Qu’est-ce que l’analyse de scénarios ?

L’analyse de scénarios est le processus d’évaluation des scénarios futurs et de prédiction des résultats potentiels. Une entreprise utilisera l’analyse de scénarios pour examiner les impacts potentiels d’événements positifs et négatifs, qu’ils soient ou non sous son contrôle.
Cette technique est essentielle à la stratégie d’investissement et à la finance d’entreprise, permettant des évaluations détaillées des risques et une prise de décision basée sur les données. Toutes les entreprises doivent faire face à l’incertitude de l’avenir. Grâce à l’analyse de scénarios, elles peuvent prendre des décisions de planification stratégique afin d’explorer une série d’événements futurs possibles, tels que l’incertitude économique, les perturbations météorologiques et l’expansion d’une gamme de produits.
Plutôt que de s’appuyer sur une seule prévision, l’analyse de scénarios offre un éventail de résultats possibles, allant du scénario le plus favorable au scénario le plus défavorable, selon l’analyse. Le processus est également considéré comme une technique de gestion des risques, car il aide les entreprises à élaborer des plans d’action et à faire face aux imprévus afin de gérer les différents scénarios possibles.
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.
L’analyse de scénarios offre aux équipes de planification et d’analyse financière (FP&A) au sein d’une organisation une stratégie commerciale pour faire face aux changements inattendus et soudains. Ce processus fournit aux dirigeants d’entreprise et aux autres décideurs les informations nécessaires pour évaluer les risques potentiels et les facteurs clés, ce qui leur permet de prendre des décisions plus éclairées.
En prenant en compte une gamme de résultats possibles, l’analyse de scénarios améliore les prévisions et la budgétisation pour les équipes de planification financière et les parties prenantes. Cette méthode démontre l’engagement de l’entreprise en matière de proactivité et de sensibilisation aux risques, en particulier en ce qui concerne les flux de trésorerie et la rentabilité. Les changements majeurs sont parfois inévitables et l’analyse de scénarios est un moyen de favoriser l’agilité organisationnelle.
La méthode est également utilisée pour évaluer le degré de risque de différentes décisions commerciales, telles que l’ouverture de nouveaux bureaux ou le développement d’une nouvelle ligne de produits. En effectuant une analyse de scénario, les entreprises évitent de se lancer tête baissée dans un investissement et disposent au contraire d’analyses étayées par des données qui les guident dans leurs décisions.
Bien que les entreprises utilisent souvent ces termes de manière interchangeable, l’analyse de scénarios et la planification de scénarios remplissent des fonctions distinctes dans le cadre de la gestion stratégique. Les deux sont des processus importants ; l’analyse de scénarios est un outil de diagnostic qui utilise des données quantitatives, tandis que la planification de scénarios est un processus plus large et plus imaginatif.
Les principales différences sont les suivantes :
Une analyse de scénarios comprend généralement trois types de scénarios. Ils peuvent également être classés par approche et diffèrent en fonction de l’horizon temporel. Les entreprises intégreront une combinaison de types de scénarios pour se préparer à un éventail de futurs potentiels, y compris des hypothèses sur les indicateurs clients, les coûts d’exploitation, l’inflation et les conditions du marché.
Le scénario de base est le scénario moyen fondé sur les hypothèses actuelles. Ce résultat est le plus réaliste dans un modèle d’entreprise et sert de référence pour comparer les scénarios possibles. Par exemple, une entreprise peut prévoir une croissance de son chiffre d’affaires de 10 % sur la base des tendances historiques, même si son objectif est de 20 % (dans le meilleur des cas) ou de 0 % (dans le pire des cas).
Ce scénario est la projection la plus pessimiste possible et prend en compte tous les risques négatifs, en les analysant en fonction de leur impact maximal. Il est généralement utilisé pour l’évaluation des risques et prend en compte les pires scénarios, tels qu’un krach boursier, une défaillance totale des opérations, le changement climatique ou une perte financière importante. Par exemple, si le lancement d’un produit échoue ou si une récession majeure frappe l’entreprise.
Un scénario optimiste correspond au résultat idéal prévu pour atteindre un objectif particulier. Ce scénario est une projection très favorable dans laquelle toutes les variables clés s’alignent, aidant l’entreprise à identifier les domaines d’opportunité. Il s’agit par exemple d’une entreprise qui modélise une forte croissance des ventes et de faibles coûts d’exploitation tout en réalisant une forte acquisition de parts de marché.
