Qu’est-ce que le développement piloté par les spécifications ?

Le développement piloté par les spécifications (SDD) est une méthode de développement logiciel qui consiste à rédiger et valider une spécification détaillée de la mise en œuvre avant le début du développement. En d’autres termes, cette spécification sert de source d’information unique pour définir ce qu’il faut développer et comment le développer.
Les outils d’IA et les assistants de codage, comme GitHub Copilot de Microsoft, Claude Code d’Anthropic ou Bob d’IBM, rendent désormais la génération de code beaucoup plus accessible. Un agent IA basé sur un grand modèle de langage (LLM) et utilisant des modèles IA avancés peut exécuter en temps réel toute une série de tâches itératives, à tout moment, à partir d’une simple instruction en langage naturel fournie par l’utilisateur.
Pour le développement logiciel, cela signifie qu’il est possible d’optimiser et d’automatiser le processus de développement afin de créer des prototypes, de nouvelles fonctionnalités, des tests unitaires et bien plus encore. Générer du code n’a jamais été aussi simple. Cependant, les personnes qui pratiquent le vibe coding doivent rester vigilantes : l’IA n’est efficace que si les instructions qu’elle reçoit le sont aussi.
Vous avez probablement déjà rencontré de la dette technique dans des situations réelles, peut-être même sans vous en rendre compte. La dette technique existait bien avant le vibe coding et fait partie du développement logiciel depuis des décennies. Elle s’accumule lorsque des raccourcis sont pris pour gagner du temps. Cependant, le vibe coding accélère la dette technique en facilitant la génération de grandes quantités de code, sans nécessairement le comprendre ou le valider pleinement. La pression peut venir de la nécessité de livrer rapidement. La personne qui pratique le vibe coding peut aussi ne pas disposer des compétences techniques nécessaires pour enrayer la dette technique avant même qu’elle n’apparaisse.
Dans le développement assisté par l’IA, la dette technique peut prendre plusieurs formes :
Imaginez une situation que de nombreux développeurs connaissent bien. Vous travaillez depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines sur une nouvelle fonctionnalité, qui est presque prête à être livrée. Puis, sous la pression d’une échéance imminente, vous bouclez les derniers ajustements au moyen d’une série de changements générés par l’IA.
Le code généré, qu’il soit écrit en Python ou dans un autre langage, peut sembler correct du point de vue de l’utilisateur. Pourtant, plusieurs vulnérabilités ont été introduites au cours du processus, des conflits de dépendances sont apparus, et la gestion des cas limites ainsi que les tests ont été entièrement oubliés.
Une spécification formelle établie en amont donne à l’équipe une référence commune pour encadrer chaque phase du cycle de vie du développement logiciel (SDLC), quelle que soit la personne à l’origine du code.
Il existe plusieurs approches et modèles de développement piloté par les spécifications, avec des niveaux variables de maintenance des spécifications et différents compromis. Il ne s’agit pas de suivre une progression stricte vers une « meilleure« méthode : le bon choix dépend de votre base de code, de votre équipe et du problème à résoudre. Avant de choisir une approche, tenez compte des besoins et des contraintes de votre équipe.
Dans le développement avec spécification préalable, la spécification est rédigée avant toute génération de code, sous la forme d’une user story, de critères d’acceptation ou d’un document d’exigences formel. Une fois ce cadre initial défini et le code généré, la spécification n’est pas nécessairement tenue à jour.Elle peut devenir obsolète à mesure que le logiciel évolue.Son objectif principal était d’apporter de la clarté au départ, sans imposer une maintenance continue de la spécification. Cet aspect est considéré comme le « point d’entrée dans le SDD ».1
Dans le développement ancré dans les spécifications, la spécification évolue en même temps que le logiciel. Lorsque les exigences changent et que des fonctionnalités sont ajoutées, la spécification est mise à jour pour refléter l’état actuel du système. Cette approche est particulièrement utile pour les projets qui s’inscrivent dans des initiatives plus larges.
Les tests automatisés font le lien entre la documentation et la mise en œuvre. Ils sont souvent intégrés à un pipeline CI/CD afin de maintenir la synchronisation entre les deux et de les rendre exécutables tout au long du cycle de développement. Cet équilibre entre structure et flexibilité fait du développement ancré dans les spécifications une approche pratique et évolutive pour la plupart des équipes d’ingénierie.1
À l’autre extrémité du spectre se trouve le développement avec la spécification comme source, l’approche la plus centrée sur l’IA. Dans cette approche, les modifications apportées à la spécification déclenchent automatiquement des modifications dans le code. Personne ne remanie alors directement le code.
Ce niveau d’autorité accordé à la spécification exige une grande confiance dans la qualité et la cohérence du pipeline de génération de code par l’IA, qui reste aujourd’hui intrinsèquement non déterministe. En pratique, cela signifie que cette approche peut manquer de rigueur sans supervision humaine solide.Avant de l’adopter, les équipes doivent évaluer soigneusement la maturité de leur stack technique et de leur kit de spécifications, la criticité des systèmes concernés et leur capacité à valider les résultats générés par l’IA.1
Dans la pratique, de nombreuses équipes adoptent des approches hybrides :
Chaque approche a ses forces et ses limites : le contexte compte davantage que le strict respect d’un modèle unique.
