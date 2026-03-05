Qu’est-ce que l’analyse de scénarios ?

Dans l’ensemble du secteur financier, les processus institutionnels et les méthodes traditionnelles sont remplacés par des systèmes basés sur L’intelligence artificielle (IA). Cette affirmation est vraie pour l’analyse de scénarios, où l’IA remplace la modélisation manuelle et statique par des simulations automatisées capables de traiter des jeux de données en temps réel. Plus précisément, L’IA dans la modélisation financière gagne en popularité, car elle révolutionne les processus de planification, de budgétisation et de prévision.

Ces outils modernes pilotés par l’IA peuvent générer et tester des centaines, voire des milliers de scénarios en quelques minutes, et révéler des schémas qui échappent souvent aux analystes humains. Ils peuvent également permettre un recalcul instantané lorsque les variables changent et optimiser les scénarios en temps réel.

Le partenariat entre IBM et Solar Coca-Cola, la deuxième usine d’embouteillage de Coca-Cola au Brésil, constitue un exemple concret de l’utilisation d’outils modernes de planification financière. Après avoir étendu ses opérations et décentralisé ses activités, Solar avait besoin d’un meilleur moyen de gérer le reporting et la modélisation des données.

En partenariat avec CTI Global, un IBM Business Partner, le travail à démarrer pour élaborer et mettre en œuvre une solution de planification intégrée qui a permis d’accroître l’efficacité des services et d’améliorer les productions globales de rapports.

« Pour l’ensemble de l’équipe, nous économisons de cinq à sept jours par mois par rapport au temps que nous consacrions à la création de rapports sous forme de feuilles de calcul », explique Hermeson Anibal Marques, directeur financier principal de Solar Coca-Cola.

Les informations générées par l’intégration d’IBM Planning Analytics sont multiples, impactant l’ensemble de l’entreprise et tous les niveaux de direction. De plus, la transformation de la planification de Solar se déploie du côté de l’offre de la chaîne de valeur grâce aux capacités de simulation de Planning Analytics. L’outil aide Solar à voir l’impact des facteurs de coûts externes sur des facteurs clés tels que les politiques de tarification et les niveaux de demande, ce qui permet de prendre des décisions stratégiques et d’accroître l’agilité dans une entreprise complexe.