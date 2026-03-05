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Qu’est-ce que l’analyse de scénarios ?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Publié le 5 mars 2026

Analyse de scénarios : définition

L’analyse de scénarios est le processus d’évaluation des scénarios futurs et de prédiction des résultats potentiels. Une entreprise utilisera l’analyse de scénarios pour examiner les impacts potentiels d’événements positifs et négatifs, qu’ils soient ou non sous son contrôle.

Cette technique est essentielle à la stratégie d’investissement et à la finance d’entreprise, permettant des évaluations détaillées des risques et une prise de décision basée sur les données. Toutes les entreprises doivent faire face à l’incertitude de l’avenir. Grâce à l’analyse de scénarios, elles peuvent prendre des décisions de planification stratégique afin d’explorer une série d’événements futurs possibles, tels que l’incertitude économique, les perturbations météorologiques et l’expansion d’une gamme de produits.

Plutôt que de s’appuyer sur une seule prévision, l’analyse de scénarios offre un éventail de résultats possibles, allant du scénario le plus favorable au scénario le plus défavorable, selon l’analyse. Le processus est également considéré comme une technique de gestion des risques, car il aide les entreprises à élaborer des plans d’action et à faire face aux imprévus afin de gérer les différents scénarios possibles.

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Pourquoi l’analyse de scénarios est-elle importante ?

L’analyse de scénarios offre aux équipes de planification et d’analyse financière (FP&A) au sein d’une organisation une stratégie commerciale pour faire face aux changements inattendus et soudains. Ce processus fournit aux dirigeants d’entreprise et aux autres décideurs les informations nécessaires pour évaluer les risques potentiels et les facteurs clés, ce qui leur permet de prendre des décisions plus éclairées.

En prenant en compte une gamme de résultats possibles, l’analyse de scénarios améliore les prévisions et la budgétisation pour les équipes de planification financière et les parties prenantes. Cette méthode démontre l’engagement de l’entreprise en matière de proactivité et de sensibilisation aux risques, en particulier en ce qui concerne les flux de trésorerie et la rentabilité. Les changements majeurs sont parfois inévitables et l’analyse de scénarios est un moyen de favoriser l’agilité organisationnelle.

La méthode est également utilisée pour évaluer le degré de risque de différentes décisions commerciales, telles que l’ouverture de nouveaux bureaux ou le développement d’une nouvelle ligne de produits. En effectuant une analyse de scénario, les entreprises évitent de se lancer tête baissée dans un investissement et disposent au contraire d’analyses étayées par des données qui les guident dans leurs décisions.

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Analyse de scénarios et planification de scénarios

Bien que les entreprises utilisent souvent ces termes de manière interchangeable, l’analyse de scénarios et la planification de scénarios remplissent des fonctions distinctes dans le cadre de la gestion stratégique. Les deux sont des processus importants ; l’analyse de scénarios est un outil de diagnostic qui utilise des données quantitatives, tandis que la planification de scénarios est un processus plus large et plus imaginatif.

Les principales différences sont les suivantes :

  • Approche quantitative ou qualitative : l’analyse de scénarios s’appuie fortement sur la modélisation mathématique et les données statistiques pour prédire les résultats. De son côté, la planification de scénarios met l’accent sur la narration et sur les informations qualitatives afin de comprendre comment les changements sociaux, politiques et technologiques sont susceptibles de se croiser.
  • Champ d’application étroit ou étendu : les analystes de données utilisent généralement l’analyse de scénarios pour évaluer l’impact d’un changement unique, tel qu’une hausse des taux d’intérêt. Les planificateurs financiers utilisent la planification de scénarios pour envisager l’impact d’événements majeurs, tels qu’une pandémie mondiale ou une transition énergétique soudaine, sur l’ensemble d’un secteur.
  • Objectif tactique ou stratégique : l’analyse de scénarios permet de prendre des décisions tactiques immédiates, telles que l’établissement d’un budget ou la tarification d’un produit. La planification de scénarios oriente la stratégie de haut niveau, en aidant les responsables financiers à identifier de nouvelles opportunités de marché ou des menaces existentielles des années à l’avance.
  • Format de sortie : le résultat de l’analyse de scénarios consiste généralement en une feuille de calcul ou un graphique d’analyse de sensibilité montrant une gamme de valeurs financières. Le résultat de la planification de scénarios est un ensemble de récits futurs distincts qui décrivent les risques et les stratégies.