Selon le niveau d’autorité que vous souhaitez accorder à la spécification, une spécification efficace peut prendre différentes formes. Toutefois, si vous vous situez au milieu du spectre et choisissez le développement ancré dans les spécifications, la spécification doit décrire ce que le système doit faire, en termes clairs et testables. Elle évite de vous enfermer trop tôt dans la manière dont le système sera mis en œuvre.
La spécification doit être suffisamment détaillée pour inclure les définitions des entrées et des sorties, le schéma de données, les cas limites et les critères de réussite. Elle doit toutefois rester assez légère pour évoluer à mesure que le problème est mieux compris. Avant tout, une bonne spécification doit accélérer le développement : si elle ne vous aide pas à écrire du meilleur code plus rapidement ou à réduire les malentendus, elle est probablement plus détaillée que nécessaire.
Pour illustrer ce qu’est une spécification efficace en pratique, prenons l’exemple d’une fonctionnalité d’authentification utilisateur :
Vous mettez en œuvre une fonctionnalité de connexion utilisateur pour une application Web. Utilisez la spécification suivante comme référence unique. Ne faites aucune supposition concernant les exigences qui ne sont pas indiquées ici. FONCTIONNALITÉ : connexion utilisateur VUE D’ENSEMBLE : permettre aux utilisateurs inscrits de s’authentifier de manière sécurisée à l’aide de leur adresse e-mail et de leur mot de passe. CRITÈRES D’ACCEPTATION : 1. Le formulaire de connexion doit accepter une adresse e-mail et un mot de passe. 2. Si les identifiants sont valides, l’utilisateur doit être redirigé vers le tableau de bord. 3. Si les identifiants ne sont pas valides, un message d’erreur générique doit s’afficher, sans indiquer le champ incorrect 4. Le compte doit être verrouillé pendant 15 minutes après cinq tentatives de connexion consécutives ayant échoué 5. Les mots de passe doivent uniquement être transmis via HTTPS et ne jamais être stockés en texte clair. HORS PÉRIMÈTRE : - Connexion via les réseaux sociaux (OAuth) - Authentification à deux facteurs - Procédure de réinitialisation du mot de passe CAS LIMITES : - Détecter les champs vides côté client avant l’envoi du formulaire - Rediriger les sessions expirées vers la page de connexion avec un message d’information. Maintenir le bon fonctionnement du formulaire si JavaScript est désactivé. Ne commencez pas la mise en œuvre avant d’avoir confirmé votre compréhension des critères d’acceptation.
Ces spécifications ressemblent aux spécifications fonctionnelles rédigées par les chefs de produit, mais elles se concentrent précisément sur ce que la mise en œuvre doit inclure, autrement dit ses critères d’acceptation, ainsi que sur la manière de gérer correctement les cas limites.
Le plus souvent, cette spécification serait stockée dans le dépôt du projet (« repo ») sur GitHub, sous la forme d’un fichier Markdown comme
Dans les pipelines plus automatisés, le fichier de spécification est transmis dans le prompt système ou dans la fenêtre de contexte au début de la tâche, afin que l’agent dispose de ses instructions avant de commencer.
Même si le développement piloté par les spécifications peut faire gagner beaucoup de temps et réduire la dette technique, il faut garder à l’esprit qu’il est aussi possible de consacrer trop d’efforts à la « sur-ingénierie ». Si vous passez trois semaines à débattre du nom d’une seule clé JSON ou d’endpoints d’API précis pour une fonctionnalité qui pourrait être supprimée dans un mois, vous passez à côté de l’objectif du développement piloté par les spécifications.
Ne cherchez pas à modéliser à l’excès tous les scénarios possibles. Privilégiez des spécifications légères et évolutives plutôt que des documents exhaustifs et prétendument « définitifs ». Écrivez ce dont vous avez besoin pour avancer, validez-le rapidement dans le code, puis itérez à mesure que la réalité du projet évolue. En règle générale, le coût de l’amélioration de la spécification doit toujours rester inférieur au coût de correction des malentendus lors de la mise en œuvre. Si cet équilibre s’inverse, il est temps d’arrêter de peaufiner et de commencer à construire.
Avec l’essor de l’assistance au codage par l’IA, le développement piloté par les tests (TDD) et le développement piloté par le comportement (BDD) ont inspiré une nouvelle approche : le développement piloté par les spécifications. Là où le TDD demande aux développeurs de définir les résultats attendus au moyen de tests, et où le BDD leur demande de définir les comportements en collaboration avec les parties prenantes, le développement piloté par les spécifications pose d’abord une question plus fondamentale : avons-nous clairement défini ce que nous construisons, et pour qui ?2,3
À mesure que les agents IA prennent en charge une part croissante du travail de mise en œuvre, la qualité de ce travail dépend directement de la qualité des instructions qu’ils reçoivent. Une spécification bien rédigée ne limite pas le processus de développement : elle l’accélère dans les systèmes logiciels modernes.
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1 Piskala, D. B. (2026). Spec-Driven Development: From Code to Contract in the Age of AI Coding Assistants. arXiv preprint arXiv:2602.00180.
2 Beck, K. (2003). Test-driven development: by example. Addison-Wesley Professional.
3 Farooq, M. S., Omer, U., Ramzan, A., Rasheed, M. A., & Atal, Z. (2023). Behavior driven development: A systematic literature review. IEEE access, 11, 88008-88024.