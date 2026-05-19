Qu’est-ce que le développement piloté par les spécifications ?

Pour illustrer ce qu’est une spécification efficace en pratique, prenons l’exemple d’une fonctionnalité d’authentification utilisateur :

Vous mettez en œuvre une fonctionnalité de connexion utilisateur pour une application Web. Utilisez la spécification suivante comme référence unique. Ne faites aucune supposition concernant les exigences qui ne sont pas indiquées ici. FONCTIONNALITÉ : connexion utilisateur VUE D’ENSEMBLE : permettre aux utilisateurs inscrits de s’authentifier de manière sécurisée à l’aide de leur adresse e-mail et de leur mot de passe. CRITÈRES D’ACCEPTATION : 1. Le formulaire de connexion doit accepter une adresse e-mail et un mot de passe. 2. Si les identifiants sont valides, l’utilisateur doit être redirigé vers le tableau de bord. 3. Si les identifiants ne sont pas valides, un message d’erreur générique doit s’afficher, sans indiquer le champ incorrect 4. Le compte doit être verrouillé pendant 15 minutes après cinq tentatives de connexion consécutives ayant échoué 5. Les mots de passe doivent uniquement être transmis via HTTPS et ne jamais être stockés en texte clair. HORS PÉRIMÈTRE : - Connexion via les réseaux sociaux (OAuth) - Authentification à deux facteurs - Procédure de réinitialisation du mot de passe CAS LIMITES : - Détecter les champs vides côté client avant l’envoi du formulaire - Rediriger les sessions expirées vers la page de connexion avec un message d’information. Maintenir le bon fonctionnement du formulaire si JavaScript est désactivé. Ne commencez pas la mise en œuvre avant d’avoir confirmé votre compréhension des critères d’acceptation.

Ces spécifications ressemblent aux spécifications fonctionnelles rédigées par les chefs de produit, mais elles se concentrent précisément sur ce que la mise en œuvre doit inclure, autrement dit ses critères d’acceptation, ainsi que sur la manière de gérer correctement les cas limites.

Le plus souvent, cette spécification serait stockée dans le dépôt du projet (« repo ») sur GitHub, sous la forme d’un fichier Markdown comme SPEC.md ou /docs/auth-login.md , et versionnée avec Git, au même titre que la base de code. L’agent IA de codage pourrait y accéder si l’utilisateur la colle dans le prompt ou, de préférence, si celui-ci référence le fichier via une interface en ligne de commande (CLI) afin que l’agent le lise directement dans le répertoire du projet. Par exemple, « Implémente la fonctionnalité décrite dans /docs/auth-login.md . »

Dans les pipelines plus automatisés, le fichier de spécification est transmis dans le prompt système ou dans la fenêtre de contexte au début de la tâche, afin que l’agent dispose de ses instructions avant de commencer.