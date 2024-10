Qu'est-ce que l'écoblanchiment ?

L'écoblanchiment peut osciller entre formulations ambiguës sur des initiatives vertes jusqu'à des campagnes de marketing extrêmement coûteuses, à plusieurs millions de dollars. Par exemple, une entreprise peut utiliser des subterfuges pour faire des affirmations environnementales fondées sur un ensemble limité d'attributs tout en ignorant des problèmes plus vastes. Ses produits sont peut-être fabriqués à partir de contenus recyclés ou compostables , mais leur production entraîne des émissions de carbone excessives.

Ces dernières années, l’écoblanchiment s’est manifesté par de fausses déclarations environnementales, des rapports environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) inexacts, des certificats d’énergie renouvelable frauduleux, etc. Voici d’autres exemples :

La fausse publicité

En 2020, l'autorité italienne de la concurrence et du marketing a sanctionné la compagnie pétrolière italienne Eni d'une amende de 5 millions d'euros pour avoir fait de fausses déclarations sur l'impact environnemental positif de son diesel biocarburant.2 Le Diesel+ d'Eni, constitué de 15 % d'huile de palme hydrotreatée et de 85 % de combustibles fossiles, était vanté comme produisant moins d'émissions de GES. Entre-temps, la production d'huile de palme a causé une déforestation généralisée, alors que l'huile de palme elle-même peut produire jusqu'à trois fois plus d' émissions.3

Formulation trompeuse

En 2022, les régulateurs canadiens ont infligé une amende de 3 millions de dollars canadiens à Keurig pour ses affirmations trompeuses selon lesquelles les capsules de café à usage unique de l'entreprise étaient recyclables. Si les capsules pouvaient être recyclées facilement en Colombie-Britannique et au Québec, les instructions pour le faire dans les autres provinces n'étaient pas assez précises pour certains recycleurs. Par conséquent, les capsules n'ont pas été acceptées et ont fini à la décharge.

Affirmations sans fondement

Alors que ces exemples d'écoblanchiment sont plus criants, la plupart des cas sont plus flous et plus fréquents. Prenons l’exemple des enseignes de mode qui ont adopté des stratégies de mode durable dans le contexte de la fast fashion. Une étude récente des Nations unies (ONU) a révélé que 60 % des déclarations de durabilité des marques de mode en Europe sont « non fondées » ou « trompeuses ».4 Plus souvent, ces tactiques d’écoblanchiment relèvent du champ de réglementation de l’écoblanchiment.