Types d’analyse de scénarios

Une analyse de scénarios comprend généralement trois types de scénarios. Ils peuvent également être classés par approche et diffèrent en fonction de l’horizon temporel. Les entreprises intégreront une combinaison de types de scénarios pour se préparer à un éventail de futurs potentiels, y compris des hypothèses sur les indicateurs clients, les coûts d’exploitation, l’inflation et les conditions du marché.

Scénario de base

Le scénario de base est le scénario moyen fondé sur les hypothèses actuelles. Ce résultat est le plus réaliste dans un modèle d’entreprise et sert de référence pour comparer les scénarios possibles. Par exemple, une entreprise peut prévoir une croissance de son chiffre d’affaires de 10 % sur la base des tendances historiques, même si son objectif est de 20 % (dans le meilleur des cas) ou de 0 % (dans le pire des cas).

Scénario pessimiste

Ce scénario est la projection la plus pessimiste possible et prend en compte tous les risques négatifs, en les analysant en fonction de leur impact maximal. Il est généralement utilisé pour l’évaluation des risques et prend en compte les pires scénarios, tels qu’un krach boursier, une défaillance totale des opérations, le changement climatique ou une perte financière importante. Par exemple, si le lancement d’un produit échoue ou si une récession majeure frappe l’entreprise.

Scénario optimiste

Un scénario optimiste correspond au résultat idéal prévu pour atteindre un objectif particulier. Ce scénario est une projection très favorable dans laquelle toutes les variables clés s’alignent, aidant l’entreprise à identifier les domaines d’opportunité. Il s’agit par exemple d’une entreprise qui modélise une forte croissance des ventes et de faibles coûts d’exploitation tout en réalisant une forte acquisition de parts de marché. 

Analyse de scénarios multiples

Il n’y a aucune restriction quant au nombre de cas utilisés dans l’analyse de scénarios. Une entreprise peut envisager de nombreux scénarios avec différentes séries d’hypothèses. Le seul inconvénient d’avoir de nombreux cas possibles est qu’un plus grand nombre de scénarios nécessite plus d’analystes, ce qui peut être chronophage.

En outre, il existe différents scénarios qui répondent à des objectifs plus spécifiques :

  • Scénarios normatifs : ces scénarios sont basés sur les résultats les plus probables et s’appuient sur des variables connues. Cela aide les entreprises à aligner la planification et les priorités sur ce qui semble le plus probable.
  • Scénarios extrêmes ou de cas limites : les analystes examinent les scénarios les moins probables pour tester la résilience d’une entreprise et sa capacité à élaborer et à mettre en œuvre des plans d’urgence.

Certains sont classés par approche, comme les facteurs internes ou externes :

  • Scénarios internes : ce scénario se concentre sur différents facteurs qui relèvent du contrôle de l’entreprise. Il prend en compte des facteurs internes, tels que les niveaux de personnel, les initiatives de la chaîne d’approvisionnement et les améliorations opérationnelles.
  • Scénarios externes : ce type de scénario se concentre sur des facteurs externes échappant au contrôle de l’entreprise. Il prend en compte des facteurs tels que les changements économiques et les tendances actuelles en matière de technologie dans le cadre de scénarios futurs.

D’autres scénarios sont classés par durée :

  • Scénarios à court terme : ce scénario a généralement une durée d’un à trois ans et est utilisé pour une prise de décision immédiate. Il aide les organisations à évaluer les impacts à court terme, tels que la volatilité du marché et les changements dans la chaîne d’approvisionnement.
  • Scénarios à long terme : ce scénario couvre souvent des horizons temporels de 10 à 30 ans et est utilisé pour des changements à grande échelle, tels qu’une évolution démographique dans la société et de nouvelles technologies telles que l’IA agentique et les capacités de machine learning (ML).

Comment fonctionne l’analyse de scénarios ?

L’analyse de scénarios constitue un test de résistance pour les entreprises. Cette méthode sert de pont entre la budgétisation statique et la gestion dynamique des risques. Elle permet aux directeurs financiers d’aller au-delà des estimations ponctuelles et de démontrer l’impact de la volatilité sur le résultat net.

