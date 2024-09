Lorsque Vaasan a dû réagir à la hausse de la demande pour ses produits au début de la pandémie de COVID-19, l'entreprise s’est rendu compte qu’elle disposait déjà des bons outils. « Nous savions que nous avions le contrôle total des chiffres », explique M. Alasaari.

Une fois que l'entreprise a déterminé le nombre de commandes correspondant à une demande réelle, et qui n'étaient pas simplement une réponse paniquée des clients de boulangerie, elle a entré les chiffres dans Planning Analytics. Vaasan a rapidement pu rassurer les boulangeries en certifiant pouvoir continuer à livrer ses produits. « Nous pouvions leur donner des chiffres assez précis quant à la capacité et au nombre maximum de kilos que nous pourrions fournir pour répondre au pic de demande constaté au début de la pandémie de COVID-19 », explique M. Alasaari.

Vaasan utilise plus généralement IBM Planning Analytics pour la planification financière mensuelle et pour créer des projections pour l'année en cours et celles à venir. La solution intègre des données spécifiques, en temps réel et historiques sur l'offre actuelle, la demande et les facteurs économiques externes. Par conséquent, l'entreprise peut continuer à réduire ses capacités excédentaires et à proposer l'éventail de produits que les clients exigent.

Vaasan dispose d'un référentiel de données profond et large, qui comprend les données historiques d'utilisation de l'énergie utilisées par la solution Planning Analytics pour prédire la consommation d'énergie. Une consommation énergétique projetée plus précise aidera l'entreprise à affiner davantage le processus de planification financière. « Nous avons maintenant des estimations assez précises sur notre consommation d'énergie et sur les prix énergétiques », précise M. Alasaari. « Ceux-ci entrent dans nos pertes et profits pour les mois à venir, et nous savons quel sera notre coût énergétique dans six ou huit mois, en fonction des volumes que nous prévoyons de produire. »

La création de prévisions précises de consommation d'énergie était auparavant une tâche manuelle longue et fastidieuse, compliquée par le fait que l'entreprise opère dans plusieurs pays et doit acheter de l'énergie auprès de plusieurs fournisseurs. Vaasan prend en charge l'automatisation de ces tâches manuelles et ennuyeuses que la solution Planning Analytics peut effectuer plus rapidement et plus précisément.

« Nous poursuivons l'automatisation parce que nous avons des personnes qualifiées avec nous », ajoute M. Alasaari. « Ce sont des personnes intelligentes, avisées. Nous voulons qu'elles envisagent l'avenir avec sérénité sans avoir à effectuer un travail manuel fastidieux, puisque que nous pouvons l'automatiser. » La solution Planning Analytics peut le faire, comme le souligne M. Alaasari, « de manière plus rapide, moins coûteuse et plus précise ».

En matière de rapidité, la mise en œuvre du module d'analyse des centres de coûts n'a pris que quelques semaines, le temps de le mettre en place et de le tester. « L'installation et l'implémentation ont été effectuées très rapidement en utilisant l'API REST de la solution Planning Analytics », explique M. Sipola. Le module de centre de coûts est une formule prédéfinie qui peut s'exécuter sur n'importe quelle plateforme, y compris le logiciel IBM Watson Studio, étendant ainsi les capacités de la solution Planning Analytics.

M. Alasaari espère étendre l’utilisation du module d’analyse des centres de coûts à d’autres domaines de l’entreprise, notamment pour le signalement des anomalies dans les commandes quotidiennes. « Si nous constatons qu’un client nous commande habituellement des hamburgers et des pains à hot-dogs tous les mercredis, mais que la commande n'a pas été passée cette semaine, nous pouvons vérifier si le client a oublié la commande, si elle est bloquée à une étape de notre processus ou si quelque chose d’autre s’est produit. » Cela pourra améliorer la satisfaction des clients et aider à réduire les ruptures de stock.

Vaasan a adopté une approche module par module pour étendre la planification et l'analyse et utiliser la solution Planning Analytics dans l'ensemble de son organisation. À mesure que chaque implémentation prouve sa valeur, l'entreprise passe à la suivante. Sa relation avec Intito est essentielle à cette stratégie continue. Comme le déclare M. Sipola, « c'est vraiment agréable pour nous d'avoir pu établir cette relation de confiance, afin que nous soyons une véritable extension de l'organisation de Vaasan. »

Intito étant un partenaire commercial IBM précieux, il peut apporter les fonctionnalités les plus récentes à Vaasan. « Nous avons l'opportunité de piloter des projets passionnants et amusants, c'est donc un bénéfice mutuel », conclut M. Sipola.