Il n’y a aucune restriction quant au nombre de cas utilisés dans l’analyse de scénarios. Une entreprise peut envisager de nombreux scénarios avec différentes séries d’hypothèses. Le seul inconvénient d’avoir de nombreux cas possibles est qu’un plus grand nombre de scénarios nécessite plus d’analystes, ce qui peut être chronophage.
En outre, il existe différents scénarios qui répondent à des objectifs plus spécifiques :
Certains sont classés par approche, comme les facteurs internes ou externes :
D’autres scénarios sont classés par durée :
L’analyse de scénarios constitue un test de résistance pour les entreprises. Cette méthode sert de pont entre la budgétisation statique et la gestion dynamique des risques. Elle permet aux directeurs financiers d’aller au-delà des estimations ponctuelles et de démontrer l’impact de la volatilité sur le résultat net.
En isolant des variables spécifiques, les analystes peuvent déterminer la sensibilité d’un projet ou d’un investissement aux changements de l’environnement interne et externe. Ce processus va au-delà de la simple prévision en tenant compte de l’incertitude par le biais d’une série de résultats discrets et fondés sur les données. Pour appliquer l’analyse de scénarios, il convient de suivre quelques étapes générales.
Commencez par un énoncé clair du problème. Identifiez les décisions que les dirigeants doivent prendre et à quel moment. Précisez le périmètre, les contraintes et les hypothèses, et indiquez clairement qui est responsable des décisions et qui les influence. Expliquez pourquoi ce problème est important et reliez-la à un impact mesurable, tel que les revenus, les coûts, le risque ou la conformité. Définissez le succès de manière concrète et évitez de vous fixer des objectifs vagues.
Les analystes doivent également faire la distinction entre les variables contrôlables et incontrôlables afin de mieux cerner leur marge de manœuvre. Confirmez l’alignement sur la stratégie et les valeurs de l’entreprise. Privilégiez une définition concise. Un énoncé de problème ciblé guide l’analyse, prévient les dérives et garantit que les équipes évaluent les scénarios en fonction d’un même objectif.
Commencez par mettre en place un modèle d’« activités habituelles ». Il sert de référence et utilise les données actuelles et historiques ainsi que les tendances existantes pour faire une projection des résultats les plus probables en l’absence de perturbations majeures. Utilisez les rapports financiers, les indicateurs opérationnels, les informations clients et les études de marché comme données. Au cours de cette étape, les analystes doivent identifier les variables fondamentales qui auront le plus d’impact sur les résultats.
Les analystes doivent également identifier les principaux facteurs influençant les résultats, tels que les tendances de la demande, les actions concurrentielles ou la capacité de la chaîne d’approvisionnement. Faites appel à des experts du domaine pour tester les hypothèses et recueillir des points de vue divers, ce qui contribue à réduire les biais. Résumez les résultats dans un document concis et mettez en évidence les incertitudes qui ont le plus d’impact, car ce sont elles qui façonneront le cadre du scénario.
La prochaine étape du processus d’analyse des scénarios consiste à créer un modèle structuré pour assurer la cohérence, au format Excel ou au moyen de toute autre plateforme de tableaux structurés. Définissez des éléments communs à chaque scénario, tels que la description narrative, les hypothèses clés, l’impact financier, les risques et les recommandations.
Au cours de cette étape, les analystes doivent définir un horizon temporel correspondant aux décisions à prendre et fixer des indicateurs standard pour comparer les scénarios. Ces indicateurs peuvent inclure le chiffre d’affaires, la marge, les besoins en capital et les besoins en main-d’œuvre.
Alignez ces indicateurs sur les KPI de l’entreprise, puis définissez également les éléments qualitatifs. Le résultat de cette étape consiste généralement en un modèle financier qu’une entreprise utilise pour tester différentes hypothèses et voir comment elles affectent les indicateurs clés.
Une fois le modèle défini, l’étape suivante consiste à élaborer les scénarios. Les analystes doivent élaborer des scénarios de base, des scénarios pessimistes et des scénarios optimistes (entre autres), en fonction du problème. Il est important d’inclure les parties prenantes de toute l’entreprise pour avoir une vision globale des scénarios possibles.