En isolant des variables spécifiques, les analystes peuvent déterminer la sensibilité d’un projet ou d’un investissement aux changements de l’environnement interne et externe. Ce processus va au-delà de la simple prévision en tenant compte de l’incertitude par le biais d’une série de résultats discrets et fondés sur les données. Pour appliquer l’analyse de scénarios, il convient de suivre quelques étapes générales.

1. Définir le problème

Commencez par un énoncé clair du problème. Identifiez les décisions que les dirigeants doivent prendre et à quel moment. Précisez le périmètre, les contraintes et les hypothèses, et indiquez clairement qui est responsable des décisions et qui les influence. Expliquez pourquoi ce problème est important et reliez-la à un impact mesurable, tel que les revenus, les coûts, le risque ou la conformité. Définissez le succès de manière concrète et évitez de vous fixer des objectifs vagues.

Les analystes doivent également faire la distinction entre les variables contrôlables et incontrôlables afin de mieux cerner leur marge de manœuvre. Confirmez l’alignement sur la stratégie et les valeurs de l’entreprise. Privilégiez une définition concise. Un énoncé de problème ciblé guide l’analyse, prévient les dérives et garantit que les équipes évaluent les scénarios en fonction d’un même objectif.

2. Collecter des données et identifier les facteurs clés

Commencez par mettre en place un modèle d’« activités habituelles ». Il sert de référence et utilise les données actuelles et historiques ainsi que les tendances existantes pour faire une projection des résultats les plus probables en l’absence de perturbations majeures. Utilisez les rapports financiers, les indicateurs opérationnels, les informations clients et les études de marché comme données. Au cours de cette étape, les analystes doivent identifier les variables fondamentales qui auront le plus d’impact sur les résultats.

Les analystes doivent également identifier les principaux facteurs influençant les résultats, tels que les tendances de la demande, les actions concurrentielles ou la capacité de la chaîne d’approvisionnement. Faites appel à des experts du domaine pour tester les hypothèses et recueillir des points de vue divers, ce qui contribue à réduire les biais. Résumez les résultats dans un document concis et mettez en évidence les incertitudes qui ont le plus d’impact, car ce sont elles qui façonneront le cadre du scénario.

3. Développer un modèle de planification de scénarios

La prochaine étape du processus d’analyse des scénarios consiste à créer un modèle structuré pour assurer la cohérence, au format Excel ou au moyen de toute autre plateforme de tableaux structurés. Définissez des éléments communs à chaque scénario, tels que la description narrative, les hypothèses clés, l’impact financier, les risques et les recommandations.

Au cours de cette étape, les analystes doivent définir un horizon temporel correspondant aux décisions à prendre et fixer des indicateurs standard pour comparer les scénarios. Ces indicateurs peuvent inclure le chiffre d’affaires, la marge, les besoins en capital et les besoins en main-d’œuvre.

Alignez ces indicateurs sur les KPI de l’entreprise, puis définissez également les éléments qualitatifs. Le résultat de cette étape consiste généralement en un modèle financier qu’une entreprise utilise pour tester différentes hypothèses et voir comment elles affectent les indicateurs clés.

4. Élaborer des scénarios

Une fois le modèle défini, l’étape suivante consiste à élaborer les scénarios. Les analystes doivent élaborer des scénarios de base, des scénarios pessimistes et des scénarios optimistes (entre autres), en fonction du problème. Il est important d’inclure les parties prenantes de toute l’entreprise pour avoir une vision globale des scénarios possibles.

Identifiez les variables clés et déterminez les plages appropriées pour chacune en fonction des données historiques et de l’expertise. Il est important d’avoir des scénarios crédibles et non trop extrêmes. Un autre moyen de comprendre l’impact de chaque scénario est la modélisation de scénarios, qui peut être utilisée dans l’analyse de scénarios pour en quantifier les effets.

5. Évaluer les scénarios

Analysez les résultats de l’analyse des scénarios pour déterminer les étapes suivantes. Évaluez les risques et les opportunités de chaque scénario, puis élaborez une réponse stratégique ou un plan d’urgence. Il est important d’analyser chaque scénario en profondeur et de comparer les résultats pour voir si des tendances cohérentes se dessinent.  

