire pour utiliser une série d'allocations de dépenses indépendantes à l'aide de divers facteurs et approches. Cette approche unique permet à l’équipe de séparer les allocations en plusieurs éléments et d’analyser les détails tout au long du processus.
Cette approche a permis à l'entreprise d'économiser beaucoup de temps. Avant Planning Analytics, l’entreprise passait des jours à créer des calculs d’allocation dans Excel. Avec Planning Analytics, l'entreprise peut désormais effectuer ce processus en quatre minutes environ.