Identifiez les variables clés et déterminez les plages appropriées pour chacune en fonction des données historiques et de l’expertise. Il est important d’avoir des scénarios crédibles et non trop extrêmes. Un autre moyen de comprendre l’impact de chaque scénario est la modélisation de scénarios, qui peut être utilisée dans l’analyse de scénarios pour en quantifier les effets.
Analysez les résultats de l’analyse des scénarios pour déterminer les étapes suivantes. Évaluez les risques et les opportunités de chaque scénario, puis élaborez une réponse stratégique ou un plan d’urgence. Il est important d’analyser chaque scénario en profondeur et de comparer les résultats pour voir si des tendances cohérentes se dessinent.
Les entreprises fixent souvent des seuils spécifiques ou des indicateurs avancés sur la base de l’analyse. Si une variable dépasse un certain seuil, par exemple si la dévaluation de la devise atteint un certain pourcentage, l’analyse fournit une feuille de route prédéfinie pour y répondre. Il est important de suivre l’évolution de la situation et d’actualiser l’analyse à mesure que de nouvelles informations sont disponibles.
Voici quelques-uns des principaux avantages de l’analyse de scénarios :
Dans l’ensemble du secteur financier, les processus institutionnels et les méthodes traditionnelles sont remplacés par des systèmes basés sur L’intelligence artificielle (IA). Cette affirmation est vraie pour l’analyse de scénarios, où l’IA remplace la modélisation manuelle et statique par des simulations automatisées capables de traiter des jeux de données en temps réel. Plus précisément, L’IA dans la modélisation financière gagne en popularité, car elle révolutionne les processus de planification, de budgétisation et de prévision.
Ces outils modernes pilotés par l’IA peuvent générer et tester des centaines, voire des milliers de scénarios en quelques minutes, et révéler des schémas qui échappent souvent aux analystes humains. Ils peuvent également permettre un recalcul instantané lorsque les variables changent et optimiser les scénarios en temps réel.
Le partenariat entre IBM et Solar Coca-Cola, la deuxième usine d’embouteillage de Coca-Cola au Brésil, constitue un exemple concret de l’utilisation d’outils modernes de planification financière. Après avoir étendu ses opérations et décentralisé ses activités, Solar avait besoin d’un meilleur moyen de gérer le reporting et la modélisation des données.
En partenariat avec CTI Global, un IBM Business Partner, le travail à démarrer pour élaborer et mettre en œuvre une solution de planification intégrée qui a permis d’accroître l’efficacité des services et d’améliorer les productions globales de rapports.
« Pour l’ensemble de l’équipe, nous économisons de cinq à sept jours par mois par rapport au temps que nous consacrions à la création de rapports sous forme de feuilles de calcul », explique Hermeson Anibal Marques, directeur financier principal de Solar Coca-Cola.
Les informations générées par l’intégration d’IBM Planning Analytics sont multiples, impactant l’ensemble de l’entreprise et tous les niveaux de direction. De plus, la transformation de la planification de Solar se déploie du côté de l’offre de la chaîne de valeur grâce aux capacités de simulation de Planning Analytics. L’outil aide Solar à voir l’impact des facteurs de coûts externes sur des facteurs clés tels que les politiques de tarification et les niveaux de demande, ce qui permet de prendre des décisions stratégiques et d’accroître l’agilité dans une entreprise complexe.
Découvrez comment les prévisions pilotées par l’IA, l’analyse automatisée des écarts et les informations en temps réel sur les performances aident les équipes financières.
Découvrez comment les directeurs et responsables financiers peuvent tirer le meilleur parti de l’IA générative, notamment en termes de préparation, d’application et de conditions requises pour faire de l’IA un véritable atout.
Examinez comment les solutions pilotées par l’IA redéfinissent le rôle du directeur financier d’aujourd’hui et améliorent la planification financière.
Bénéficiez d’une planification commerciale intégrée et optimisée par l’IA, avec la liberté de la déployer dans l’environnement qui correspond le mieux à vos objectifs.
Transformez vos finances avec la solution d’IA d’IBM dédiée, qui s’appuie sur l’automatisation intelligente et les informations prédictives pour rendre vos opérations financières plus intelligentes, plus rapides et plus résilientes.
Réinventez la finance avec IBM® Consulting, qui combine expertise et solutions pilotées par l’IA pour un service financier plus efficace et plus stratégique.