Lorsqu'une société acquiert une entreprise, elle consulte naturellement son bilan pour se faire une idée de sa valeur. La dette financière, qui se présente sous la forme de prêts ou de passifs qui doivent éventuellement être remboursés, est un composant relativement simple à analyser dans le cadre d'une acquisition.
Mais il existe un autre type de dette, de plus en plus important dans l'ingénierie logicielle, qui n'est pas formellement comptabilisé. La dette technique se manifeste par un code fragile, des architectures et des systèmes dépassés incapables de s’adapter aux technologies et tendances émergentes.
Dans les deux cas, les acquéreurs doivent faire des choix, impliquant souvent des compromis importants. Elles pouvaient rembourser le « principal » en remboursant les prêts ou, dans l’exemple de la dette technique, en restructurant les systèmes. Elles pourraient se restructurer en renégociant les conditions financières ou en modernisation progressive de leur pile technologique. Ou elles peuvent simplement accepter le fardeau de la dette et faire face aux conséquences d'une agilité financière ou technique réduite.
Tout comme la dette financière, la dette technique a tendance à s’accumuler. Chaque raccourci pris aujourd’hui rend le travail futur plus lent, plus risqué et plus coûteux, créant une pression pour encore plus de raccourcis, conduisant à plus de désordre, plus de retards, un cercle vicieux.
Les bases de code étant de plus en plus difficiles à utiliser, l'ajout de nouvelles fonctionnalités prend plus de temps, et les ingénieurs évitent de faire des mises à jour de peur de tout casser. Le nouveau code est superposé à l'ancien, avec des effets secondaires imprévisibles. Complexité des composés. Les bugs se multiplient, ce qui peut entraîner des vulnérabilités. Les développeurs commencent à avoir l'impression de passer tout leur temps à éteindre des incendies et à trouver des solutions, alors qu'ils préfèrent créer quelque chose de nouveau et de passionnant plutôt que de s'occuper d'anciens systèmes.
Les développeurs ferment. Les employés qui connaissent mieux les anciens systèmes partent, ce qui entraîne une perte de connaissances institutionnelles. Les délais d’intégration se prolongent. La documentation en pâtit, ce qui entraîne des doublons et des correctifs rapides qui traitent des problèmes plus importants.
La recherche de l’IBM Institute for Business Value montre que les entreprises qui prennent pleinement en compte le coût de la gestion de la dette technique dans leurs analyses de rentabilité de l’IA génèrent un ROI de 29 % plus élevé que celles qui ne le font pas. Et la logique va dans l’autre sens : ignorer la dette technique entraîne une baisse du ROI de 18 % à 29 %. C’est une période intéressante pour l’informatique, car les outils de codage basés sur l’IA ont pris d’assaut le terrain, pour le meilleur et pour le pire. La technologie qui peut exacerber la dette technique est un outil puissant pour la résoudre.
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L’IA peut amplifier la rapidité avec laquelle l’impact de la dette technique s’accumule, car elle se situe au sommet de la pile technologique. Par exemple, alors que les grands modèles de langage (LLM) permettent de générer rapidement de grands volumes de code et d'échafauder des fonctionnalités sans compréhension approfondie, les normes de codage et l'examen du code peuvent prendre du retard.
Les modèles d'invite, les cadres des exigences d' orchestration de l'IA, les pipelines de recherche et les boucles d'agents sont superposés aux systèmes existants, mais peuvent masquer ce que fait réellement un système, ce qui rend le débogage plus difficile. Donc, quand quelque chose se casse, on ne sait pas toujours exactement ce qui s'est cassé et pourquoi. Les défaillances peuvent être subtiles et entraîner des comportements imprévus en aval.
L'IA introduit également de nouvelles catégories de dettes, comme des prompts qui ne fonctionnent que dans des contextes spécifiques, des données de récupération de faible qualité et des dérives de modèles. Et comme les modèles changent constamment, ce churning peut entraîner des défaillances tout au long du cycle de vie de l’IA à cause de la « dette de compatibilité ». Même les startups agiles peuvent commencer à accumuler de nouvelles dettes techniques dès le premier jour, en raison de la rapidité avec laquelle la technologie évolue.
La génération de codes d'IA et le mouvement de "codage vibe" sont souvent associés à une mentalité de "le modèle s'en chargera", reportant la complexité sur le LLM. L'absence de logique explicite, par rapport au codage traditionnel, peut entraîner des systèmes sous-conçus et des comportements imprévisibles.
La réduction de la dette technique repose sur la capacité à mesurer la dette. Mais il peut être difficile de mesurer la dette technique, même si l'on peut en mesurer les effets, tels que le ralentissement des cycles de développement, la frustration des équipes de développement et les retards de livraison.
Les indicateurs de livraison indiquent l’efficacité avec laquelle une équipe peut livrer et maintenir les logiciels. Les délais de mise en œuvre et les taux d’échec du changement suggèrent des problèmes liés à la dette technologique.
Il existe également des indicateurs au niveau du code qui offrent une vision plus précise de la dette sous-jacente, comme les mesures de la qualité du code. La complexité cyclomatique, la duplication de code et la présence d' « odeurs de code » permettent de quantifier la difficulté d'apporter des modifications à une base de code, ce qui a un impact direct sur sa maintenabilité.
Mais l'examen minutieux du code n'est pas suffisant, car il ne permet souvent pas de comprendre comment la dette technique entraîne des résultats non désirés et un travail de refonte important. La quantification du volume de bugs, des défauts des produits, des délais d'intégration et d'autres problèmes rencontrés par les développeurs peut aider à identifier la cause racine. Combien de temps les développeurs de logiciels consacrent-ils à la lutte contre les incendies plutôt qu'à l'expédition ?
