Qu’est-ce qu’une technologie verte ?

Le captage et le stockage du carbone (CCS) consistent à capturer les émissions de dioxyde de carbone (CO 2 ) provenant des processus industriels ou de l’atmosphère et à les stocker de façon permanente pour éviter qu’elles ne soient libérées dans l’atmosphère. Parmi les autres technologies de captage du carbone, citons les systèmes de captage du dioxyde de carbone (DAC, Direct Air Capture) qui éliminent le CO 2 directement dans l’air. La catégorie inclut également la bioénergie avec captage et stockage du carbone (BECCS), qui combine la production d’énergie issue de la biomasse avec le captage et le stockage du CO 2 .