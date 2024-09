Plutôt qu’un point d’inflexion unique, les forces à l’origine de la nécessité de changer se renforçaient depuis longtemps. Pendant de nombreux mois, par exemple, Solar a acquis d’autres sociétés d’embouteillage au Brésil afin d’étendre sa présence sur le marché et de gagner du marché. Parallèlement à cette expansion, Solar s’efforçait également de décentraliser davantage ses activités, les directeurs des 18 unités nationales de la société étant responsables des décisions opérationnelles et de la rentabilité. Pour que ce modèle réussisse, Solar devait s’assurer que les bonnes données, découpées à un niveau de granularité élevé, étaient disponibles pour chaque unité décentralisée à des fins de planification et de prise de décision.

Selon Marques, le problème venait de la complexité. « Il y avait un large consensus sur le fait que notre système existant [basé sur des feuilles de calcul] ne pouvait tout simplement pas gérer la complexité de la production de rapports et de la modélisation des données, explique-t-il. Nous savions, et notre fournisseur de solutions de confiance était d’accord, que l’adaptation du système n’était pas la solution. Nous avions besoin d’un outil de planification capable de s’adapter à la complexité de notre entreprise et d’éliminer un obstacle à notre agilité. »

Au cours de sa longue relation avec Solar, le fournisseur dont parle Marques (CTI Global, un partenaire commercial d’IBM spécialisé dans les solutions d’aide à la décision) a renforcé cette confiance en aidant l’équipe financière à des moments clés alors que la demande de données plus nombreuses, de meilleure qualité et plus rapides ne cessait de croître. Alors que Marques et son équipe se trouvaient à un autre moment critique, il a considéré que la connaissance approfondie des processus de CTI était idéale pour ce dont il avait le plus besoin, et non de la technologie. « Ce que nous recherchions vraiment, c’était une expertise au niveau des processus financiers, une connaissance des bonnes pratiques en matière de présentation des données les plus pertinentes pour des décisions commerciales spécifiques, explique Marques. CTI possédait cette expertise, mais ce qui est tout aussi important, c’est qu’elle s’est engagée à préparer notre équipe à la gérer elle-même à l’avenir. »

Dans l’ensemble, Solar demandait à CTI d’optimiser les processus par lesquels elle exécutait les simulations financières qui étaient si critiques pour la planification et la prise de décision de l’entreprise. Cela signifiait rendre le processus non seulement plus rapide et plus précis, mais aussi plus flexible en termes de capacité de prise en charge de l’analyse décentralisée par les différentes unités commerciales de Solar.

Du point de vue de la mise en œuvre, les défis liés à la construction d’un tel système étaient doubles. La première, pour laquelle l’expérience de CTI s’est révélée essentielle, a été de savoir comment utiliser les bons éléments de données financières pour encadrer correctement les décisions commerciales les plus importantes de Solar. Cela semble simple, explique Marques, jusqu’à ce que vous considériez la complexité de tous les facteurs dynamiques et interdépendants qui entrent en jeu dans la simulation d’une seule décision. « Si vous allez simuler l’impact d’un changement de prix pour une seule unité de gestion des stocks sur un marché, les bénéfices de l’entreprise après impôts et les flux de trésorerie, vous devez être en mesure de tester les hypothèses de manière très précise à l’aide de données réelles dans le cadre d’une modélisation financière de cause à effet très complexe, explique-t-il. C’est pourquoi une expérience approfondie des rouages financiers des processus d’embouteillage est une condition préalable absolue pour bien faire les choses. »

L’autre grand défi est directement lié au type de prise de décision décentralisée vers laquelle Solar s’oriente. Et ici, explique Francisco Loschiavo Neto, associé directeur de CTI, le principe sous-jacent est simple, mais l’exécution est loin de l’être. « Si un gestionnaire ou un directeur effectue une simulation au niveau de l’État ou même du client, il est absolument essentiel de voir l’impact sur l’ensemble de l’entreprise, c’est-à-dire de maintenir une source d’information unique, explique Loschiavo. Cette planification intégrée continue est quelque chose qu’aucune feuille de calcul ne peut gérer et nous pensons qu’IBM Planning Analytics le fait mieux que n’importe quelle autre solution. »