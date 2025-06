Qu’est-ce que l’ONDC (Open Network for Digital Commerce) ?

L’ONDC a été développé dans un contexte de préoccupations croissantes liées à la concentration des pouvoirs sur le marché du commerce électronique, à une époque de transformation numérique rapide. En Inde, comme dans de nombreux autres pays, une petite cohorte de grandes plateformes de commerce électronique a pris le monopole numérique. Cette tendance a suscité des inquiétudes quant aux pratiques commerciales déloyales, à la monopolisation des données et à la marginalisation des petites entreprises locales qui luttent pour être compétitives.

Pour relever ces défis et démocratiser l’espace, le gouvernement indien (sous l’égide du ministère du Commerce et de l’Industrie) a commencé à explorer la possibilité de créer un réseau ouvert pour le commerce numérique. L’objectif était de créer un cadre permettant aux acheteurs et aux vendeurs de réaliser des transactions, quelles que soient les plateformes utilisées, de la même manière que l’interface de paiement unifiée (UPI)2 a révolutionné les paiements numériques en les rendant indépendants des plateformes.

En juillet 2021, le Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) a mis en place un conseil consultatif de neuf membres pour piloter l’initiative et guider les programmes pilotes dans la région de la capitale nationale de New Delhi, à Bengaluru ou Bangalore, Mumbai, Coimbatore, Hyderabad, Pune et d’autres villes. En quelques mois, l’ONDC a reçu sa certification d’organisation à but non lucratif du secteur privé, relevant de la section 8, après quoi plusieurs organisations du secteur privé ont commencé à intégrer leurs applications et leurs services au réseau de l’ONDC.

Depuis son lancement, les plateformes de l’ONDC ont traité près de 7 millions de commandes et le réseau s’est étendu à plus de 370 000 vendeurs et prestataires de services dans 588 « villes comptabilisables » (représentant environ 70 % des villes indiennes).2 Les protocoles de l’ONDC ont été adoptés par des entreprises telles que Flipkart, Paytm, Pincode by PhonePe, Amazon, State Bank of India (SBI) et Meta (entre autres), avec des cas d’utilisation allant des soins de santé à la fintech en passant par l’agroalimentaire.

L’ONDC est également sur le point de changer la donne dans le secteur de la livraison de nourriture, en réduisant considérablement les taux de commission par rapport aux plateformes comme Zomato et Swiggy, qui facturent aux restaurants (dont beaucoup sont de petites entreprises) jusqu’à 25 % de commission.4