Historiquement, la gestion de la dette technique a été considérée comme une corvée informatique, une tâche effectuée en coulisses par nécessité, souvent négligée par les principales parties prenantes. Mais à l’ère de l’IA, la gestion de la dette technologique devient une préoccupation existentielle, suffisamment importante pour attirer l’attention de l’ensemble de la direction. Selon les recherches d'IBV, 81 % des cadres affirment que la dette technique limite déjà le succès de l’IA. 69 % estiment que cela rendra certaines initiatives financièrement non viables.
Bien que l'automatisation de l'IA puisse aggraver la dette technologique, l'assistance au codage alimentée par l'IA promet une solution puissante. La dette technologique s'aggrave dans le secteur informatique, et concentrer les investissements là où cette croissance se produit le plus est une approche intelligente.
Le refactoring de code modifie la structure interne du code logiciel sans modifier son comportement externe ni affecter ses fonctions. Au lieu de nettoyer manuellement l’ancien code pour appliquer des schémas cohérents et simplifier les fonctions trop complexes, les spécialistes peuvent exécuter des refactorisations ciblées sur l’ensemble des référentiels et moderniser les schémas progressivement, transformant ainsi un projet d’envergure en un processus de gestion continue de la dette, et rendre la maintenance de routine plus évolutive.
L'une des principales sources d'endettement est le manque de contexte. Les outils de documentation de code IA peuvent générer de la documentation pour les systèmes héritage et expliquer ce que les fonctions font réellement. Ils peuvent dédupliquer les codes redondants et suggérer des possibilités de consolidation. Cela réduit le temps d’intégration et rationalise le processus de développement, ce qui résout la crainte de casser quelque chose en touchant à l’ancien code.
Les tests automatisés peuvent aider les développeurs à trouver et éliminer rapidement les bugs cachés et à modifier en toute sécurité le code héritage. Cela peut accélérer les progrès au sein de chaque sprint et réduire le nombre de bogues en attente grâce à des corrections de bogues efficaces, évitant ainsi des régressions coûteuses. Souvent, le véritable bloqueur n’est pas un mauvais code, mais l’absence d’un environnement sûr pour le modifier. L’IA peut lire et comprendre la sémantique du code, déduire le comportement prévu du code ou d’un module spécifique, et générer des cas de test significatifs à partir de cette compréhension. Les membres de l’équipe peuvent demander à l’IA de générer des tests couvrant les cas edge et reflétant le comportement actuel, effectuer ces tests pour établir une base, puis refactorer le code et retester.
L'IA peut analyser les systèmes à un niveau élevé, en identifiant les composants couplés et les dépendances, et en suggérant des voies de mise à niveau qui informent une feuille de route stratégique qui prend en compte la façon dont les composants liés fonctionnent. Ceci est particulièrement utile pour les migrations à grande échelle, qui peuvent être autrement risquées. L'IA aide à traduire le code entre les cadres des exigences et les langues, à mettre à jour les API dans de nombreux fichiers et à maintenir la cohérence pendant les transitions.
Selon l’étude IBV, la part de l’IA dans les dépenses informatiques devrait passer d’environ 11 % à plus de 18 %. Cette croissance nécessitera de donner la priorité à la réduction de la dette, sinon les investissements dans l'IA risquent d'être compromis par des coûts qui n'apparaissent pas au bilan.
La gestion de la dette technique est souvent considérée comme un problème d'ingénierie, mais il s'agit également d'un problème culturel. Il s'agit tout autant de structurer les équipes et d'aligner les incitations que de nettoyer le vieux code.
Dans de nombreuses entreprises, les équipes d'ingénieurs sont implicitement récompensées pour la livraison rapide de nouvelles fonctionnalités, et la maintenabilité à long terme est négligée. Les feuilles de route mettent l'accent sur les résultats visibles pour les utilisateurs finaux, et les efforts visant à réduire la dette future ne parviennent souvent pas à rivaliser avec cette incitation. Au fil du temps, cela crée un déséquilibre qui récompense les développeurs pour l'accroissement de la dette technique plutôt que pour son remboursement.
Les équipes cloisonnées et les workflows fragmentés peuvent aggraver le problème. Lorsque la propriété d'un système est répartie entre de nombreuses parties prenantes, aucune équipe ne se sent responsable de sa santé globale, et les décisions prises pour l'avantage d'une équipe peuvent en fait nuire à une autre équipe. Les décisions à court terme prises par une équipe peuvent avoir des effets imprévus et durables. En l'absence d'un propriétaire clair, aucune équipe individuelle n'est responsable de l'entretien et de l'optimisation d'un système au fil du temps. Le code frais se transforme rapidement en « code héritage ».
Au-delà des changements organisationnels visant à assurer l'appropriation et la coopération entre les équipes, il est nécessaire de transformer le projet de réduction de la dette technique en un processus continu. Une gestion de projet rigoureuse est indispensable pour identifier la dette technique et y remédier par des avis réguliers.
L’IA peut contribuer à systématiser l’analyse du code en réduisant le coût des tâches de maintenance de routine, ce qui permet aux équipes de remédier à la dette technique de manière progressive plutôt que de reporter les améliorations à un avenir qui ne semble jamais arriver, ce qui conduit finalement à un code de haute qualité. Au fil du temps, ces gains s'additionnent, ce qui se traduit par une meilleure qualité des logiciels et de meilleurs résultats pour l'entreprise.
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