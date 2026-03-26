Lorsqu'une société acquiert une entreprise, elle consulte naturellement son bilan pour se faire une idée de sa valeur. La dette financière, qui se présente sous la forme de prêts ou de passifs qui doivent éventuellement être remboursés, est un composant relativement simple à analyser dans le cadre d'une acquisition.

Mais il existe un autre type de dette, de plus en plus important dans l'ingénierie logicielle, qui n'est pas formellement comptabilisé. La dette technique se manifeste par un code fragile, des architectures et des systèmes dépassés incapables de s’adapter aux technologies et tendances émergentes.

Dans les deux cas, les acquéreurs doivent faire des choix, impliquant souvent des compromis importants. Elles pouvaient rembourser le « principal » en remboursant les prêts ou, dans l’exemple de la dette technique, en restructurant les systèmes. Elles pourraient se restructurer en renégociant les conditions financières ou en modernisation progressive de leur pile technologique. Ou elles peuvent simplement accepter le fardeau de la dette et faire face aux conséquences d'une agilité financière ou technique réduite.

Tout comme la dette financière, la dette technique a tendance à s’accumuler. Chaque raccourci pris aujourd’hui rend le travail futur plus lent, plus risqué et plus coûteux, créant une pression pour encore plus de raccourcis, conduisant à plus de désordre, plus de retards, un cercle vicieux.

Les bases de code étant de plus en plus difficiles à utiliser, l'ajout de nouvelles fonctionnalités prend plus de temps, et les ingénieurs évitent de faire des mises à jour de peur de tout casser. Le nouveau code est superposé à l'ancien, avec des effets secondaires imprévisibles. Complexité des composés. Les bugs se multiplient, ce qui peut entraîner des vulnérabilités. Les développeurs commencent à avoir l'impression de passer tout leur temps à éteindre des incendies et à trouver des solutions, alors qu'ils préfèrent créer quelque chose de nouveau et de passionnant plutôt que de s'occuper d'anciens systèmes.

Les développeurs ferment. Les employés qui connaissent mieux les anciens systèmes partent, ce qui entraîne une perte de connaissances institutionnelles. Les délais d’intégration se prolongent. La documentation en pâtit, ce qui entraîne des doublons et des correctifs rapides qui traitent des problèmes plus importants.

La recherche de l’IBM Institute for Business Value montre que les entreprises qui prennent pleinement en compte le coût de la gestion de la dette technique dans leurs analyses de rentabilité de l’IA génèrent un ROI de 29 % plus élevé que celles qui ne le font pas. Et la logique va dans l’autre sens : ignorer la dette technique entraîne une baisse du ROI de 18 % à 29 %. C’est une période intéressante pour l’informatique, car les outils de codage basés sur l’IA ont pris d’assaut le terrain, pour le meilleur et pour le pire. La technologie qui peut exacerber la dette technique est un outil puissant pour la résoudre.