6. Établir des points de déclenchement et itérer

Les entreprises fixent souvent des seuils spécifiques ou des indicateurs avancés sur la base de l’analyse. Si une variable dépasse un certain seuil, par exemple si la dévaluation de la devise atteint un certain pourcentage, l’analyse fournit une feuille de route prédéfinie pour y répondre. Il est important de suivre l’évolution de la situation et d’actualiser l’analyse à mesure que de nouvelles informations sont disponibles.

Avantages de l’analyse de scénarios

Voici quelques-uns des principaux avantages de l’analyse de scénarios :

  • Meilleure prise de décisions : en évaluant de multiples résultats, les responsables financiers peuvent prendre des décisions éclairées sur la base de données et d’analyses détaillées. L’analyse de scénarios donne aux parties prenantes et aux responsables financiers un aperçu de ce qui pourrait se produire dans différentes conditions futures et les aide à se préparer à tout ce qui pourrait arriver.
  • Détection précoce des menaces : l’analyse de scénarios permet aux entreprises d’identifier les risques de manière proactive en simulant plusieurs scénarios de menace. En exécutant divers scénarios, les entreprises peuvent identifier les signes d’alerte précoces et élaborer des stratégies préventives pour atténuer les risques avant qu’ils ne se manifestent.
  • Résultats mesurables : l’analyse de scénarios quantifie les données et aide les entreprises à mesurer l’impact sur les KPI, ce qui permet de prendre des décisions fondées sur les données. Le processus convertit les risques qualitatifs et les possibilités en données exploitables et en résultats mesurables, renforçant ainsi la résilience face à la volatilité et à l’incertitude du marché.
  • Amélioration de la collaboration : en créant plusieurs scénarios, le processus favorise la collaboration transversale et rassemble des perspectives uniques. Le processus lui-même nécessite la participation de différents services afin d’assurer une compréhension globale des moteurs de l’entreprise et des défis imprévus.

Analyse de scénarios moderne

Dans l’ensemble du secteur financier, les processus institutionnels et les méthodes traditionnelles sont remplacés par des systèmes basés sur L’intelligence artificielle (IA). Cette affirmation est vraie pour l’analyse de scénarios, où l’IA remplace la modélisation manuelle et statique par des simulations automatisées capables de traiter des jeux de données en temps réel. Plus précisément, L’IA dans la modélisation financière gagne en popularité, car elle révolutionne les processus de planification, de budgétisation et de prévision.

Ces outils modernes pilotés par l’IA peuvent générer et tester des centaines, voire des milliers de scénarios en quelques minutes, et révéler des schémas qui échappent souvent aux analystes humains. Ils peuvent également permettre un recalcul instantané lorsque les variables changent et optimiser les scénarios en temps réel.

Le partenariat entre IBM et Solar Coca-Cola, la deuxième usine d’embouteillage de Coca-Cola au Brésil, constitue un exemple concret de l’utilisation d’outils modernes de planification financière. Après avoir étendu ses opérations et décentralisé ses activités, Solar avait besoin d’un meilleur moyen de gérer le reporting et la modélisation des données.

En partenariat avec CTI Global, un IBM Business Partner, le travail à démarrer pour élaborer et mettre en œuvre une solution de planification intégrée qui a permis d’accroître l’efficacité des services et d’améliorer les productions globales de rapports.

« Pour l’ensemble de l’équipe, nous économisons de cinq à sept jours par mois par rapport au temps que nous consacrions à la création de rapports sous forme de feuilles de calcul », explique Hermeson Anibal Marques, directeur financier principal de Solar Coca-Cola.

Les informations générées par l’intégration d’IBM Planning Analytics sont multiples, impactant l’ensemble de l’entreprise et tous les niveaux de direction. De plus, la transformation de la planification de Solar se déploie du côté de l’offre de la chaîne de valeur grâce aux capacités de simulation de Planning Analytics. L’outil aide Solar à voir l’impact des facteurs de coûts externes sur des facteurs clés tels que les politiques de tarification et les niveaux de demande, ce qui permet de prendre des décisions stratégiques et d’accroître l’agilité dans une entreprise complexe.

Auteurs

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
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