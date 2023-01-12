Un client Revelwood dans le secteur de la santé nous a demandé de créer un modèle d’allocation pour son environnement IBM Planning Analytics. Il souhaitait répartir une série de coûts de produits par territoire et par combinaison de clients. L’entreprise propose plusieurs catégories de produits, notamment des produits commerciaux, des produits Medicare et des produits Medicaid.

Nous avons relevé ce défi en concevant un modèle d’allocation qui pourrait être ajouté à leur modèle de planification et de rapport existant. Le nouveau modèle permet à l’entreprise de calculer les pourcentages d’attribution à l’aide de plusieurs méthodes. Parmi ces méthodes, citons les suivantes :

Utilisation d’une approche d’allocation standard pour calculer les pourcentages via des pilotes qui pourraient être facilement redéfinis

Définition d’un pourcentage fixe pour un seul produit, puis l’attribution du pourcentage restant à tous les autres produits

Définition de pourcentages fixes aux sous-ensembles existants de produits, puis l’affectation de ces pourcentages aux produits spécifiques au sein de chaque sous-ensemble ;

Définition d’un pourcentage à un sous-ensemble ad hoc de produits et allocation uniquement à ces produits

L’intégration de diverses combinaisons de ces méthodes

Ce modèle d'allocation Planning Analytics suit un processus en deux étapes. Il calcule d’abord les pourcentages d’allocation. Ensuite, il utilise les pourcentages calculés pour répartir les coûts par entité, client, produit, territoire, etc. Il offre à l'équipe financière la flexibilité nécessaire pour utiliser une série d'allocations de dépenses indépendantes à l'aide de divers facteurs et approches. Cette approche unique permet à l’équipe de séparer les allocations en plusieurs éléments et d’analyser les détails tout au long du processus.

Cette approche a permis à l'entreprise d'économiser beaucoup de temps. Avant Planning Analytics, l’entreprise passait des jours à créer des calculs d’allocation dans Excel. Avec Planning Analytics, l'entreprise peut désormais effectuer ce processus en quatre minutes environ.

Vous souhaitez en savoir plus sur les allocations et les modèles d’allocation ? Regardez le webinaire de Revelwood sur les allocations dans IBM Planning Analytics ou lisez notre article de blog, Conseils et astuces d’IBM Planning Analytics : les allocations dans IBM Planning Analytics.

Vous souhaitez découvrir comment IBM Planning Analytics peut aider votre entreprise ? Consultez le site web pour plus d’informations et pour accéder à un essai gratuit.